У Росії ФСБ затримала підлітків, які нібито готували диверсії за завданням українських спецслужб.

Затриманим закидають підготовку теракту на нафтогоні «Дружба».

Російська Федеральна служба безпеки (ФСБ) прозвітувала про запобігання вибуху на ділянці нафтогону «Транснефть – Дружба» у Лебедянському районі Липецької області. Про це повідомило інформаційне агентство Interfax з покликом на заяву центру громадських зв'язків (ЦГЗ) ФСБ. Спецслужба заявила, що за спробу диверсії затримано чотирьох підлітків: «Вдалося запобігти протиправним діям чотирьох неповнолітніх у віці 14–17 років, які планували з використанням саморобного вибухового пристрою (СВП) вчинити диверсію на наземній ділянці магістрального нафтопродуктопроводу "Транснефть – Дружба" в Лебедянському районі Липецької області».

За твердженням ФСБ, затримані у групі з пошуку швидкого заробітку в Telegram у жовтні 2025 року «встановили контакт зі співробітником українських спецслужб, за завданнями якого за грошову винагороду здійснювали підпали об'єктів транспортної та енергетичної інфраструктури, а також отримали координати схованки зі СВП для підриву нафтопродуктопроводу».

Порушено кримінальну справу за статтею «підготовка до диверсії» (покарання від 12 до 20 років позбавлення волі). Фігурантів справи заарештовано, у них вдома проведено обшуки.