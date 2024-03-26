763-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:20 Для росіян пріоритетним залишається спосіб терористичного тиску, відповіла начальниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк, відповідаючи на питання щодо застосування росіянами ракет «Циркон»:

«Ми розуміємо, що для ворога пріоритетним залишається спосіб терористичного тиску. Досвід показав, що застосування таких ракет як «Циркон», з підвищеною дальністю, свідчить про те, що повітряна тривога, очевидно, при застосуванні балістики з півдня буде проголошуватися аж до Київщини, до північних регіонів. Отже, є розуміння, що кілька десятків подібних ракет у ворога є у накопиченні на мілітарі хабі типу Крим, і ворог може продовжувати час від часу точковий терор з акцентом у тому числі на столицю. Це говорить про те, що, доведений до певного ступеня відчаю, він ворог змушений застосовувати вже резервні засоби, які будуть за собою вести так звану “перемогу” в тилах - те, що вони люблять подавати у пропагандистських джерелах як ураження центрів прийняття рішень».

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

202,2% танків (з них 2,1% за минулий тиждень),

76,2% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

242,2% автомобільної техніки (з них 5,0% за минулий тиждень),

354,7% артилерійських систем (з них 6,2% за минулий тиждень),

91,4% РСЗВ (з них 0,1% за минулий тиждень),

51,6% засобів ППО (з них 0,5% за минулий тиждень),

27,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 Сполучені Штати і Південна Корея домовилися тісніше співпрацювати для протидії постачанню до КНДР нафти понад встановлені ООН ліміти, в тому числі з Росії, і розглянути можливість застосування санкцій до порушників резолюцій РБ ООН.

09:45 Президент США Джо Байден знову назвав Путіна "м’ясником", презентуючи виборцям у штаті Північна Кароліна ініціативу збільшення податку на прибуток для осіб з великими статками з 8,2% до 25%, що б збільшило бюджет на 400 мільярдів доларів:

"Уявіть, що ми могли б зробити з цим. Ми могли б суттєво скоротити дефіцит федерального бюджету. Ми могли б зробити так багато. Зокрема, нарешті захистити Україну від м’ясника Путіна".

09:35 США не заохочують удари України за межами її території, заявив представник Держдепартаменту Метью Міллер, відповідаючи на питання про удари по нафтопереробних заводах у різних регіонах Росії:

"Я не буду говорити про конкретні розмови, але від самого початку цієї війни ми завжди дотримувалися позиції, що не заохочуємо і не підтримуємо нанесення Україною ударів за межами своєї території".

09:30 США готові виконувати свої зобов’язання із захисту НАТО, в тому числі пов’язаного з російськими ракетними обстрілами, які можуть загрожувати Польщі, заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

09:25 Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні за період із 1 грудня 2023-го по 29 лютого 2024 року зафіксувала страту окупантами 32-ох українських військовополонених в 12 окремих випадках, що значно більше, ніж за будь-який з попередніх періодів.

09:20 Вночі росіяни атакували ударними БпЛА типу «Shahed» із Курської області РФ. Усього застосовано 13 ворожих безпілотників. Збито – 10 (77%) у Харківській, Сумській та Київській областях.

За минулі сім днів було збито 141 із 159 (62%) запущених по Україні БПЛА.

09:15 Станом на 07:30 у Чорному морі, як і вчора, немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Білорусі Лукашенко заявив, що нападники на "Крокус Сіті Холл" спочатку втікали до Білорусі, а не до України, прямо спростувавши наратив Кремля про причетність України, уникаючи, можливо, запитань про те, чому нападники спочатку попрямували до Білорусі. Заява Лукашенка про активізацію білоруських військових припускає сценарій, за яким нападники спочатку рухалися по трасі А-240 в бік Білорусі, але побачили блокпости або інші стримуючі фактори і змінили свій курс на схід через лісові дороги на трасу Е101. У Лукашенка дуже мало очевидних стимулів брехати про факти нападу таким чином. Припущення про те, що нападники прямували до Білорусі, ймовірно, щоб знайти там притулок, може мати руйнівні політичні наслідки для Лукашенка і його режиму, оскільки підніме питання про те, чому вони думали, що в Білорусі їм буде безпечніше, і хто, на їхню думку, міг би їх там прийняти. Тому Лукашенко, можливо, хотів запобігти дискусіям про гіпотетичні зв'язки нападників з Білоруссю, заявивши, що білоруські сили відіграли важливу роль у їхньому арешті. Хоча заява Лукашенка підриває усталений наратив Кремля, вона зменшує його вразливість перед спробами Кремля використати непублічну інформацію про початкові плани втечі нападників для тиску на нього в майбутньому.

• Президент Росії Путін та інші високопосадовці Кремля, схоже, із труднощами намагаються підтримувати послідовну риторичну лінію щодо нападу на "Крокус Сіті Холл", що свідчить про те, що Кремль ще не до кінця зрозумів, як узгодити свої інформаційні операції з реальністю провалу розвідки та правоохоронних органів.

• Російські чиновники пропонують дієві, але, швидше за все, непрактичні рішення у відповідь на емоційні вигуки про відплату у зв'язку з атакою на "Крокус Сіті Холл".

• Конституційний суд Молдови 26 березня скасував рішення про заборону пов'язаної з Кремлем партії "Шор", що, ймовірно, дозволить проросійським молдовським акторам консолідуватися навколо цієї партії та не зважати на її попередню заборону.

• Українські офіційні особи заявили 26 березня, що українські сили успішно завдали удару в ніч з 23 на 24 березня по українському кораблю, який був захоплений російськими силами в 2014 році.

• Окремі розслідування, проведені західними ЗМІ, виявили, що російські війська можуть використовувати термінали Starlink в Україні.

• За повідомленнями, російські військові почали набір особового складу для поповнення нещодавно реформованого Ленінградського військового округу.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: