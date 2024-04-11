779-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:20 Норвегія вже отримала дозвіл від США на передачу 22 F-16, а також двигунів, допоміжних матеріалів, тренажерів, запчастин та іншого відповідного обладнання, пише Nettavisen. Не всі 22 винищувачі повністю справні та придатні до польотів, але все ж можуть бути корисними Україні, наприклад, як запасні частини для ремонту літаків. Припускають, що йдеться про 12 справних F-16, які Норвегія планувала продати американській компанії Draken International. Ці літаки придатні до польотів і все ще перебувають у Норвегії.
09:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:
Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:
209,2% танків (з них 2,6% за минулий тиждень),
78,9% бойових броньованих машин (з них 1,2% за минулий тиждень),
255,5% автомобільної техніки (з них 5,8% за минулий тиждень),
372,7% артилерійських систем (з них 7,3% за минулий тиждень),
93,4% РСЗВ (з них 0,9% за минулий тиждень),
53,5% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),
27,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),
36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).
08:55 Вночі російські війська знову атакували енергетичну інфраструктуру України кількома хвилями ударних БПЛА, повідомляють Сили оборони півдня України. Напружена бойова робота Сил протиповітряної оборони на півдні тривала близько 5 годин. Внаслідок падіння уламків збитого дрона на Криворіжжі на об'єкті енергетики спалахнула пожежа, її вдалося локалізувати.
08:50 Вночі росіяни атакував 17-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда (Крим) та керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої Донеччини.
В результаті протиповітряного бою авіацією Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито 16 ударних БпЛА типу «шахед» (94%) у межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей.
За минулі сім днів було збито 151 із 167 (90%) запущених по Україні БПЛА.
08:40 Станом на 07:00 у Чорному морі немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
08:35 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• У ніч з 10 на 11 квітня російські війська здійснили чергову масштабну серію ракетних і безпілотних ударів по Україні, які завдали значної і, ймовірно, довготривалої шкоди українській енергетичній інфраструктурі.
• Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна потребує більшої кількості зенітно-ракетних комплексів Patriot для захисту як населених пунктів, так і прифронтових територій.
• Верховна Рада України 11 квітня прийняла новий закон про мобілізацію, що стало значним кроком у вирішенні кадрових проблем України на тлі зростаючої нестачі особового складу в українських підрозділах, що захищають лінію фронту.
• Командувач Європейським командуванням Збройних сил США (EUCOM) і Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR) генерал Крістофер Каволі повідомили, що EUCOM і НАТО посилюють свою здатність реагувати на "хронічну загрозу", яку Росія становить для глобальної стабільності і європейської безпеки, в надії стримати майбутню російську агресію проти НАТО.
• Україна і Латвія 11 квітня підписали двосторонню угоду про безпеку, яка передбачає довгострокову допомогу і зобов'язання Латвії перед Україною у сфері безпеки.
• Російська влада провела контртерористичну операцію і, за повідомленнями, вбила двох
• Російська опозиційна "Новая газета" в екзилі 11 квітня повідомила, що російські суди пом'якшили вироки у більш ніж половині всіх кримінальних справ проти російських ветеранів і діючих військовослужбовців у зв'язку з проходженням ними військової служби в Україні.
08:25 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:20 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:15 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:
12.04.2024
Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень.
Загалом, ворог завдав 54 ракетних та 126 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.
Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну. Силами та засобами протиповітряної оборони України 16 з 17 ударних БпЛА типу “Shahed” було знищено.
Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Грем’яч Чернігівської області; місто Суми; Борова Харківської області; Твердохлібове та Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Південне, Роздолівка, Терни, Ямполівка, Новобахмутівка, Бердичі, Уманське, Карлівка, Невельське, Красногорівка, Костянтинівка, Водяне, Нью-Йорк, Семенівка, Нетайлове, Времівка та Урожайне Донецької області; Новоданилівка Запорізької області.
Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.
На Куп’янському та Лиманському напрямках противник наступальних (штурмових) дій не вів.
На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 29 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Роздолівка, Кліщіївка, Верхньокам’янське та Іванівське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.
На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 7 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Уманське, Первомайське та Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 26 разів намагався прорвати оборону наших військ.
На Оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.
На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби ворог здійснив 7 безуспішних атак на позиції наших військ.
Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і 1 зенітно-ракетному комплексу противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 засобу протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ та 2 районах зосередження особового складу ворога.