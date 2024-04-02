На Тернопіллі горів орнітологічний заказник.

У Тернопільському районі горіла суха трава й очерет на території орнітологічного заказника. Площа пожежі охопила 5 гектарів. Про це повідомили у головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області.

Пожежа виникла близько 11:00 1 квітня поблизу с. Великий Глибочок Білецької громади Тернопільського району.

Рятувальники, які прибули на виклик, встановили, що горить очерет на території Чистилівського орнітологічного заказника на площі орієнтовно 2 га. За деякий час виявили ще один осередок пожежі.

Працівники оперативно-координаційного центру постійно проводили моніторинг місць пожеж за допомогою безпілотних літаючих апаратів.

Близько 14:00 пожежу повністю загасили. Загальна площа пожежі становила 5 га.

Нагадаємо, що Чистилівський орнітологічний заказник має загальнонаціональне значення. Розташований у межах заболоченої заплави річки Серет, між Пронятином (мікрорайон Тернополя) та селами Біла, Чистилів, Великий Глибочок і Плотича й займає площу 321 га. Більша частина заказника поросла очеретом, що є місцем оселення багатьох видів водоплавних та водно-болотних птахів.

Тут гніздяться кулики, качки, пірникози, чирки, чернь, мартини, горобині, з хижих — лунь очеретяний і боривітер, є багато інших видів птахів. Чистилівський заказник є місцем відпочинку під час перельотів гуски. Трапляються на цій території чернь білоока, гоголь, лунь польовий, вівсянка чорноголова, сорокопуд сірий, горностай — види, занесені до Червоної книги України.