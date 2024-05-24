821-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:
Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:
223,4% танків (з них 2,2% за минулий тиждень),
85,2% бойових броньованих машин (з них 1,0% за минулий тиждень),
292,8% автомобільної техніки (з них 6,7% за минулий тиждень),
418,8% артилерійських систем (з них 8,5% за минулий тиждень),
96,9% РСЗВ (з них 0,8% за минулий тиждень),
57,8% засобів ППО (з них 0,9% за минулий тиждень),
28,5% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),
36,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).
09:50 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:45 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
09:40 За минулу добу на фронті відбулося 113 бойових зіткнень із окупантами, повідомив речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону. Окупанти здійснили 3 ракетні (13 ракет), 57 авіаударів (97 КАБів), понад 990 ударів дронами-камікадзе (шахеди, ланцети, fpv-дрони), понад 4000 обстрілів, зокрема 147 із застосуванням РСЗВ.
На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні штурмові дії. Загалом там відбулося 4 бойові зіткнення. Бої точилися в в районах Липців, Стариці і Тихого.
На Куп'янському напрямку ворог вчинив 27 атак на позиції ЗСУ.
На Лиманському напрямку окупанти здійснили 5 спроб прорвати оборону українських військ.
На Сіверському напрямку оборонці відбили 3 атаки противника, на Краматорському – 10 атак, на Покровському – 28 атак, на Курахівському – 16 атак, на Времівському – 2 атаки.
На Придніпровському напрямку окупанти продовжують намагатися витіснити українські сили з лівобережжя Дніпра, було зафіксовано 11 атак окупантів.
За минулу добу захисники вразили 1 вузол зв'язку окупантів, 1 станцію РЕБ та 10 районів зосередження особового складу та військової техніки противника.
09:30 Станом на 7:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який не є носієм крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Кремль докладає цілеспрямованих зусиль з усунення високопоставлених російських чиновників оборонного відомства і, ймовірно, поширив їх на старших офіцерів, які командують російськими бойовими операціями в Україні.
• Російські прикордонники прибрали буї в естонських водах річки Нарва, яка демаркує естонсько-російський міжнародний кордон, ймовірно, для того, щоб створити умови для подальшого порушення водних кордонів і випробувати рішучість НАТО.
• Як повідомляється, окремі американські чиновники наполягають на перегляді поточної політики Білого дому, яка забороняє Україні використовувати надану США зброю для нанесення ударів по території Росії.
• Речник МЗС Польщі Павел Вронський заявив 23 травня, що Польща розглядає можливість використання своєї протиповітряної оборони для захисту повітряного простору України від російських ударів.
• Головне управління розвідки України 23 травня здійснило серію ударів безпілотниками по російських оборонно-промислових об'єктах у Республіці Татарстан.
• Іранські лідери скористалися нагодою похорону президента Ебрагіма Раїсі, щоб підкреслити тісні зв'язки з Вірменією, незважаючи на те, що напруженість у відносинах між Єреваном і Москвою продовжує зростати.
• Українські війська просунулися вперед біля Лук'янця та Кремінної, а російські - біля Берестового, Часів Яру, Авдіївки, Донецька та Великої Новосілки.
• Міністерство оборони Росії запропонувало застосовувати регулярні військові покарання до добровольців, що, ймовірно, є частиною подальших зусиль МО з формалізації добровольчих формувань.
09:05 Інтенсивність російських атак за напрямками (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ:
24.05.2024
Сили оборони продовжують рішуче протидіяти спробам противника просунутися в глибину території України, спрямовують зусилля на зрив виконання окупантами загарбницьких планів.
З початку доби відбулося 88 бойових зіткнень. Російські окупанти завдали три ракетні удари із застосуванням 13 ракет, 37 авіаударів із застосуванням 47 КАБів, 387 ударів дронами-камікадзе, здійснили близько трьох тисяч обстрілів позицій наших військ з різних видів озброєнь, зокрема 109 - із реактивних систем залпового вогню.
На Харківському напрямку з початку доби відбулося чотири бойових зіткнення. Російські окупанти активно застосовували для ударів авіацію. У відповідь українські воїни провели контрзаходи, у результаті яких завдали загарбникам відчутних втрат. Попередньо, загальні втрати ворога на цьому напрямку склали 65 осіб. Також наші воїни знищили ворожий танк, РСЗВ БМ-21 Град, дві вантажівки та дві одиниці спецтехніки. До того ж пошкоджено російський танк, дві гармати та два автомобіля.
На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу сягнула 20. За сьогодні окупанти вже підтверджено втратили 100 осіб вбитими та пораненими і 69 одиниць різного озброєння і військової техніки. Підрахунок триває. Окрім того, знищено бліндаж та два склади боєприпасів
На Лиманському напрямку успішно відбито п’ять ворожих атак біля сіл Терни та Торське. Спочатку доби відбито атаку загарбників в районі Білогорівки на Сіверському напрямку. Втрат позицій не було.
На Краматорському напрямку наразі тривають бойові дії в районі Андріївки. Ситуація контрольована.
Інтенсивно атакував ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, за підтримки авіації і артилерії, агресор здійснив 22 атаки. Напружена ситуація в районах Уманського і Новоселівки. Сили оборони проводять заходи щодо стабілізації обстановки. В інших районах російські загарбники були зупинені і зазнали втрат. За сьогодні на цьому напрямку вони склали: 250 окупантів вбитими та пораненими, знищено літак Су-25, бойову броньовану машину, автомобіль та два склади з боєприпасами. Крім того, пошкоджено танк, одну ББМ і автомобіль.
На Придніпровському напрямку окупанти намагалися дев’ять разів відтіснити наші підрозділи з району Кринок. В ході боїв російські загарбники успіху не мали.
На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Контрольована.
Українські воїни активно застосовують засоби вогневого ураження по ворожій живій силі ворога і техніці. На визначених напрямках здійснюють заходи з обладнання рубежів оборони, знищення противника та покращення тактичного положення.