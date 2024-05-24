821-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

223,4% танків (з них 2,2% за минулий тиждень),

85,2% бойових броньованих машин (з них 1,0% за минулий тиждень),

292,8% автомобільної техніки (з них 6,7% за минулий тиждень),

418,8% артилерійських систем (з них 8,5% за минулий тиждень),

96,9% РСЗВ (з них 0,8% за минулий тиждень),

57,8% засобів ППО (з них 0,9% за минулий тиждень),

28,5% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

36,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:40 За минулу добу на фронті відбулося 113 бойових зіткнень із окупантами, повідомив речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону. Окупанти здійснили 3 ракетні (13 ракет), 57 авіаударів (97 КАБів), понад 990 ударів дронами-камікадзе (шахеди, ланцети, fpv-дрони), понад 4000 обстрілів, зокрема 147 із застосуванням РСЗВ.

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні штурмові дії. Загалом там відбулося 4 бойові зіткнення. Бої точилися в в районах Липців, Стариці і Тихого.

На Куп'янському напрямку ворог вчинив 27 атак на позиції ЗСУ.

На Лиманському напрямку окупанти здійснили 5 спроб прорвати оборону українських військ.

На Сіверському напрямку оборонці відбили 3 атаки противника, на Краматорському – 10 атак, на Покровському – 28 атак, на Курахівському – 16 атак, на Времівському – 2 атаки.

На Придніпровському напрямку окупанти продовжують намагатися витіснити українські сили з лівобережжя Дніпра, було зафіксовано 11 атак окупантів.

За минулу добу захисники вразили 1 вузол зв'язку окупантів, 1 станцію РЕБ та 10 районів зосередження особового складу та військової техніки противника.

09:30 Станом на 7:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який не є носієм крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремль докладає цілеспрямованих зусиль з усунення високопоставлених російських чиновників оборонного відомства і, ймовірно, поширив їх на старших офіцерів, які командують російськими бойовими операціями в Україні.

• Російські прикордонники прибрали буї в естонських водах річки Нарва, яка демаркує естонсько-російський міжнародний кордон, ймовірно, для того, щоб створити умови для подальшого порушення водних кордонів і випробувати рішучість НАТО.

• Як повідомляється, окремі американські чиновники наполягають на перегляді поточної політики Білого дому, яка забороняє Україні використовувати надану США зброю для нанесення ударів по території Росії.

• Речник МЗС Польщі Павел Вронський заявив 23 травня, що Польща розглядає можливість використання своєї протиповітряної оборони для захисту повітряного простору України від російських ударів.

• Головне управління розвідки України 23 травня здійснило серію ударів безпілотниками по російських оборонно-промислових об'єктах у Республіці Татарстан.

• Іранські лідери скористалися нагодою похорону президента Ебрагіма Раїсі, щоб підкреслити тісні зв'язки з Вірменією, незважаючи на те, що напруженість у відносинах між Єреваном і Москвою продовжує зростати.

• Українські війська просунулися вперед біля Лук'янця та Кремінної, а російські - біля Берестового, Часів Яру, Авдіївки, Донецька та Великої Новосілки.

• Міністерство оборони Росії запропонувало застосовувати регулярні військові покарання до добровольців, що, ймовірно, є частиною подальших зусиль МО з формалізації добровольчих формувань.

09:05 Інтенсивність російських атак за напрямками (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: