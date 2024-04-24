Сенат США схвалив надання $61 млрд для допомоги Україні.

Байден пообіцяв підписати законопроєкт без зволікань.

Сенат Конґресу США вслід за Палатою представників схвалив законопроєкт, який передбачає надання $61 млрд для допомоги Україні. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. За проєкт проголосували 79 сенаторів, проти — 18. Тепер пакет заходів надійшов на підпис президентові США Джо Байдену, який обіцяв підписати його без зволікань.





Законопроект підтримали 48 демократів і 31 республіканець. Майже всі голоси проти – 15 з 18 – були від республіканців, багато з яких є близькими союзниками колишнього президента США і нинішнього кандидата в президенти Дональда Трампа. Проти проголосували і три сенатори від Демократичної партії.

Президент України Володимир Зеленський подякував Сенату США за прийняття пакету допомоги, життєво необхідної для країни. Він зазначив, що з нетерпінням чекає на підписання законопроекту.

Лідери демократів та республіканців у Сенаті заявили, що Конґрес зробив потужний крок, застерігаючи російського президента Володимира Путіна та інших іноземних супротивників США про те, що Вашінґтон продовжить підтримувати Україну та інших своїх партнерів. «Це поворотний момент в історії. Західна демократія, можливо, зіткнулася з найбільшою загрозою після закінчення холодної війни», – сказав у Сенаті лідер демократичної більшості Чак Шумер.





Пакет допомоги може стати останнім, затвердженим для України до виборів у листопаді, коли обиратимуться новий глава Білого дому, нові члени Палати представників та третина Сенату.

Пакет об’єднує чотири законопроекти, за які Палата голосувала окремо на суботній сесії, передбачаючи, крім допомоги для України, понад $26 млрд для Ізраїлю та понад $8 млрд для Індо-Тихоокеанського регіону. Четвертий законопроект посилює санкції щодо російських активів і містить формулювання, які можуть призвести до заборони TikTok у США . Це дає китайській материнській компанії ByteDance приблизно дев’ять місяців на продаж TikTok , інакше додаток буде заборонено в американських магазинах програм.