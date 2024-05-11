809-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:10 Минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою з енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини, повідомили в Міненерго. Сумарний обсяг екстреного постачання становив менше 3% від добового споживання електроенергії. Сьогодні на запит України вже здійснювалося аварійне постачання електроенергії з Польщі, Румунії та Словаччини, а Україна надаватиме аварійну допомогу на запит Польщі – отримуватиме надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

218,1% танків (з них 2,2% за минулий тиждень),

82,9% бойових броньованих машин (з них 0,9% за минулий тиждень),

280,3% автомобільної техніки (з них 5,7% за минулий тиждень),

404,8% артилерійських систем (з них 7,2% за минулий тиждень),

95,7% РСЗВ (з них 0,8% за минулий тиждень),

56,7% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

28,0% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Вночі безпілотник атакував російський Волгоградський нафтопереробний завод. Внаслідок удару на підприємстві виникла пожежа, яку загасили до ранку.

09:30 Станом на 07:30 у Чорному морі, як і вчора, немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська проводять відносно обмежені наступальні операції вздовж російсько-українського кордону на півночі Харківської області й продовжують досягати тактично значущих успіхів на ймовірно менш захищених ділянках. За повідомленнями, чисельність російських підрозділів, задіяних у цих обмежених операціях, і російського угруповання, розгорнутого вздовж кордону на північному сході України, вказує на те, що російські війська наразі не проводять широкомасштабної операції з оточення чи захоплення міста Харкова.

• За повідомленнями, російські війська розпочали наступальні операції вздовж російсько-українського кордону на півночі Харківської області до того, як вони завершили доведення Північного угруповання військ до запланованої кінцевої чисельності, і поки що задіяли лише обмежену кількість бойової сили для наступальних операцій у цьому районі.

• За оцінками ISW, російські наступальні операції на півночі Харківської області, ймовірно, мають на меті відволікти українські сили з інших ділянок фронту і дозволити російським військам наблизитися до міста Харкова на відстань пострілу ствольної артилерії.

• Президент Росії Путін і російське військове командування можуть оцінювати ризики, перспективи і терміни наступальних операцій на півночі Харківської області, виходячи з припущення, що Україна не може і не буде здатна звільнити територію, захоплену російськими військами. Розрахунок Путіна і російського військового командування щодо загрози звільнення Україною територій, ймовірно, формує загальний оперативний підхід Росії до захоплення територій в Україні.

• Обмеженість російських наступальних операцій на півночі Харківської області дозволяє припустити, що відновлення американської допомоги у сфері безпеки не змінило розрахунків Путіна або що він розпочав харківську операцію без переоцінки фундаментальних припущень щодо спроможностей України у світлі відновлення допомоги.

• Напрямки російських наступальних операцій в районі кордону дозволяють припустити, що Росія, можливо, намагається створити «буферну зону» для захисту міста Бєлгород, про що нещодавно заявляли російські й українські офіційні особи.

• Російські війська, схоже, намагаються швидко ізолювати поле бою на схід від річки Сіверський Донець і захопити Вовчанськ – напрямок наступу, який, на думку російських військ, може загрожувати українському угрупованню, що обороняється на Куп'янському напрямку.

• Голова "ДНР" Пушилін повторив низку кремлівських наративів, покликаних виправдати вторгнення Росії в Україну, і спробував підлеститися до президента Росії Путіна і російських військових під час інтерв'ю на честь 10-ої річниці заснування ДНР, ймовірно, в спробі вислужитися перед Кремлем.

• Як повідомляється, в ніч з 10 на 11 травня українські сили провели успішні удари з безпілотників по російському нафтопереробному заводу у Волгоградській області.

• Прем'єр-міністр Росії Мішустін 11 травня подав пропозиції щодо складу нового російського уряду до державної думи.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: