815-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:05 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• 14 травня 2024 року українські військові завдали ударів по російських військових об'єктах на незаконно утримуваній території Криму. За попередніми даними, були знищені елементи зенітно-ракетної батареї С-400 на аеродромі Бельбек, включаючи радар 92Н6Е і пускові установки. Крім того, повідомляється, що щонайменше два літаки МіГ-31 були знищені на землі. • Це вже четвертий випадок за останній місяць, коли російська протиповітряна оборона в Криму зазнає втрат: раніше Збройні Сили України провели успішні дії по радіолокаційній станції ППО «Ай-Петрі» 12 травня 2024 року, а також по аеродрому Джанкой 16 квітня 2024 року та 29 квітня 2024 року. Сукупний ефект цих ударів призвів до загального погіршення здатності Росії захищати повітряний простір навколо Криму, водночас продемонструвавши здатність України впливати на операції російської ППО. • Дуже ймовірно, що це призведе до того, що Росія буде змушена розосередити повітряні засоби для їх захисту або ризикувати втратою більшої кількості літаків, а також передислокувати засоби ППО з інших місць. Зменшення покриття літаків A-50У та їх розосередження з кримських аеродромів, ймовірно, призведе до збільшення кількості льотних годин і частоти вильотів винищувачів для заповнення прогалин у покритті, що призведе до збільшення проблем з технічним обслуговуванням їхніх флотів.

12:40 ЗСУ почали тестувати новий клас безпілотних літальних апаратів – дрон-матку, повідомив Роберт "Мадяр" Бровді, командир 414-го окремого батальйону ударних безпілотних авіаційних систем Корпусу Морської Піхоти ЗСУ. Мова йде про великий та потужний дрон, який є носієм легших ударних дронів. За рахунок цього вже можливо збільшити дальність польоту, враховуючи, що "матка" буде і ретранслятором сигналів.

12:10 Удари українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі на початку цього року вивели з ладу 14% нафтопереробних потужностей країни і призвели до зростання внутрішніх цін на паливо, пише Bloomberg з посиланням на розвідувальне управління Пентагону.

11:40 Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна та її західні союзники мають "однакові цінності", але часто "різні погляди", особливо на те, який вигляд може мати закінчення конфлікту, про що він сказав в інтерв'ю AFP:

"Ми перебуваємо в абсурдній ситуації, коли Захід боїться, що Росія програє війну. І він не хоче, щоб Україна програла її. Кожен хоче знайти якусь модель, що дає змогу швидше закінчити війну. Ми хочемо, щоб війна закінчилася справедливим миром для нас. Захід хоче, щоб війна закінчилася. Крапка. Якомога швидше. І для них це справедливий мир".

11:30 Україна має лише близько 25 відсотків того, що їй потрібно для захисту з погляду протиповітряної оборони, оцінив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю AFP; щоб мати паритет з Росією треба 120-130 винищувачів F-16 або інших сучасних літаків. Крім того, зазначив Зеленський, росіяни "можуть стріляти зі своєї території по нашій будь-якою зброєю. Це найбільша перевага, яку має Росія. Ми не можемо нічого зробити з їхніми системами, які знаходяться на території Росії, за допомогою західної зброї".

11:10 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 100 населених пунктів на території 12 областей України, підтверджено ураження 123 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:40 Сьогодні у нічні та ранкові години на запит України вже здійснювалося аварійне постачання електроенергії з Румунії, Словаччини та Польщі, повідомили в Міненерго. З 19:00 до 24:00 в усіх регіонах плануються обмеження промислових споживачів. При цьому відключення побутових споживачів наразі не передбачається.

10:35 Минулої доби аварійна допомога на запит України не залучалася, потреби споживачів покривалися власною генерацією та комерційним імпортом, повідомили в Міненерго. Водночас у вечірні години обмежувалися споживачі. У денні години Україна надавала аварійну допомогу Польщі – отримувала надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни.

10:25 Вночі у Полтавській та Харківській областях ворожі дрони атакували енергетичні об’єкти. Без постраждалих. Однак є пошкодження обладнання, наслідки уточнюються.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

221,2% танків (з них 3,1% за минулий тиждень),

84,2% бойових броньованих машин (з них 1,3% за минулий тиждень),

286,2% автомобільної техніки (з них 5,8% за минулий тиждень),

410,2% артилерійських систем (з них 5,4% за минулий тиждень),

96,1% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

57,0% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

28,4% літаків (з них 0,3% за минулий тиждень),

36,6% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:40 Вночі росіяни атакували 13-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ (РФ). В результаті протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України збито усі 13 «шахедів» у Харківській, Полтавській, Вінницькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

За минулі сім днів було збито 51 із 51 (100%) запущеного по Україні БПЛА.

09:20 Станом на 07:30 у Чорному морі немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:15 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін назвав російські наступальні операції на півночі Харківської області частиною російських зусиль зі створення "буферної зони" з метою захисту російських прикордонних районів від українських ударів, що підтверджує попередні оцінки ISW.

• Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські сили стабілізували фронт на півночі Харківської області і що російські війська не досягли "конкретної" і "найпотужнішої" лінії оборони України в цьому районі.

• Російські війська, ймовірно, зможуть розтягнути українські війська на широкому фронті і закріпитися в районі державного кордону, навіть якщо темпи російських наступальних операцій на півночі Харківської області сповільняться.

• За повідомленнями, російські війська використовували значні можливості радіоелектронної боротьби для підтримки тактично важливих досягнень у перші дні своєї обмеженої наступальної операції на півночі Харківської області.

• Вище військове командування НАТО підтвердило попередні оцінки ISW, що російські війська не мають достатніх сил для досягнення "стратегічного прориву" в Україні.

• У ніч з 16 на 17 травня українські війська завдали низку масштабних ударів повітряними і морськими безпілотниками по російських об'єктах енергетичної та портової інфраструктури в Краснодарському краї та окупованому Криму.

• Американські посадовці підтвердили небажання Білого дому підтримувати використання Україною зброї, наданої США, для ударів по військових об'єктах у Росії.

• Президент Росії Путін спробував просунути відомі російські інформаційні операції, спрямовані на прямий підрив легітимності президента України Владіміра Зеленського на посаді глави держави.

• Президент Росії Путін взяв участь у щорічній російсько-китайській виставці та форумі з міжрегіонального співробітництва, а також відвідав Харбінський політехнічний університет під час другого і останнього дня свого візиту до Китаю 17 травня.

• Українські та західні джерела продовжують повідомляти про воєнні злочини російських військ у нещодавно окупованих районах Харківської області.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: