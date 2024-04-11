779-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:20 Норвегія вже отримала дозвіл від США на передачу 22 F-16, а також двигунів, допоміжних матеріалів, тренажерів, запчастин та іншого відповідного обладнання, пише Nettavisen. Не всі 22 винищувачі повністю справні та придатні до польотів, але все ж можуть бути корисними Україні, наприклад, як запасні частини для ремонту літаків. Припускають, що йдеться про 12 справних F-16, які Норвегія планувала продати американській компанії Draken International. Ці літаки придатні до польотів і все ще перебувають у Норвегії.

09:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

209,2% танків (з них 2,6% за минулий тиждень),

78,9% бойових броньованих машин (з них 1,2% за минулий тиждень),

255,5% автомобільної техніки (з них 5,8% за минулий тиждень),

372,7% артилерійських систем (з них 7,3% за минулий тиждень),

93,4% РСЗВ (з них 0,9% за минулий тиждень),

53,5% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

27,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

08:55 Вночі російські війська знову атакували енергетичну інфраструктуру України кількома хвилями ударних БПЛА, повідомляють Сили оборони півдня України. Напружена бойова робота Сил протиповітряної оборони на півдні тривала близько 5 годин. Внаслідок падіння уламків збитого дрона на Криворіжжі на об'єкті енергетики спалахнула пожежа, її вдалося локалізувати.

08:50 Вночі росіяни атакував 17-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда (Крим) та керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої Донеччини.

В результаті протиповітряного бою авіацією Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито 16 ударних БпЛА типу «шахед» (94%) у межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей.

За минулі сім днів було збито 151 із 167 (90%) запущених по Україні БПЛА.

08:40 Станом на 07:00 у Чорному морі немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:35 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• У ніч з 10 на 11 квітня російські війська здійснили чергову масштабну серію ракетних і безпілотних ударів по Україні, які завдали значної і, ймовірно, довготривалої шкоди українській енергетичній інфраструктурі.

• Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна потребує більшої кількості зенітно-ракетних комплексів Patriot для захисту як населених пунктів, так і прифронтових територій.

• Верховна Рада України 11 квітня прийняла новий закон про мобілізацію, що стало значним кроком у вирішенні кадрових проблем України на тлі зростаючої нестачі особового складу в українських підрозділах, що захищають лінію фронту.

• Командувач Європейським командуванням Збройних сил США (EUCOM) і Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR) генерал Крістофер Каволі повідомили, що EUCOM і НАТО посилюють свою здатність реагувати на "хронічну загрозу", яку Росія становить для глобальної стабільності і європейської безпеки, в надії стримати майбутню російську агресію проти НАТО.

• Україна і Латвія 11 квітня підписали двосторонню угоду про безпеку, яка передбачає довгострокову допомогу і зобов'язання Латвії перед Україною у сфері безпеки.

• Російська влада провела контртерористичну операцію і, за повідомленнями, вбила двох

• Російська опозиційна "Новая газета" в екзилі 11 квітня повідомила, що російські суди пом'якшили вироки у більш ніж половині всіх кримінальних справ проти російських ветеранів і діючих військовослужбовців у зв'язку з проходженням ними військової служби в Україні.

08:25 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:20 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:15 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: