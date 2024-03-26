Довкола нафти

В РФ включилася нова версія «русской вєсни» – там почали згадувати про Каширське шосе, Беслан, «Норд-Ост» тощо. «Розлюднені» українці розв'язують свої проблеми. Огляд подій тижня в Україні.

Паливо тижня

Виявилося, що словосполучення «глибока занепокоєність» у контексті війни не завжди треба брати в лапки. Перманентні «хлопки» і «бавовна» на нафтопереробних підприємствах РФ викликали реальну стурбованість на Заході. Принаймні такий висновок можна було зробити з публікації у впливовій Financial Times, де ефективну роботу українських безпілотників анонімні джерела видання називали «зухвалими атаками», якими буцім дуже незадоволені в Білому домі. Крім того, з’явився матеріал у Bloomberg, де порахували, що через українські атаки світові ціни на нафту за два місяці виросли на 11%.

Офіційний Київ мусив реагувати на інформацію від анонімних і тому дуже поінформованих джерел. Віцепрем’єрка Ольга Стефанішина згадала лютий 2022 року, коли в штаб-квартирі НАТО їй говорили, що для того, аби «закрити небо» над Україною, треба «в першу чергу знищити інфраструктуру на ториторії РФ, яка дає спроможність бомбити українські міста». На запитання, яку реакцію від партнерів очікує Україна після цих останніх масованих атак росіян, віцепрем'єрка відповіла: «Ми очікуємо в першу чергу зброю».

В Офісі президента України інформацію Financial Times назвали фіктивною. «Це фіктивна інформація. Ніхто не буде після двох років повномасштабної війни диктувати Україні умови ведення цієї війни», – сказав радник керівника ОП Михайло Подоляк.

Неанонімний американець, генерал-лейтенант, командувач сил США у Європі у 2014–2017 році Бен Ходжес під час відеовключення на Київському безпековому форумі зазначив, що якщо були такі поради в адміністрації США оприлюднені FT, то до них не потрібно прислухатися. «Якщо хтось говорив про це (заборона знищення російської інфраструктури, – авт.) в адміністрації, то я б рекомендував ігнорувати це. Тому що удари по цій інфраструктурі мають значний вплив. Бо Росія менше може оплачувати цю війну. А також це позбавляє її необхідного пального для продовження воєнних дій».

Отже, згадуємо класичне «нам своє робить», читаємо світові ЗМІ і живемо своїм розумом, не звертаючи уваги на анонімні завжди добре поінформовані джерела.





Саміти тижня

Крім згаданого Київського безпекового форуму, учасники якого мусили через російську ракетну атаку перебувати у сховищі, на американській військовій базі в німецькому Рамштайні відбулося 20-те засідання в однойменному форматі. Там німці пообіцяли українцям новий пакет допомоги на 500 млн євро, куди увійдуть 10 тисяч артилерійських боєприпасів із запасів Бундесверу, а також 100 БМП та 100 транспортних авто. Фіни і канадці асигнують на боєприпаси по 30 мільйонів: перші – в євро, другі – в доларах. Бельгійці нададуть допомоги на 412 млн євро, і навіть досі не визнане Україною Косово передасть нам мінометні міни на додачу до бронемашин, які надійдуть уже днями.

З цього приводу дуже втішився Рустем Умєров. «Боєприпаси – те, чого критично потребують наші воїни. Вони будуть! Це була головна тема засідання. Партнери заявили про пакети допомоги, до яких входять артилерійські снаряди 155 мм, 152 мм, 105 мм та інші. Вдячні партнерам за те, що по всьому світу шукають і знаходять боєприпаси, які так необхідні для відсічі агресору», – емоційно заявив міністр оборони України.

Стриманішою була все та ж Ольга Стефанішина. На Київському форумі вона заявила, що ситуація «дуже погана», й адресувала в сторону «Рамштайну»: «Хочу звернути увагу, що вже зараз ситуація дуже погана. Я процитую нашого міністра фінансів: лише за минулі два місяці ми отримали 10% від запланованих фінансових коштів (міжнародної допомоги), необхідних для виживання держави. Так само не отримали військову допомогу, яка планувалась майже рік у рамках формату "Рамштайн" з більш ніж 50 країнами світу. Якщо рішення буде – найімовірніше, воно буде на цей рік».

Колись Умєров і Стефанішина синхронізують свої заяви. Але навіть якщо цього не станеться, а додаткова зброя в Україні з’явиться, то буде дуже добре.





Наміри тижня

Колись синхронізація відбудеться і в енергетичній сфері, а поки що є лист про наміри (Меморандум) до керівництва Міжнародного валютного фонду, в якому українська влада допускає поступове підвищення комунальних тарифів для населення під час війни та після її закінчення.

«Загалом потенційні заходи реформ включають поступове підвищення тарифів (з урахуванням нової методології тарифів та соціальних міркувань під час війни), забезпечення зовнішнього фінансування та надання прозорої та виняткової прямої бюджетної підтримки енергетичним держпідприємствам в очікуванні наявності бюджетних ресурсів», – йдеться у Меморандумі.

Крім того, в документі вказується, що стабілізація системи «вимагатиме поступового підвищення тарифів на газ та електроенергію з метою відшкодування витрат (особливо після того, як війна закінчиться), з одночасним виділенням адекватних та цільових ресурсів для вразливих домогосподарств».

Проте через кілька днів на брифінгу міністр енергетики Герман Галущенко, коментуючи обстріли росіянами українських об’єктів енергетики, хоч і не виключив можливості підвищення тарифів на світло, але заявив, що наразі немає рішень щодо їх перегляду.

І тепер виникає питання: кому українці будуть «завдячувати» зміни цифр у платіжках – росіянам чи МВФ?

Проєкт тижня

Перекупки, які торгують тютюновим контрафактом, офіційною інформацією не цікавляться, а тим часом останні новини з Кабміну викликали б у них жвавий інтерес. Уряд зареєстрував проєкт Закону України №11090, що передбачає перегляд ставок акцизного податку на тютюнові вироби з прив’язкою до євро для наповнення державного бюджету.

У Кабміні повідомили, що перегляд акцизів відбувається з метою гармонізації українського законодавства до вимог Євросоюзу, а реалізація законопроєкту дозволить забезпечити додаткові надходження до держбюджету: у 2025 році – на 612 млн грн, у 2026 році – на 5,001 млрд грн, у 2027 році – на 9,379 млрд грн, у 2028 році – на 13,852 млрд грн.

До членства в ЄС Україні ще як до Брюсселя рачки, але гармонізація вже відбувається. Коли вісті з київської вулиці Грушевського, де розташований Кабмін, долинуть до свідомості перекупок, цікаво буде подивитися на волатильність цін підпільного тютюну.