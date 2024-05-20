817-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:
Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:
222,1% танків (з них 2,8% за минулий тиждень),
84,6% бойових броньованих машин (з них 1,2% за минулий тиждень),
288,5% автомобільної техніки (з них 6,7% за минулий тиждень),
413,4% артилерійських систем (з них 7,2% за минулий тиждень),
96,6% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),
57,4% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),
28,4% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),
36,6% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).
09:45 Вночі росіяни атакували Харківщину балістичною ракетою «Іскандер-М», а також застосували 29 ударних БпЛА типу «Shahed» із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ РФ.
В результаті протиповітряного бою всі 29 «шахедів» збито у Одеській, Миколаївській, Полтавській та Львівській областях.
За минулі сім днів було збито 117 із 117 (100%) запущеного по Україні БПЛА – це продовження найбільшої і найдовшої серії безрезультатних російських атак шахедами: за 11 днів жоден з 127 шахедів не досяг цілі.
09:30 Станом на 07:00 у Чорному морі, як і вчора, немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Повідомляється, що в ніч з 18 на 19 травня українські війська здійснили успішні удари безпілотниками по російській військовій інфраструктурі та нафтопереробних заводах в окупованому Криму, Краснодарському краї та Ленінградській області.
• Російські мілблогери, схоже, експериментують з різними способами висловлення критичних коментарів на адресу російського міністерства оборони після нещодавнього призначення міністра оборони Росії Бєлоусова.
• Заступник голови Ради безпеки Росії Медведєв пригрозив російській компанії «Яндекс», яка займається інтернет-технологіями і телекомунікаціями, оскільки її велика мовна модель не змогла надати відповіді, які б відповідали поточним російським інформаційним операціям. Медведєв 19 травня розкритикував голосового помічника Яндекса Алісу за те, що вона не змогла відповісти на запитання про закон США, який схвалює захоплення російських закордонних активів або про мнимі пам'ятники нацистам в Україні. Медведєв стверджував, що штучний інтелект Яндекса є «боягузом», оскільки не зміг надати бажані для нього відповіді на ці запитання, і припустив, що Яндекс може перейматися тим, щоб не ображати своїх західних клієнтів. Медведєв припустив, що нібито небажання Яндекса надати відповіді на ці питання значно підриває довіру до продуктів Яндекса і може дати підстави російському уряду визнати послуги Яндекса «неповноцінними» і навіть назвати нинішніх керівників Яндекса «іноземними агентами». Російське видання РБК повідомило, що російські чиновники вже подавали скарги на подібні великі мовні моделі через те, що вони не викликали достатньо патріотичної реакції. Російські чиновники, ймовірно, продовжуватимуть боротися з такими недоліками великих мовних моделей, які добре відомі іншим, хто має більше досвіду роботи з цими системами, оскільки Кремль продовжує зусилля зі зміцнення свого контролю над російським інформаційним простором.
• 18 травня суд Санкт-Петербурга постановив, що російська влада може заарештувати понад 700 мільйонів євро активів у трьох великих європейських банках від імені дочірньої компанії «Газпрому».
09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ:
20.05.2024
Оперативна інформація станом на 22.30 19.05.2024 щодо російського вторгнення
За добу російські окупанти завдали чотири ракетні удари із застосуванням п’яти ракет, 35 авіаударів із застосуванням 38 КАБів, понад 409 ударів дронами-камікадзе, здійснили майже три тисячі обстрілів позицій наших військ із різних видів озброєння, зокрема, близько 90 із застосуванням реактивних систем залпового вогню.
Ситуація на фронті залишається напруженою, але контрольованою. Сили оборони продовжують рішуче протидіяти спробам противника просунутися в глибину території України, спрямовують зусилля на зрив виконання окупантами планів наступу.
На Харківському напрямку з початку доби відбулося 11 бойових зіткнень. Окупанти завдавали авіаудари та не полишали спроб прорвати нашу оборону біля Вовчанська, Стариці, Липців та Зеленого. У відповідь українські воїни завдали загарбникам відчутних втрат, інформація про які уточнюється. Попередньо, загальні втрати ворога протягом доби на цьому напрямку склали 114 осіб. Також противник втратив 30 одиниць озброєння та військової техніки, з них - три танки, одна бойова броньована машина, вісім артилерійських систем, 10 БПлА та вісім одиниць автомобільної техніки.
На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу склала 12. Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка, Берестове.
На Лиманському напрямку противник активних дій не проводив. Натомість, українські воїни тримали ворога під вогневим контролем, мали успіх на окремих ділянках. Ситуація контрольована, проводяться заходи щодо укріплення оборонних рубежів.
З початку доби жорсткі бої точилися на Сіверському напрямку. Тут, впродовж дня, російські окупанти здійснили 23 спроби прорвати оборону наших військ. Ворог намагався вклинитися в нашу оборону в районі Білогорівки, атакував 17 разів. Успіху не мав і зазнав значних втрат, а саме: 53 особи вбитими та пораненими, 14 одиниць озброєння та військової техніки, з них: два танки, та 11 бойових броньованих машин та ще один засіб РЕБ.
На Краматорському напрямку російський агресор 14 разів намагався прорвати оборону наших військ поблизу населених пунктів Калинівка, Новий, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка. Для підтримки дій своїх штурмових підрозділів застосовував керовані авіаційні бомби. Успіху не мав.
Інтенсивно ворог атакував українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 25 штурмів наших позицій, намагався наростити зусилля вогневого контролю на окремих ділянках, завдаючи авіаударів із застосуванням КАБів. На напрямку Нетайлове – Яснобродівка триває бій. Силами оборони проводяться заходи щодо стабілізації обстановки. Попередні втрати противника на цьому напрямку склали: 118 окупантів вбитими та пораненими, знищено один танк та 2 бойові броньовані машини, Крім того, ще один танк, дві бойові броньовані машини та дві артилерійські системи пошкоджено.
На Курахівському напрямку кількість боїв склала 10. Загарбники намагаються просунутися в до населених пунктів Георгіївка, Парасковіївка, Новомихайлівка та Водяне. Всі атаки відбито. Ситуація контрольована.
На Времівському напрямку противник здійснив чотири безуспішні спроби прорвати оборону наших військ у напрямку Старомайорського та Урожайного. Успіху не мав.
На Придніпровському напрямку окупанти намагалися шість разів відтіснити наші підрозділи від Кринок. В ході боїв російські загарбники успіху не мали, втрат наших позицій не допущено.
Українські воїни завдають окупантам відчутних втрат, активно застосовують засоби вогневого ураження по живій силі ворога та техніці. Здійснюють заходи щодо покращення тактичного положення, за можливості рухаються вперед, витісняючи російських окупантів з їх позицій.