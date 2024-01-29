Проросійська євродепутатка від Латвії працювала на ФСБ.

Йдеться про Тетяну Жданок, яка є співголовою «Російського союзу Латвії».

Депутатка Європарламенту Тетяна Жданок, яка є співголовою «Російського союзу Латвії) як мінімум з 2004 року звітувала про свою діяльність перед співробітниками Федеральної служби безпеки Росії. Вона також брала в кремлівських спецслужб гроші на проведення заходів у Латвії.

Розслідування, яке базується на витоку електронного листування Тетяни Жданок з кремлівськими кураторами, у понеділок, 29 січня, опублікували латвійське видання Re: Baltica, та портал журналістських розслідувань The Insider.

Судячи з цього листування, з 2005 року Жданок постійно контактувала зі своїм куратором — співробітником Управління ФСБ Санкт-Петербурга Дмитром Гладєєм. Формально Гладєй представляв Росію у маловідомих організаціях зі спостереження за виборами. Його приналежність до ФСБ підтверджується багатьма базами даних, у тому числі базою доступу до держтаємниці, обмеженням на виїзд за кордон тощо.

Тетяна Жданок регулярно надсилала Гладєю звіти про свою політичну діяльність. Окрім того, судячи з листування, вона часто зустрічалася з Гладєєм у Європі та Москві. Зміст послань становили переважно донесення Жданок про її діяльність у Європі, пов'язаної, як правило, з критикою влади країн Балтії за їхню політику щодо РФ та російськомовних мешканців цих країн. У листах були і прохання надати кошти – наприклад, близько шести тисяч доларів США на закупівлю георгіївських стрічок та іншої атрибутики до Дня Перемоги у 2010 році.

До одного з листів Жданок, датованого жовтнем 2005 року, було додано два файли. Перший – проєкт порядку денного конференції в Таллінні та Нарві, яка спонсорувалася двома парламентськими блоками — фракцією «Зелених» Європейського парламенту та Європейським вільним альянсом. Друге вкладення – проєкт пресрелізу про конференцію. Знаменно, що того ж року Служба внутрішньої безпеки Естонії у своєму публічному звіті заявила, що Європейський російський альянс, членом якого є Жданок, – це дітище ФСБ, створення якого було «підготовлено в Санкт-Петербурзі та подано як тріумф у доповіді безпосередньо директору ФСБ».

Сама Тетяна Жданок спростовує свою провину й запевняє, що «не співпрацювала та не співпрацює зі спецслужбами». Щоправда у коментарі для видання Re:Baltica вона не заперечувала автентичність електронних листів, на яких ґрунтується розслідування. Водночас Жданок відмовилася коментувати їхній зміст, зазначивши, що доступ до листів було отримано незаконно.

Багато латвійських політиків виступили з вимогами позбавити Жданок мандат депутата Європарламенту. Хоча її каденція й так завершується влітку 2024 року.

Варто зазначити, що два роки тому Жданок виключили з європейської фракції «зелених» після її відмови засудити збройне вторгнення Росії в Україну. Також вона відвідувала окупований Крим і навіть працювала «європейським спостерігачем» на псевдореферендумі в березні 2014 року.