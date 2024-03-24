761-й день війни Росії в Україні. Хроніка

16:05 У країнах Балтії закликають членів НАТО повернути призов до армії, пише Financial Times. Президенти Латвії та Естонії закликали інші європейські країни зробити більше для підготовки до можливого збройного протистояння з Росією – зокрема повернути обов'язкову військову службу і ввести спеціальний податок для фінансування військових закупівель.

15:30 Посли ЄУ, які обговорюють оновлення і продовження дії угоди про лібералізовану торгівлю з Україною, сьогодні її не затвердять, повідомляє RMF24 з посиланням на джерела. Зазначається, що бельгійське головування відклало затвердження оновленої угоди на середу, оскільки багато країн ще не визначилися з тим, як голосуватимуть.

14:45 Росія не зупиниться, якщо виграє війну в Україні, вважає пані посол США у Великій Британії Джейн Гартлі. Тому, наголосила вона, необхідно зробити все можливе, щоб Україна залишалася сильною демократією, а Росія програла цю війну.

14:20 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Міністр оборони Росії Шойґу оголосив 20 березня 2024 року, що Росія в 2024 році створить дві нові армії. Повідомляється, вони будуть сформовані з 14 дивізій і 16 бригад. Точний тип, дислокація і склад цих підрозділів не були вказані, хоча найбільш вірогідним є те, що це будуть механізовані, бронетанкові, артилерійські та логістичні підрозділи. Цілком можливо, що ці нові формування пов'язані з попередніми оголошеннями про нові підрозділи і запланованим підвищенням чисельності бригад до дивізій. • Враховуючи успішні зусилля Росії з набору особового складу, цілком ймовірно, що ці підрозділи можуть бути достатньо укомплектовані особовим складом. Однак, зважаючи на обмежену підготовку російських військових, широке використання застарілого обладнання та проблеми з інфраструктурою, цілком ймовірно, що ці підрозділи стикнуться з проблемами з ресурсним забезпеченням.

13:35 9% поляків підтримують допомогу Україні участю польського війська у війні проти Росії (рік тому в Польщі таких не було); 27% респондентів вважають, що Польща повинна дозволити своїм громадянам воювати в Україні (рік тому таких було 3%), показує соціологічне опитування центру United Surveys, проведене 8–10 березня. Найбільше підтримки у поляків викликає надання гуманітарної допомоги Україні (75%), військової в частині надання боєприпасів і легкого озброєння (67,6%), військової в частині важкого озброєння (54,1%), прийняття біженців (46,8%), надання фінансової допомоги (41,1%).

13:10 У Харкові відновили роботу метро, яке після російського обстрілу не працювало із 22 березня, повідомив мер Ігор Терехов. Працюють усі лінії підземки, інтервал руху становить 20 хвилин.

12:40 У Києві внаслідок ракетного обстрілу зруйнована частина будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука, повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики. Руйнувань зазнала центральна частина корпусу. Зокрема вщент зруйновані спортивна зала, конгрес-хол та виставковий центр. Також суттєвих пошкоджень зазнали приміщення кафедр та авдиторії закладу.

12:25 Росія може передислокувати своє ППО до нафтових заводів, що послабить захист авіабаз, портів, штабів та інших військових об'єктів і зробить їх легшою мішенню, пише Forbes. Хоча українські удари не мають істотного впливу на загальний річний обсяг переробки, дронові атаки можуть змусити Кремль відвести цінні системи ППО з лінії фронту і розмістити їх навколо нафтової інфраструктури. Перед Кремлем може постати неминучий вибір: захищати нафтопереробні заводи або захищати передові сили – і, найімовірніше, буде неможливо зробити і те й інше.

12:00 Внаслідок російської ракетної атаки на Київ немає влучань у багатоповерхові житлові будинки, загиблих теж немає, п'ятеро людей травмовані, повідомив Київський міський голова Віталій Кличко. Під час зафіксовано падіння уламків збитих ракет у Печерському районі пошкоджено триповерхову будівлю спортзалу.

11:30 Внаслідок атаки дронів на трансформаторній підстанції Новочеркаської державної районної електростанції у РФ спалахнула пожежа, повідомило BBC. Це найбільша теплоелектростанція та друга за потужністю після Ростовської АЕС електростанція у Ростовській області.

11:25 Близько 10:30 росіяни завдали удару по Києву двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму, повідомили в Повітряних силах. Цілі знищено, тип встановлюється.

11:00 Протягом минулої доби російські війська з різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 87 населених пунктів на території 12 областей України, підтверджено ураження 69 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:35 На газовому об’єкті у Львівській області, який атакував ворог, локалізовано пожежу та витік газу. Ситуація під контролем. Загрози для постачання газу споживачам немає, повідомили в Міненерго.

10:30 Вночі сили ППО збили 8 із 9 ударних БпЛА типу «Shahed» (89%), якими противник атакував із мису Чауда (Крим). "Шахеди" знищено у межах Миколаївської (4) та Одеської (4) областей.

За минулі сім днів було збито 119 із 134 (89%) запущених по Україні БПЛА.

10:20 Крім двох російських кораблів "Ямал" та "Азов", яких вразили Сили оборони 23 березня, зараз верифікується інформація і щодо ураження російського середнього розвідувального корабля «Іван Хурс», повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

201,7% танків (з них 2,0% за минулий тиждень),

76,0% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

240,7% автомобільної техніки (з них 4,4% за минулий тиждень),

353,0% артилерійських систем (з них 5,8% за минулий тиждень),

91,3% РСЗВ (з них 0,1% за минулий тиждень),

51,4% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

27,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Вночі російська повітряна атака на південні регіони була зосереджена на Миколаївщині та Одещині, ворог продовжив удари по об’єктах енергетики, повідомили в Силах оборони півдня. Перед атакою дронами з літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, намагаючись зашкодити роботі ППО, російські терористи випустили по Одещині протирадіолокаційну ракету Х-31П, ракета втратила бойову спроможність в повітрі, інформація про руйнування та постраждалих не надходила.

Далі ворог атакував кількома хвилями дронів типу "Shahed-131/136" з акваторії Чорного моря, по 4 ударних БпЛА було збито на Одещині та Миколаївщині.

Однак уникнути влучань не вдалось. У Миколаївській області ворог поцілив по енергетичному об’єкту, спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці, люди не постраждали.

Російські дрони баражували серед житлових кварталів населених пунктів. Внаслідок падіння збитого "шахеда" в приватному секторі Миколаєва пошкоджено двоповерховий житловий будинок – за попередніми даними, 11 людей поранені.

На Одещині уламки збитого дрона пошкодили енергетичний об’єкт та спричинили на ньому пожежу, через що було знеструмлено частину обласного центру та прилеглих населених пунктів. Пожежу ліквідовано. Люди не постраждали.

09:35 Українські сили 23 березня атакували 13-й судноремонтний завод ЧФ РФ у Севастополі і вразили великий десантний корабель Росії "Ямал", підтвердили в Головному управління військової розвідки України. За оцінками, характер пошкоджень ВДК "Ямал" має критичний характер: пробоїна у верхній палубі зумовила крен на правий борт, безперервно відкачують воду з ураженого корабля, який брав участь в анексії Криму, а з 2017 по 2023 рік перебував на ремонті.

09:25 Вчорашній щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• 18 березня 2024 року президент Росії Путін оголосив про будівництво залізничної лінії з Ростова-на-Дону на півдні Росії через тимчасово окуповані Росією території України до Криму. За словами Путіна, нова лінія у підсумку досягне Севастополя на півдні Криму і забезпечить дублювання Керченського мосту. Хоча Путін заявив, що перша завершена ділянка відновлює доступ до Бердянська, попереднє залізничне сполучення, яке використовувалося для завершення цього маршруту, проходить через територію, вразливу для ураження українськими високоточними системами дальнього радіуса дії. • Нова залізнична лінія на південь від Донецька, між Колосками і Кам'янкою, завдовжки майже 60 км і була побудована за вісім місяців. Це майже напевно один з найбільших інфраструктурних проєктів, здійснених Росією на тимчасово окупованих територіях України, який відновлює залізничне сполучення, перерване бойовими діями за межами Донецька. • Цілком ймовірно, що однією з найближчих цілей нової лінії буде підтримка російської активності в Маріуполі. У цьому портовому місті, зруйнованому Росією у 2022 році, знаходиться металургійний комбінат "Азовсталь" та інші об'єкти важкої промисловості, які, хоча наразі серйозно пошкоджені, Росія може спробувати відремонтувати та експлуатувати в майбутньому.

09:20 Вночі російські БПЛА атакували дві підстанції в південному регіоні, повідомили в Укренерго. Через пошкодження обладнання в Одесі та Одеській області енергетики вимушені збільшити періоди обмеження споживання. Щоби знизити навантаження на мережу, сьогодні в Одесі не працюватиме електротранспорт, також обмежено споживання електроенергії промисловістю. Без світла залишилися мешканці Пересипського району Одеси, повідомив "ДТЕК".

09:15 Станом на 07:00 у Чорному морі, як і вчора, немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські війська завдали удару по центру звʼязку Чорноморського флоту в окупованому Севастополі (Крим), а також, за повідомленнями, в ніч на 23 березня вдарили по нафтобазі і принаймні частково пошкодили два десантні кораблі ЧФ.

• У ніч з 23 на 24 лютого російські війська здійснили серію ударів ракетами та безпілотниками по об'єктах української енергетичної інфраструктури, переважно у південній і західній Україні.

• За повідомленнями, російські війська наближаються до околиць Часів Яру Донецької області, але навряд чи це загрожує оточенням або захопленням населеного пункту в найближчі місяці. Захоплення Часова Яру, якби вони змогли його здійснити, дало б російським військам обмежені, але незначні оперативні переваги.

• Інформаційне агентство "Ісламської держави" Amaq опублікувало 23 березня кадри, нібито зняті з камер нападників, які брали участь у нападі на "Крокус Сіті Хол" 22 березня.

• Російські чиновники запропонували посилити антимігрантську політику у відповідь на напад у "Крокус Сіті Холі".

• Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров висловив стурбованість реакцією російських ультранаціоналістів на напад на "Крокус Сіті Хол".

• Президент Росії Путін 23 березня підписав закон, що створює правову основу для зарахування членів Всеросійського козачого товариства до мобілізаційного резерву російської армії, ймовірно, в рамках поточної прихованої мобілізації та військової формалізації.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: