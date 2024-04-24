Поліція Молдови вилучила у активістів проросійських партій понад мільйон доларів.

Проросійські активісти щойно повернулися з Москви, де проводили установчий з’їзд виборчого блоку

Поліція Молдови вилучила понад мільйон доларів в учасників зборів проросійських партій після їхнього повернення зі з'їзду, проведеного у Москві. Правоохоронці назвали вилучені кошти «незаконним політичним фінансуванням». Про це повідомив інформаційний портал Newsmaker з покликом на заяву голови Генінспекторату поліції Молдови Віорела Чернеуцану, зроблену ним на пресконференції у вівторок, 23 квітня.

Як заявив Чернеуцану, гроші призначалися для фінансування проросійських політичних партій у Молдові, пов’язаних зі злочинною групою олігарха-втікача Ілана Шора.

Виконувач обов’язків головного прокурора в справі боротьби з оргзлочинністю Віктор Фуртуне заявив, що в ніч з 22 на 23 квітня правоохоронці провели понад 150 обшуків. 135 із них пройшли у Кишинівському аеропорту. «Внаслідок обшуків вилучили великі суми грошей в іноземній валюті. Йдеться про 62 тисячі російських рублів, понад три тисячі євро та понад мільйон доларів», – розповів Фуртуне.

Як зазначив Чернеуцану, люди, які намагалися ввезти з Росії до Молдови гроші для групи Шора, мали отримати за це від €300 до €500. Чернеуцану пояснив, що «кур'єри» передавали гроші різними способами, у тому числі у приміщеннях в аеропорту Кишинева чи у транспорті дорогою додому. «Кур'єри привезли гроші готівкою. При цьому кожен із них ввозив суму, що не перевищує $10 тис., оскільки тоді, згідно із законом, вони мали б задекларувати ці гроші. У гаманцях у них була готівка у доларах, євро, але не більше €9 тисяч», – сказав Чернеуцану.

Нагадаємо, що на заході, який пройшов у Москві 21 квітня, проросійські партії Молдови оголосили про створення політичного блоку під назвою «Перемога». Цей проросійський політичний проєкт мав би взяти участь у президентських виборах у Молдові та в референдумі про членство країни в ЄУ у жовтні.