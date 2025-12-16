У Росії ФСБ затримала підлітків, які нібито готували диверсії за завданням українських спецслужб.

Затриманим закидають підготовку теракту на нафтогоні «Дружба».

 

 

Російська Федеральна служба безпеки (ФСБ) прозвітувала про запобігання вибуху на ділянці нафтогону «Транснефть – Дружба» у Лебедянському районі Липецької області. Про це повідомило інформаційне агентство Interfax з покликом на заяву центру громадських зв'язків (ЦГЗ) ФСБ. Спецслужба заявила, що за спробу диверсії затримано чотирьох підлітків: «Вдалося запобігти протиправним діям чотирьох неповнолітніх у віці 14–17 років, які планували з використанням саморобного вибухового пристрою (СВП) вчинити диверсію на наземній ділянці магістрального нафтопродуктопроводу "Транснефть – Дружба" в Лебедянському районі Липецької області».

 

За твердженням ФСБ, затримані у групі з пошуку швидкого заробітку в Telegram у жовтні 2025 року «встановили контакт зі співробітником українських спецслужб, за завданнями якого за грошову винагороду здійснювали підпали об'єктів транспортної та енергетичної інфраструктури, а також отримали координати схованки зі СВП для підриву нафтопродуктопроводу».

 

Порушено кримінальну справу за статтею «підготовка до диверсії» (покарання від 12 до 20 років позбавлення волі). Фігурантів справи заарештовано, у них вдома проведено обшуки.

 

16.12.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
"Наше Різдво" в Національному музеї у Львові
Понад шість віків розвитку традиції, що подала феномен національної художньої культури – візуальні образи українського Різдва. Це розповідь про те, як у трьох суспільних середовищах – Храм, Дім, Соціум – реалізуються та взаємодіють духовність, віра, народна звичаєва культура.
15.12.25 | | Штука
Поезія полеглих: Олег Клюфас
Надія Гаврилюк
Війна обірвала життя самобутнього автора, який вмів руйнувати шаблони не задля знищення, а заради створення яскравого поетичного слова
13.12.25 | | Україна
Pippi: connecting people
Олександр БОЙЧЕНКО
Тобто це вона для наших іноземних друзів Піппі. Натомість ми називаємо її Пеппі: «усміхнене, навіжене, бешкетне, сповнене любові щеня з найдовшими вушками у всесвіті»
12.12.25 | | Дискурси
Павутиння строф, мерехтіння слів, фонічні симфонії Василя Махна
Ігор Набитович
Висунута на Шевченківську премію «Схима» Василя Махна є особливим підсумком його мистецького ужинку
12.12.25 | | Штука
Прокрустове ложе ідентичності
Тарас Прохасько
Обираєш ідентичність або не цілком притомно отримуєш її спадщину – отримуєш усі вияви насильства, які саме на цю ідентичність злітаються...
11.12.25 | | Дискурси
Культура як мова солідарності
Мистецтво, на жаль, не здатне самотужки зупинити ракети, але його мета в іншому. Мистецтво — це символ добра і людяності, яку ми прагнемо зберегти попри все. Справжня сила, яку ми не маємо права втрачати, криється саме в акті творення та бажанні ділитися світлом.
11.12.25 | | Штука
Портрет кир Андрея Шептицького роботи Нестора Кисілевського
Любов Волошин
Детективна історія гіпсового погруддя владики та драматична доля автора твору.
11.12.25 | | Минуле
Трамвайний залік
Юлія Баір
Цікаво, чи ШІ навчиться імітувати "подекуди недолугі, зате очевидно власні думки й інтерпретації"? Зімітувати рішення Федора Дисака йому точно не вдалося б. In memorium.
11.12.25 | | Галичина

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.