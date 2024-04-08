775-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:55 Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, присвячене посиленню захисту Харкова від обстрілів російських військ, повідомляє пресслужба президента. За словами президента, головком Олександр Сирський представив інформацію про ситуацію на основних бойових напрямках, де Сили оборони тримають позиції. Зазначається, що на Ставці також були доповіді військових щодо фізичного захисту обʼєктів енергетики та щодо результативності збиття дронів і ракет.

15:20 Росія знищила понад 60 тисяч гектарів українських лісів на 14 мільярдів з 2022 року, повідомляє NGL.media. В рамках розслідування, видання за допомогою супутникових знімків змогло встановити, що за два роки війни росіяни повністю знищили на окупованих ними територіях понад 60 тис. гектарів лісів - за мінімальною оцінкою, сукупна вартість втраченого лісу перевищує 14 млрд грн. Зазначається, що це лише прямі збитки, що не враховують екологічних наслідків, ліквідація яких може обійтися значно дорожче. Серед природних територій, які найбільше постраждали на Донеччині – національний природний парк "Святі гори", розташований у Краматорському і Бахмутському районах – наразі 80% парку знищено.

14:45 Європейські виробники зброї стривожені залежністю від сировини з Китаю, оскільки можливі обмеження постачання загрожують здатності розширювати виробництва, пише Financial Times. За даними видання, провідні виробники озброєнь, в тому числі шведська Saab і німецька Rheinmetall, попередили, що Європа надмірно залежить від ворсу з Китаю, на який припадає трохи менше половини світової торгівлі. Бавовняні ворсинки - це побічний продукт і основний інгредієнт, необхідний для виробництва нітроцелюлози, що використовується в артилерійських снарядах та інших вибухових речовинах. Зазначається, що через великий попит, спричинений війною в Україні, існує величезний дефіцит нітроцелюлози та пороху, що спричиняє труднощі і в інших галузях промисловості.

14:10 Литва запропонувала використовувати її закриті теплові електростанції для відновлення енергетичної інфраструктури України, повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону:

"Два дні тому в мене була розмова з міністром енергетики Литви. Вони взагалі запропонували використовувати їхні закриті теплові станції як донорів. Ми зараз будемо над цим працювати. Тобто, це можливість розібрати і отримати ті частини, які нам потрібні."

13:30 При Міністерстві оборони України вперше створено новий координаційний дорадчий орган для Департаменту внутрішнього аудиту — Аудиторський комітет, до складу якого входять сертифіковані внутрішні аудитори із держав — членів НАТО та України з багаторічним досвідом надання послуг із внутрішнього аудиту.

13:00 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• 3 квітня 2024 року голова державної думи Росії заявив, що в країні не вистачає 30 тисяч лікарів, а в районних лікарнях їхня нестача становить близько 50 відсотків. Це більше, ніж 26,5 тис., що було у листопаді 2023 року. Нинішній дефіцит пояснюється тим, що деякі медичні працівники працюють у приватному секторі, а інші емігрували. Після мобілізації російської армії у вересні 2022 року лікарів чітко попередили, щоб вони не виїжджали з країни. До 2% російських лікарів і медичних працівників виїхали з Росії, щоб уникнути призову. • Зростання навантаження при меншій кількості наявних лікарів сприяло деяким подальшим скороченням. За оцінкою від січня 2024 року, за попередні 15 місяців кількість лікарів скоротилася на 7,5 тис. осіб, що пояснюється довгим робочим днем і низькою заробітною платою. За даними Центру аналізу європейської політики, для подолання цього дефіциту Росія набирає лікарів з африканських країн, які не мають жодних підтверджень кваліфікації, окрім самозасвідчувальної декларації. • Значні ресурсні та фінансові витрати на підтримку війни Росії в Україні негативно впливають на низку цивільних секторів, які обслуговують російське населення. Кількість медичних працівників у Росії продовжуватиме скорочуватися протягом 2024 року. Залучення медичного персоналу ззовні з обмеженою перевіркою кваліфікації створює потенціал для погіршення якості надання медичної допомоги.

12:55 Грецький уряд може ухвалити рішення про передачу Україні до 32 одиниць винищувачів F-16, пише News Break. Уряд країни має намір продати 108 винищувачів, які підлягають виведенню з експлуатації, а саме:

32 одиниці F-16C/-D Block 30,

24 одиниці Mirage 2000-5 Mk. 2,

33 одиниці F-4E PI2000.

Ціна 108 винищувачів може становити від 2 млрд до 2,5 мільярда євро.

12:20 Експерти встановили, що випущена росіянами по Києву гіперзвукова ракета "Циркон" була виготовлена вже під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну, повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю Повітряних сил Збройних Сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

12:05 Українські гакери, яких пов’язують з кібердепартаментом СБУ, знищили дата-центр, яким користувалися російські промислові гіганти, повідомили компетентні джерела: загалом у хмарному сервісі OwenCloud.ru свої дані тримали понад 10 тисяч російських юросіб, зокрема йдеться про підприємства російського ВПК, нафтогазового, металургійного, авіакосмічного комплексів, а також телекомунікаційних гігантів. Серед них «Уральський завод цивільної авіації», «НВП "РУБИН"» (входить до складу холдингу «Роселектроніка»), «Уральський завод спецтехніки», Газпром, Трансгаз, Лукойл, Роснафта, «Норільський нікель», Ростелеком, Телеком, Мегафон.

11:40 Забруднення повітря в Житомирській області поки що не фіксують, оголошені в Звягельській громаді заходи мають превентивний характер, пояснив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Бунечко.

11:10 Вночі через атаку російських ракет та БПЛА в дніпровському регіоні пошкоджено обладнання на одній з підстанцій «Укренерго» та дві високовольтні повітряні лінії. Знеструмлення споживачів не було, повідомили в Укренерго. Вчора на сході, в одному з прифронтових районів, через артобстріл було знеструмлено високовольтну підстанцію «Укренерго» 330 кВ.

11:00 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 105 населених пунктів на території 11 областей України, підтверджено ураження 123 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:35 Протягом минулої доби і зранку через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі застосовувалися графіки відключень у Харківській області, локальне обмеження споживання електроенергії є у Криворізькому районі, повідомили в Міненерго. В об’єднаній енергосистемі України дефіциту електроенергії немає. Енергосистема України працює стабільно та збалансовано.

10:15 У Звягелі Житомирської області через загрозу забруднення повітря, викликану атакою російських ударних дронів, жителям міста рекомендовано залишатися вдома із зачиненими вікнами, школи переведені на дистанційне навчання, повідомили у Звягельській міській раді.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

207,5% танків (з них 2,6% за минулий тиждень),

78,2% бойових броньованих машин (з них 1,3% за минулий тиждень),

251,7% автомобільної техніки (з них 5,5% за минулий тиждень),

368,5% артилерійських систем (з них 7,9% за минулий тиждень),

93,2% РСЗВ (з них 1,5% за минулий тиждень),

53,2% засобів ППО (з них 0,5% за минулий тиждень),

27,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Вночі під час нальоту ударних БПЛА в Житомирській області було збито кілька "шахедів", проте сталося пошкодження об'єкта критичної інфраструктури, повідомив голова ОВА Віталій Бунечко.

09:35 Цієї ночі російські війська спрямували кілька хвиль ударних БПЛА типу "Shahed-131/136" по південних регіонах, повідомили в Силах оборони півдня. Під прицілом ворога була критична інфраструктура. Напружена бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала близько трьох годин. Є влучання в Одеському районі: пошкоджено логістично-транспортний об'єкт. Падінням уламків збитого дрона там також пошкоджено АЗС. Люди не постраждали.

09:25 Вночі силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено два БПЛА типу «Shahed 131/136». Уламками збитого БПЛА пошкоджено лінії електропередач, внаслідок чого знеструмлено 14 населених пунктів та один частково у Вознесенському районі, повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім

09:20 Вночі росіяни завдали удару керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору тимчасово окупованих територій Запорізької області та 24 ударними БпЛА типу «Shahed» із мису Чауда (ТОТ українського Криму), районів Курськ, Єйськ (РФ).

В результаті протиповітряного бою Силами оборони України збито керовану авіаційну ракету Х-59 у Дніпропетровській області та 17 ударних БпЛА типу «Shahed» (71%) в Одеській (4), Миколаївській (2), Кіровоградській (1), Хмельницькій та Житомирській областях.

За минулі сім днів було збито 99 із 120 (83%) запущених по Україні БПЛА.

09:15 Станом на 07:00 у Чорному морі, як і вчора, немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов повідомив, що Україна очікує активізації російських наступальних операцій наприкінці весни та на початку літа.

• Міністр закордонних справ Росії Лавров зустрінеться з китайськими чиновниками в Китаї 8 і 9 квітня на тлі заяв Заходу про те, що Китай все більше допомагає російській оборонно-промисловій базі і навіть надає Росії дані геопросторової розвідки.

• Як повідомляється, російські війська продовжують систематично застосовувати заборонену хімічну зброю в Україні і майже щодня атакують українські позиції хімічними речовинами по всій лінії фронту.

• Російські чиновники звинуватили Україну в завданні серії ударів з безпілотників по окупованій Росією Запорізькій атомній електростанції 7 квітня, але Міжнародне агентство з атомної енергії не приписує жодної зі сторін відповідальності за ці удари.

• Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський відкрито засудив і вживає заходів після повідомлень про те, що співробітники Служби безпеки України, можливо, цілеспрямовано залякували українського журналіста, який розслідував корупцію в СБУ, видавши йому повістку.

• Отаман всеросійського козачого товариства і заступник голови комітету державної думи у справах національностей Долуда заявив 7 квітня, що в Україні воюють понад 30 000 козаків.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: