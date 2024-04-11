Європарламент покарав депутатку від Латвії Тетяну Жданок за співпрацю з ФСБ.

Вона більше не зможе репрезентувати Європарламент у складі делегацій на будь-яких міжінституційних форумах.

Депутатку Європейського парламенту від Латвії Тетяну Жданок (членкиню Російського союзу Латвії), підозрювану в співпраці з російськими спецслужбами, позбавили добових виплат за п'ять днів – на суму 1750 євро. Таке рішення ухвалено у зв'язку з порушенням депутаткою Кодексу поведінки членів Європейського парламенту. Про це повідомив інформаційний портал Delfi з покликом на заяву голови Європарламенту Роберти Метсоли.

Окрім того, Жданок, яка є євродепутатом з 2004 року, позбавили права репрезентувати Європарламент у складі делегацій на будь-яких міжінституційних форумах до кінця скликання. Метсола зазначила, що Жданок знає про санкції і не подавала апеляцію, тому рішення ЄП є остаточним.

Скандал навколо діяльності 73-річної Тетяни Жданок розгорівся наприкінці січня, коли видання The Insider опублікувало розслідування за участю естонських, латвійських та шведських журналістів з використанням зламаного електронного листування євродепутатки. Там йшлося про її активні контакти зі співробітниками Федеральної служби безпеки Росії. Серед іншого Жданок надсилала їм звіти про свою діяльність.

Після публікації цих відомостей Європарламент розпочав своє розслідування. У лютому ЄП ухвалив резолюцію щодо агентів впливу РФ. Крім того, Служба державної безпеки Латвії розпочала у рамках кримінальної справи розслідування ймовірної співпраці Тетяни Жданок з російськими спецслужбами.

Варто також зазначити, що два роки тому Жданок виключили з фракції «зелених» у Європарламенті після її відмови засудити збройне вторгнення Росії в Україну. Також вона відвідувала окупований Крим і навіть працювала «європейським спостерігачем» на псевдореферендумі в березні 2014 року.

Наступні вибори до Європарламенту відбудуться у червні. Жданок на них не балотується, оскільки позбавлена цього права Сеймом Латвії.