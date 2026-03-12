У Дублянах горять торфовища. У Львові фіксується шкідлива якість повітря.

Фото Ігоря Зінкевича

У Львові й околицях другий день поспіль фіксують погану якість повітря. Кількість наявного в повітрі дрібнодисперсного пилу піднялася до шкідливого для здоров'я людей рівня. Моніторингові сайти повідомляють, що індекс забруднення повітря в місті зараз подекуди становить 173 при нормі до 50.

Тим часом стало відомо, що в Дублянах вже кілька днів триває пожежа на торфовищах.

Поблизу Дублян зафіксовано горіння торфовищ, яке виникло через підпал сухої трави. Тління торфу може тривати під землею тижнями і навіть місяцями, поширюючись на великі площі.

Такі торф’яні пожежі виділяють значну кількість диму, чадного газу та токсичних речовин, що становить небезпеку для здоров’я людей, особливо дітей, літніх осіб та тих, хто має проблеми з дихальною системою.