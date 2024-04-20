787-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:05 На Дніпропетровщині вранці збили ракету над Новомосковським районом, через падіння уламків спалахнула пожежа, пошкоджені будинок і два авто, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

211,2% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

80,0% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

261,8% автомобільної техніки (з них 4,3% за минулий тиждень),

379,0% артилерійських систем (з них 4,1% за минулий тиждень),

93,8% РСЗВ (з них 0% за минулий тиждень),

54,1% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

28,0% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Вночі російські війська атакували Україну трьома балістичними ракетами «Іскандер-М», двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Бєлгородської області РФ, а також двома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 із акваторії Чорного моря. Засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено обидві керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69. На південному напрямку також знищено три розвідувальні БпЛА – два «Орлан-10» та один «Суперкам».

09:25 Станом на 07:00 у Чорному морі, як і вчора, немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:15 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Міністр закордонних справ Росії Лавров заявив про намір Росії захопити Харків у майбутній масштабній наступальній операції, ставши першим високопосадовцем Кремля, який відкрито визначив місто як можливу оперативну мету Росії після нещодавніх попереджень України про те, що російські війська можуть спробувати захопити місто, починаючи з літа 2024 року.

• Українські офіційні особи заявили, що українські сили вперше збили російський літак, який завдав ракетних ударів по Україні в ніч з 18 на 19 квітня, продемонструвавши спроможність таких ударів, що може обмежити можливості Росії у проведенні своєї ударної кампанії проти України.

• Українська система протиповітряної оборони залишається обмеженою і деградованою, що дозволяє російським літакам вільно і без загрози діяти на певних критично важливих ділянках фронту.

• Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна потребує західних поставок артилерійських боєприпасів, засобів протиповітряної оборони, далекобійних артилерійських і ракетних систем, а також винищувачів, оскільки через затримки з наданням військової допомоги з боку США Україна продовжує відчувати труднощі.

• Проросійські молдовські діячі продовжують готувати умови для виправдання можливої майбутньої російської агресії в Молдові, а міністр закордонних справ Росії Лавров порівняв Молдову з Україною та Вірменією.

• Міністерство оборони Росії продовжує розширювати нещодавно реформований Ленінградський військовий округ в рамках підготовки до очікуваного в майбутньому широкомасштабного конфлікту з НАТО.

• Російські чиновники продовжують примусово депортувати та русифікувати українських дітей, тоді як українська влада працює над поверненням депортованих дітей на підконтрольну Україні територію.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: