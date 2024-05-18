816-й день війни Росії в Україні. Хроніка

ОНОВЛЮЄТЬСЯ

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

 

 

 

 

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

 

 

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ:

З початку доби російські окупанти завдали три ракетні та 38 авіаційних ударів (зокрема із застосуванням 56 КАБів), застосували 404 дрони-камікадзе, здійснили понад три тисячі обстрілів позицій наших військ.

На Харківському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень. Нашими воїнами відбито шість атак південніше населених пунктів Глибоке та Лук’янці Харківської області. Ворог продовжує спроби прорвати оборону українських підрозділів у напрямку населеного пункту Зелене, не полишає спроб захопити Вовчанськ. Російські окупанти застосовують авіацію для авіаударів: протягом доби дві керовані авіабомби по Харкову, п’ять КАБів по Веселому та чотири – по району населеного пункту Липці. Сили оборони намагаються витіснити противника у напрямку населеного пункту Глибоке та в районі Вовчанська.  Попередньо, загальні втрати ворога протягом доби склали 125 осіб. Також противник втратив 31 одиницю озброєння та військової техніки, з них три танки, шість гармат та мінометів. Крім того, уражено 15 укриттів противника. Інформація уточнюється.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу зросла до 11. Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка, Берестове.

На Лиманському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Противник здійснив шість безуспішних атак у напрямках населених пунктів Новосадове, Торське та Григорівка.

На Краматорському напрямку противник 15 разів намагався прорвати оборону наших військ. В напрямках населених пунктів Калинівка, Кліщіївка, Андріївка та Курдюмівка успіху не мав, зазнав втрат та відійшов. Бойові дії тривають у районах населених пунктів Новий та Іванівське Донецької області. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку ситуація залишається складною. Російський агресор здійснив 23 атаки. Бойові дії тривають. Противник наростив значні зусилля із вогневого впливу та штурмових дій в районі населеного пункту Нетайлове Донецької області. Силами оборони проводяться заходи щодо стабілізації обстановки. Попередні втрати противника на цьому напрямку склали: 235 окупантів вбитими та пораненими, знищено один танк, склад боєприпасів, гармату, автомобіль та два БпЛА. Крім того, пошкоджено три танки, три гаубиці, бойову машину піхоти та автомобіль. Інформація уточнюється.

На Курахівському напрямку кількість боїв зросла до 11. Загарбники намагаються наростити зусилля в районі Парасковіївка Донецької області. Бойові дії тривають у районах Красногорівки та Костянтинівки. Ситуація контрольована.

На Времівському напрямку противник здійснив три безуспішні спроби прорвати оборону наших військ у напрямку Старомайорського.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили штурмові дії противника північно-західніше Вербового. Втрат позицій не допущено. Ситуація контрольована.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили чотири атаки противника в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. В ході боїв російські окупанти успіху не мали, втрат наших позицій не допущено.

Слід відзначити самовідданість та професійність дій наших воїнів, які на окремих напрямках провели активні штурмові дії та покращили тактичне положення, розкриття деталей яких на даний час недоцільне.

19.05.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Найпотаємніших сягаючи джерел
Андрій Содомора
Олегові Купчинському – дев’яносто! Хай не убуває творчої снаги, а рука щоразу сягає по новий історичний документ, що провадить нас до джерел
18.05.24 | | Галичина
«Буря»: Шекспір і ляльки
19, 21 травня Шекспірова «Буря» з елементами лялькового театру вперше з’явиться у репертуарі заньківчанської сцени Стрих у рік 460-річчя англійського драматурга.
16.05.24 | | Штука
Вус
Мирослав Трофимук
Пам'яті Володимира Чорновуса, архітектора, урбаніста, ;археолога, будівельника, інженера, видавця, дослідника історії Галичини, скульптора, ґрафіка, живописця
16.05.24 | | Минуле
День вишиванки
Андрій Содомора
Шити – виготовляти щось корисне для тіла; вишивати – для душі корисне: «приємне з корисним». Вишиванка – поезія, що промовляє барвами, формами, лініями... 
16.05.24 | | Дискурси
Українська музика в Стокгольмі
Світову премʼєру твору Богдани Фроляк здійснили всесвітньо відомий скрипаль Гідон Кремер та його знаменитий оркестр «Kremerata Baltica», піаністка Наталія Пасічник та акторки театру «Слово і голос» Наталія Половинка, Ярослава Цетнар, Христина Сілівон. 
15.05.24 | | Штука
Я, Анна Чіляґ
Юрій Винничук
Анна була аферисткою широкого масштабу. Її реклама справила великий вплив на Гітлера: "От що таке справжня реклама! Головне – пропаганда!"
15.05.24 | | Дискурси
Плекання саду
Світлана Маценка, Оксана Левицька
Її авторські концепції жанру, часу і простору в літературі не втрачають своєї актуальності досі, а життєвий шлях незабутньої професорки є прикладом наполегливого долання перешкод і труднощів на складному професійному і науковому шляху, прикладом безмежної любові до слова.
14.05.24 | | Штука
Російський мотив в українському правописі
Орест Друль
З такими темпами і стараннями української школи наступне покоління вже буде говорити українською на рівні південного діалекту російської мови…
14.05.24 | | Дискурси

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.