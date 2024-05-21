У Польщі заарештували дев'ятьох проросійських диверсантів.

Це громадяни України, Білорусі та Польщі, які влаштовували диверсії на замовлення спецслужб Росії.

 

 

Польські правоохоронці затримали дев'ятьох осіб за підозрою у скоєнні диверсій на замовлення російських спецслужб. Про це заявив прем'єр-міністр країни Дональд Туск в етері телеканалу TVN24.

 

«Це стосується побиттів, підпалів та спроб підпалів», – зазначив він, уточнивши, що йдеться не про росіян, а про їхніх найманців. За його словами, «іноді це люди з кримінального світу, це стосується громадян України, Білорусі та Польщі».

 

Як приклад диверсій Туск навів спробу підпалу заводу з виробництва фарб у Вроцлаві. За його твердженням, те, що підпал було замовлено російськими спецслужбами, є вже «безперечним». Польський прем'єр додав, що схожі диверсії здійснюють у Литві, Латвії та Швеції.

 

Говорячи про диверсії в Литві, Дональд Туск звернув увагу на підпал складу Ikea. «Ті ж люди, які там затримані, також можуть бути причетними до спроб саботажу, переважно підпалів, також у Польщі», – пояснив він. Прем'єр додав, що наразі триває не лише розслідування, а й акція, спрямована на знешкодження такого кшталту загроз та затримання ймовірних інших зловмисників.

 

«Держава діє в цьому питанні, консультуючись зі сусідами та союзниками», – зазначив Туск і наголосив, що задоволений ефективністю кооперації. 

 

21.05.2024

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