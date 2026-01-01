Кілька десятків людей загинули, близько ста поранених внаслідок вибуху на гірськолижному курорті в Швейцарії.

Причина наразі невідома, однак прокуратура виключила можливість теракту.

 

 

У  новорічну ніч в барі Le Constellation на престижному швейцарському гірськолижному курорті Кран-Монтана, розташованому в кантоні Вале в центрі Швейцарських Альп, сталася пожежа і прогримів потужний вибух. Про це повідомила швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung з покликом на заяви представників місцевої влади та поліції, які пролунали під час пресконференції. Внаслідок інциденту десятки людей загинули та близько сотні поранені, стан більшості з них важкий. Жертви були різних національностей.

 

На місці події працюють десять рятувальних гелікоптерів та 40 карет швидкої допомоги. Через велику кількість поранених лікарняні потужності в кантоні Вале вичерпані. Тому пацієнтів також перевозили до шпиталів за межами кантону.

 

У момент вибуху в барі перебували сотні відвідувачів. «Цей вечір мав бути присвячений єдності та святкуванню, але він перетворився на жахіття», – зазначив президент Державної ради Вале Матіас Райнард (Mathias Reynard) на пресконференції.

 

Причина пожежі в барі в Кран-Монтані наразі невідома. Однак генеральна прокурорка кантону Вале Беатріс Піллу (Beatrice Pilloud), виступаючи на перед журналістами, наразі виключила можливість теракту. Раніше ЗМІ припускали, що пожежу спричинили піротехнічні матеріали. Піллу відмовилася підтвердити й ці чутки, заявивши, що про причини говорити ще зарано.

 

За словами генеральної прокурорки кантону, вибух був спричинений пожежею, а не навпаки. Прокуратура все ж розслідує інцидент як підпал, хоч наразі й виключає можливість теракту. Місцевість навколо бару оточено. Цюрихському інституту судово-медичної експертизи вже доручено встановити причину пожежі.

 

01.01.2026

