Поліція Чехії довела участь Росії у вибухах у на військових складах у Врбетиці.

Аґенти російської військової розвідки намагались перешкодити доставці боєприпасів до Украйни

Поліція Чехії завершила розслідування вибухів на складах боєприпасів у селі Врбетиця наприкінці 2014 року. Слідство дійшло висновку, що диверсію на складах влаштували аґенти російської розвідки. Про це повідомило видання České noviny з покликом на спільну заяві чеської поліції та Національного центру боротьби з організованою злочинністю (Národní centrála proti organizovanému zločinu – NCOZ).

Поліція вважає доведеним, що цією диверсією аґенти російської військової розвідки намагались перешкодити доставці боєприпасів до Украйни, яка протистояла російській аґресії на Донбасі. Оскільки підозрювані перебувають в Росії, яка відмовилася співпрацювати з чеською поліцією, слідчі не змогли розпочати кримінальне переслідування зловмисників – розповів директор NCOZ Їржі Мазанек (Jiří Mazánek).

«У своєму рішенні NCOZ відзначив участь російської військової розвідки у спричиненні вибухів і загибелі чеських громадян, у тому числі те, що це не поодинока акція, а частина тривалого диверсійного впливу російської військової розвідки на території Європейської Унії та України», – сказав Мазанек.

За версією слідства, до вибухів на військових складах причетні співробітники ГРУ з «підрозділу 29155, призначеного для проведення диверсійних операцій за кордоном». Їхні імена у заяві не повідомляються. Раніше Чехія звинувачувала в причетності до вибухів у Врбетиці співробітників ГРУ Росії Олександра Мішкіна та Анатолія Чепігу (відомих теж, як Пєтров і Боширов). Раніше було встановлено їхню причетність до отруєння родини Скрипалів у британському Солсбері 2018 року.

У заяві зазначається, що для продовження розслідування поліції Чехії не вистачає «деякої інформації», зокрема даних про пересування співробітників ГРУ територією Чехії. «Можна тільки припускати, які завдання виконували окремі співробітники ГРУ, які перебували в Чехії та сусідніх країнах, або скільки інших аґентів російських збройних сил та їхніх посібників брали участь у нападі», – йдеться у прес-релізі чеської поліції.

Вибухи на складах у селі Врбетиці сталися у грудні 2014 року. На складах зберігалася зброя німецької компанії Imex, яку планувалося поставити до України. Внаслідок вибухів загинули двоє громадян Чехії, збитки становили 1 млрд крон.