817-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

222,1% танків (з них 2,8% за минулий тиждень),

84,6% бойових броньованих машин (з них 1,2% за минулий тиждень),

288,5% автомобільної техніки (з них 6,7% за минулий тиждень),

413,4% артилерійських систем (з них 7,2% за минулий тиждень),

96,6% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

57,4% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

28,4% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

36,6% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:45 Вночі росіяни атакували Харківщину балістичною ракетою «Іскандер-М», а також застосували 29 ударних БпЛА типу «Shahed» із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ РФ.

В результаті протиповітряного бою всі 29 «шахедів» збито у Одеській, Миколаївській, Полтавській та Львівській областях.

За минулі сім днів було збито 117 із 117 (100%) запущеного по Україні БПЛА – це продовження найбільшої і найдовшої серії безрезультатних російських атак шахедами: за 11 днів жоден з 127 шахедів не досяг цілі.

09:30 Станом на 07:00 у Чорному морі, як і вчора, немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Повідомляється, що в ніч з 18 на 19 травня українські війська здійснили успішні удари безпілотниками по російській військовій інфраструктурі та нафтопереробних заводах в окупованому Криму, Краснодарському краї та Ленінградській області.

• Російські мілблогери, схоже, експериментують з різними способами висловлення критичних коментарів на адресу російського міністерства оборони після нещодавнього призначення міністра оборони Росії Бєлоусова.

• Заступник голови Ради безпеки Росії Медведєв пригрозив російській компанії «Яндекс», яка займається інтернет-технологіями і телекомунікаціями, оскільки її велика мовна модель не змогла надати відповіді, які б відповідали поточним російським інформаційним операціям. Медведєв 19 травня розкритикував голосового помічника Яндекса Алісу за те, що вона не змогла відповісти на запитання про закон США, який схвалює захоплення російських закордонних активів або про мнимі пам'ятники нацистам в Україні. Медведєв стверджував, що штучний інтелект Яндекса є «боягузом», оскільки не зміг надати бажані для нього відповіді на ці запитання, і припустив, що Яндекс може перейматися тим, щоб не ображати своїх західних клієнтів. Медведєв припустив, що нібито небажання Яндекса надати відповіді на ці питання значно підриває довіру до продуктів Яндекса і може дати підстави російському уряду визнати послуги Яндекса «неповноцінними» і навіть назвати нинішніх керівників Яндекса «іноземними агентами». Російське видання РБК повідомило, що російські чиновники вже подавали скарги на подібні великі мовні моделі через те, що вони не викликали достатньо патріотичної реакції. Російські чиновники, ймовірно, продовжуватимуть боротися з такими недоліками великих мовних моделей, які добре відомі іншим, хто має більше досвіду роботи з цими системами, оскільки Кремль продовжує зусилля зі зміцнення свого контролю над російським інформаційним простором.

• 18 травня суд Санкт-Петербурга постановив, що російська влада може заарештувати понад 700 мільйонів євро активів у трьох великих європейських банках від імені дочірньої компанії «Газпрому».

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: