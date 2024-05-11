809-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:10 Минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою з енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини, повідомили в Міненерго. Сумарний обсяг екстреного постачання становив менше 3% від добового споживання електроенергії. Сьогодні на запит України вже здійснювалося аварійне постачання електроенергії з Польщі, Румунії та Словаччини, а Україна надаватиме аварійну допомогу на запит Польщі – отримуватиме надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни.
10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:
Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:
218,1% танків (з них 2,2% за минулий тиждень),
82,9% бойових броньованих машин (з них 0,9% за минулий тиждень),
280,3% автомобільної техніки (з них 5,7% за минулий тиждень),
404,8% артилерійських систем (з них 7,2% за минулий тиждень),
95,7% РСЗВ (з них 0,8% за минулий тиждень),
56,7% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),
28,0% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),
36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).
09:40 Вночі безпілотник атакував російський Волгоградський нафтопереробний завод. Внаслідок удару на підприємстві виникла пожежа, яку загасили до ранку.
09:30 Станом на 07:30 у Чорному морі, як і вчора, немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Російські війська проводять відносно обмежені наступальні операції вздовж російсько-українського кордону на півночі Харківської області й продовжують досягати тактично значущих успіхів на ймовірно менш захищених ділянках. За повідомленнями, чисельність російських підрозділів, задіяних у цих обмежених операціях, і російського угруповання, розгорнутого вздовж кордону на північному сході України, вказує на те, що російські війська наразі не проводять широкомасштабної операції з оточення чи захоплення міста Харкова.
• За повідомленнями, російські війська розпочали наступальні операції вздовж російсько-українського кордону на півночі Харківської області до того, як вони завершили доведення Північного угруповання військ до запланованої кінцевої чисельності, і поки що задіяли лише обмежену кількість бойової сили для наступальних операцій у цьому районі.
• За оцінками ISW, російські наступальні операції на півночі Харківської області, ймовірно, мають на меті відволікти українські сили з інших ділянок фронту і дозволити російським військам наблизитися до міста Харкова на відстань пострілу ствольної артилерії.
• Президент Росії Путін і російське військове командування можуть оцінювати ризики, перспективи і терміни наступальних операцій на півночі Харківської області, виходячи з припущення, що Україна не може і не буде здатна звільнити територію, захоплену російськими військами. Розрахунок Путіна і російського військового командування щодо загрози звільнення Україною територій, ймовірно, формує загальний оперативний підхід Росії до захоплення територій в Україні.
• Обмеженість російських наступальних операцій на півночі Харківської області дозволяє припустити, що відновлення американської допомоги у сфері безпеки не змінило розрахунків Путіна або що він розпочав харківську операцію без переоцінки фундаментальних припущень щодо спроможностей України у світлі відновлення допомоги.
• Напрямки російських наступальних операцій в районі кордону дозволяють припустити, що Росія, можливо, намагається створити «буферну зону» для захисту міста Бєлгород, про що нещодавно заявляли російські й українські офіційні особи.
• Російські війська, схоже, намагаються швидко ізолювати поле бою на схід від річки Сіверський Донець і захопити Вовчанськ – напрямок наступу, який, на думку російських військ, може загрожувати українському угрупованню, що обороняється на Куп'янському напрямку.
• Голова "ДНР" Пушилін повторив низку кремлівських наративів, покликаних виправдати вторгнення Росії в Україну, і спробував підлеститися до президента Росії Путіна і російських військових під час інтерв'ю на честь 10-ої річниці заснування ДНР, ймовірно, в спробі вислужитися перед Кремлем.
• Як повідомляється, в ніч з 10 на 11 травня українські сили провели успішні удари з безпілотників по російському нафтопереробному заводу у Волгоградській області.
• Прем'єр-міністр Росії Мішустін 11 травня подав пропозиції щодо складу нового російського уряду до державної думи.
09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:
12.05.2024
Протягом доби зафіксовано 155 бойових зіткнень.
Загалом, ворог завдав 13 ракетних та 118 авіаційних ударів, здійснив 120 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
У Сіверському операційному районі, в Чернігівській та Сумській областях, противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційного удару в районі міста Суми.
На Харківському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 12 атак в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук’янці, Гатище, Плетенівка, Пильна, Вовчанськ, Бугруватка Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вільча, Липці, Лиман, Ізбицьке, Веселе, Петрівка, Козача Лопань, Синельникове, Глибоке, Широке, Вовчанські Хутори Харківської області.
На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 19 атак в районах населених пунктів Синьківка, Новоєгорівка, Іванівка Харківської області; Стельмахівка Луганської області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Твердохлібове, Сергіївка Луганської області.
На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 10 атак в районах населених пунктів Макіївка, Невське та Серебрянського лісництва Луганської області; Новосадове, Терни Донецької області.
На Сіверському напрямку Силами оборони відбито 16 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Виїмка, Роздолівка Донецької області.
На Краматорському напрямку нашими воїнами відбито 27 атак в районах населених пунктів Кліщіївка, Андріївка, Іванівське, Часів Яр, Григорівка, Новий Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційного удару у районі населеного пункту Курдюмівка Донецької області.
На Торецькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Проте, завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Північне та Нью-Йорк Донецької області.
На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 32 атаки в районах населених пунктів Семенівка, Калинове, Новоолександрівка, Євгенівка, Сокіл, Новопокровське, Новоселівка Перша, Уманське, Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Також завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Карлівка, Миколаївка, Олександропіль, Стара Миколаївка, Прогрес, Новогродівка Донецької області.
На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Солодке, Красногорівка, Водяне, де ворог, за підтримки авіації, 10 разів намагався прорвати оборону наших військ.
На Времівському напрямку нашими захисниками відбито 16 атак в районах населених пунктів Урожайне, Старомайорське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.
На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 2 рази атакував позиції наших захисників в районі Роботиного Запорізької області. Також завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Сторожеве Донецької області та Мала Токмачка Запорізької області.
На Придніпровському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, за підтримки авіації, здійснив 5 безуспішних атак на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Антонівка Херсонської області.
Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.
За уточненою інформацією, протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 3 зенітно-ракетних комплексах, 2 артилерійських засобах, 2 радіолокаційних станціях та 9 районах зосередження особового складу противника.