824-й день війни Росії в Україні. Хроніка

17:15 Наразі 90 країн підтвердили участь у Саміті миру в Швейцарії, заявив Зеленський.

"Саме там, на саміті, ми побачимо, хто насправді у світі вірить у міжнародне право і готовий його дієво захищати. Кожен лідер, який не хоче продовження цієї війни та подальшої агресії Російської Федерації, може продемонструвати на саміті свою справжню зацікавленість у мирі."

16:40 Парламентська асамблея НАТО закликала уряди держав Альянсу дозволити Україні бити західною зброєю по цілях на території РФ, повідомив голова постійної делегації Верховної Ради в ПА НАТО Єгор Чернєв. За словами Чернєва, тепер парламентарі матимуть юридичні підстави для того, щоб ще більше тиснути на свої уряди, аби рішення було втілене у життя.

16:05 Україна та Іспанія підписали двосторонню угоду про співробітництво у сфері безпеки на 10 років, повідомляє Суспільне з посиланням на пресконференцію Зеленського і прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса. Як зазначається, документ передбачає поглиблення співпраці та партнерства, які ґрунтуються на спільних інтересах у захисті міжнародного права, заснованого на правилах міжнародного правопорядку, миру й захисту прав людини та основоположних свобод. Іспанія підкреслює свій намір надавати військову та цивільну допомогу, щоб Україна могла захистити свій суверенітет, незалежність і територіальну цілісність.

15:30 Міністерство закордонних справ Китаю наразі не може підтвердити участь Китаю на Саміті миру в Швейцарії, заявила речниця МЗС КНР Мао Нін. Речниця повідомила, що на даний момент вона не може надати інформацію щодо участі Китаю. За її словами, Китай продовжує займати об’єктивну і справедливу позицію в питанні врегулювання «української кризи» і підтримує будь-які зусилля, які сприятимуть її мирному вирішенню.

14:55 В Україні вперше в тестовому режимі запустили 5G, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Як зазначається, наразі її тестує телекомунікаційна компанія Vodafone. Міністр наголосив, що Україна має розвивати інновації та наздоганяти світ, навіть попри повномасштабну війну.

14:20 Україна та МВФ розпочали переговори про новий транш фінансування, повідомили у міністерстві фінансів. За словами міністра фінансів Сергія Марченко, Мінфін спільно з командами Національного банку та МВФ продовжує активно працювати над впровадженням спільно визначених реформ для забезпечення макроекономічної стабільності, зміцнення державного управління, економічного відновлення та поступової євроінтеграції України.

13:45 Зеленський прибув із першим офіційним візитом до Іспанії. Українського Президента особисто зустрів король Іспанії Феліпе VI. Як повідомляється, Зеленський в рамках візиту зустрінеться з головою уряду Педро Санчесом, з яким, як очікується, підпише двосторонню угоду про безпеку.

13:10 Учора після планового ремонту підключено до енергосистеми атомний блок однієї з АЕС, повідомили в Міненерго. Натомість готуються до виходу в ремонт ще кілька атомних блоків.

13:00 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Головне політичне управління міністерства оборони Росії 22 травня 2024 року випустило новий журнал політичної підготовки збройних сил «Політрук». Журнал покликаний допомогти політичним інструкторам збройних сил у політичному вихованні військовослужбовців. У вступній статті заступника міністра оборони генерал-полковника Горємикіна, який очолює головне політичне управління збройних сил, чітко зазначено, що новий журнал значною мірою спирається на спадщину військових видань радянської доби, спрямованих на політичну освіту військовослужбовців. У 2018 році в міноборони було створено головне політичне управління, оскільки тоді вважалося, що необхідно знову запровадити політичну освіту в збройних силах. • Горємикін цитує Сталіна про важливість політичної освіти солдатів і необхідність смертельно ненавидіти ворога. Журнал підкреслює, що ворог в Україні сьогодні такий самий, як і ворог, з яким боровся Радянський Союз, а саме нацисти. Карта України, опублікована в журналі, використовується для підкріплення аргументів, що ставлять під сумнів автентичність української державності, а отже виправдовують вторгнення. • Журнал відображає політизоване використання історії, яке стало помітною рисою російської освітньої політики в останні роки, особливо після вторгнення в Україну, і продовжує просувати неправдиві наративи, які Росія використовує для впливу на своїх військовослужбовців і населення в цілому.

12:20 Станом на нинішній ранок кількість жертв російського удару по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові може становити 18 людей, повідомили в прокуратурі, спираючись на дані про ідентифікованих загиблих, тих, чиї особи ще не становленні, фрагменти тіл та заяви від рідних про зниклих безвісти.

12:00 Вночі безпілотники атакували радіолокаційну станцію Воронеж-М в Оренбурзькій області РФ, яка розташована на відстані понад 1800 км від кордону з Україною, підтвердило джерело в ГУР. Ця станція є частиною російських стаціонарних надгоризонтних РЛС великої дальності, які призначені для виявлення космічних і аеродинамічних об'єктів, як-от балістичних і крилатих ракет.

11:35 Оперативна інформація від Генштабу станом на 10.30 27.05.2024 щодо російського вторгнення: Протягом минулої доби відбулося 120 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах чотири ракетних удари із застосуванням 17 ракет, 61 авіаудар (зокрема із застосуванням 98 КАБів), понад 3400 обстрілів з різних видів озброєння, в тому числі 102 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Також противник застосував понад тисячу дронів-камікадзе та інших ударних БпЛА. За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили пункт управління противника, 17 районів зосередження особового складу та ще один важливий об’єкт окупантів. Загальні втрати російських загарбників склали близько 1150 осіб. Також ворог втратив дев’ять танків, 15 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, одну РСЗВ, один засіб ППО, 42 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 12 ракет, 55 автомобілів та сім одиниць спеціальної техніки.

11:00 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 93 населені пункти на території 10 областей України, підтверджено ураження 130 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:35 Сьогодні ліміти на споживання електроенергії діють в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів з 06:00 до 24:00, повідомили в Укренерго.

10:20 Минулої доби потреби споживачів електроенергії покривалися власною генерацією та комерційним імпортом, повідомили в Міненерго. У денні години Україна надавала аварійну допомогу Польщі – отримувала надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

224,5% танків (з них 1,9% за минулий тиждень),

85,4% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

294,9% автомобільної техніки (з них 5,2% за минулий тиждень),

421,3% артилерійських систем (з них 6,6% за минулий тиждень),

97,3% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

58,0% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

28,6% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

36,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:30 Станом на 07:00 у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває два російські кораблі, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Повідомляється, що російські війська концентрують сили невизначеної чисельності на заході Бєлгородської області поблизу кордону з Україною, ймовірно для того, щоб зафіксувати і відтягнути українські сили в цей район і підготуватися до наступальних операцій, спрямованих на розширення російського плацдарму в районі державного кордону в північно-східній частині України.

• Західні посадовці продовжують публічно обговорювати право України використовувати надану Заходом зброю для завдання ударів по військових цілях в Росії на тлі зусиль Москви переконати Захід продовжувати самообмеження і розколоти альянс НАТО.

• Як повідомляється, російська оборонно-промислова база у 2024 році виготовить і модернізує втричі більше артилерійських снарядів, ніж вироблятиме Захід, хоча російські снаряди страждають від проблем з контролем якості, а українська артилерія, за повідомленнями, є більш точною, ніж російська.

• Кремлівські чиновники продовжують наголошувати на тому, що Росія не зацікавлена у змістовних переговорах з Україною, і просувають кремлівські інформаційні операції, які мають на меті підштовхнути Захід до поступок щодо суверенної території та народу України.

• За повідомленнями, колишні бійці «групи Ваґнера» продовжують формувати нові підрозділи під егідою Росгвардії та чеченських спецпризначенців «Ахмат».

07:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: