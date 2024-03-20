756-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:20 Кулеба наступного тижня відвідає Індію, пише Reuters. Візит міністра закордонних справ України ідбудеться на запрошення його індійського колеги Субрахманьяма Джайшанкара після телефонної розмови між Моді та президентом України Володимиром Зеленським. Як повідомляється, Кулеба має намір заручитися підтримкою української "формули миру".

15:15 Тільки 17,5% поляків вважають, що відповідальність за проблеми польських фермерів несе Україна, вказують результати опитування United Surveys для Wirtualna Polska, – при тому, що при відповіді можна було вибрати кілька винуватців. На думку половини респондентів (50,1%), відповідальність за проблеми фермерів несуть Зелений курс, Європейська комісія та чиновники ЄС, далі: 48% – попередній уряд Матеуша Моравецького, 42,4% – Росія та її агресія проти України, 21,2% – нинішній уряд Дональда Туска

14:55 Ситуація у районі Роботиного Запорізької області динамічна, але не критична, за минулу добу Сили оборони відбили тут 6 штурмових атак, повідомила начальниця Об’єднаного координаційного центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк:

"Тут треба пам’ятати, що на таких відкритих поверхнях, як цей регіон, лінія зіткнення досить рухлива, і зміна позицій може відбуватися навіть протягом однієї доби – на декілька метрів, декілька десятків метрів. Але це не критично, це нормальний розвиток бойових подій. Ворог не припиняє "м’ясних" штурмів, продовжує тиснути, маючи кількісну перевагу. Основна форма тиску тут – це групи кількістю до відділення, зосереджені з різних напрямків і спрямовані на наші позиції".

14:15 Чехія на сьогодні має 300 тисяч снарядів для передачі Збройним Силам України, які забезпечать життєво необхідний "перепочинок на кілька місяців" на лінії фронту, заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський в The Guardian. Чеські джерела повідомили виданню, що союзники отримали серйозні зобов'язання щодо постачання 300 тис. великокаліберних артилерійських снарядів, і перші партії мають бути доправлені не пізніше червня.

14:00 Європейська комісія виплатила перші 4,5 млрд євро з Українського фонду на загальну суму 50 млрд євро, "щоб підтримати відновлення, реконструкцію та модернізацію України", повідомив Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель, додавши: "Завтра Європейська рада обговорюватиме, як далі прискорити український вступ до ЄС".

13:35 Російські війська нині завдали чергового удару по Харкову, під завалами можуть бути люди, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

13:20 Захід бачить використання Україною наданих F-16 лише в межах її суверенної території, повідомив речник міністерства оборони США генерал-майор Патрік Райдер, відповідаючи на питання про "червоні лінії".

13:05 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Російська військова доктрина приділяє велику увагу використанню методів маскування та обману для підвищення живучості російських військ, а також для приховування їхніх оперативних намірів. Відсутність ефективного застосування маскування була однією з ключових оперативних невдач Росії на ранніх етапах вторгнення в Україну. • Російські війська, найімовірніше, докладають зусиль, щоби збільшити і вдосконалити застосування маскування для пом'якшення важких втрат, яких зазнали за останні два роки як Чорноморський флот, так і повітряно-космічні сили. • На російських авіабазах маскування здійснюється за допомогою макетів літаків. За повідомленнями, на дев'яти російських авіабазах також є розфарбовані силуети планерів літаків. У морській сфері кораблі Чорноморського флоту зафарбовані чорною фарбою на носі та кормі, що, ймовірно, має на меті зробити їхні військові кораблі меншими і менш привабливими цілями. Силуети кораблів також намальовані на причалах – ймовірно, для того, щоб заплутати українських операторів безпілотних літальних апаратів. • Незважаючи на ці спроби маскування, російські літаки все ще вразливі до звичайного збиття в повітрі, а російські кораблі все ще вразливі під час операцій у Чорному морі. Малоймовірно, що використання методів маскування призведе до значного зменшення втрат.

12:45 У пункті пропуску «Медика – Шегині» з польської сторони розпочалося блокування руху автобусів, попередила Державна прикордонна служба України. За наданою інформацією, обмеження руху автобусів розпочалося сьогодні близько 11:10. Організатори таких дій блокують рух на дорозі перед пунктом пропуску «Медика», суміжному з українським пунктом пропуску «Шегині». Вони планують пропускати лише по одному автобусу на дві години як на в’їзд в Україну, так і на виїзд. Про терміни проведення блокування руху даної категорії транспорту наразі не відомо.

12:15 Міністерство освіти і науки призупиняє процес об’єднання вишів на період вступної кампанії, повідомив міністр освіти Оксен Лісовий:

"Ми розуміємо, що і вступники, і заклади освіти вже активно до неї готуються. Тож вирішили у цей період не пропонувати на розгляд уряду зміни у мережі ЗВО, крім тих, що вже перебувають на погодженні в центральних органах виконавчої влади. Йдеться про три проєкти розпоряджень, що стосуються об’єднань ЗВО у Львові, Кривому Розі та Дніпрі".

12:00 Протягом минулої доби російські війська з різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 138 населених пунктів на території 10 областей України, підтверджено ураження 116 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:40 Президент США Джо Байден і лідери Конгресу оголосили, що досягли угоди щодо остаточного набору законопроєктів про витрати на нинішній фінансовий рік. Тепер Палата представників має за 72 години завершити роботу з текстом законопроєкту; термін тимчасового фінансування кількох ключових установ спливає опівночі п'ятниці.

11:25 Сьогодні станом на 10:50 споживання електроенергії підвищилось на 0,3 % у порівнянні з тим же часом вчора, повідомили в Укренерго. Вчора, у вівторок 19 березня, добовий максимум споживання був на 0,5% нижче, ніж 18 березня.

11:10 Атака безпілотниками на російський Енгельс Саратовської області РФ під ранок 20 березня була спецоперацією Головного управління розвідки МОУ, повідомили джерела в ГУР. Цілі уражено, наслідки атаки уточнюються.

11:00 Європейська рада і Європейський парламент попередньо домовилися продовжити призупинення дії імпортних мит і квот на український експорт до ЄС іще на рік, до 5 червня 2025 року, посиливши захисні заходи чутливої сільськогосподарської продукції. Водночас ЄС вирішив посилити захист чутливої сільськогосподарської продукції шляхом посилення гарантій, уже включених до чинної постанови про тимчасові заходи щодо лібералізації торгівлі, щоб взяти до уваги будь-який несприятливий вплив на ринок однієї або кількох країн-членів ЄС, а не лише на ринку ЄС загалом, як це відбувається нині. Новий автоматичний захист також буде додано для деяких чутливих продуктів, як-от птиця, яйця, цукор, овес, кукурудза, крупа та мед. Регламент також передбачатиме два захисні механізми для захисту ринку ЄС. Зокрема передбачено посилену версію наявного механізму, який застосовуватиметься на основі регулярного моніторингу, що дасть змогу Комісії запроваджувати будь-які захисні заходи в разі виконання певних умов, а також новий автоматичний захисний механізм, що зобов'яже Комісію знову запровадити тарифні квоти, якщо імпорт птиці, яєць, цукру, вівса, кукурудзи, крупи та меду перевищить середню арифметичну кількість імпортованих у 2022 та 2023 роках.

10:35 Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нині має представити пропозиції, які змінять порядок прийому в ЄС нових членів, пише Politico. Згідно з проектом ЄК запропонує поступово інтегрувати Україну, Молдову та держави Західних Балкан до ЄС, що "дасть змогу країнам, які перебувають у залі очікування ЄС, скористатися деякими перевагами членства, замість того, щоб чекати роками або десятиліттями, поки вони проведуть необхідні реформи". Зокрема, буде запропоновано поступово дозволити країнам-кандидатам приєднуватися до єдиного ринку, але ЄК попереджає, що права та обов'язки єдиного ринку "не можуть бути за вибором", а лідерам ЄС необхідно обговорити, якими зобов'язаннями мають супроводжуватися ті чи інші рівні або етапи доступу до ринку.

З огляду на те, що більшість керівників країн ЄС уже попередили, що союзом, який налічує понад 30 членів, керувати буде ще важче, Єврокомісія запропонує відмовитися від вимоги одностайності, яка гальмує ухвалення рішень щодо зовнішньої та податкової політики, щоб уникнути майбутніх глухих кутів: документ передбачає голосування кваліфікованою більшістю "з відповідними і пропорційними гарантіями, що враховують стратегічні національні інтереси", зазначає видання.

10:30 Вчора на одній з ТЕЦ вимикалось обладнання, станція розвантажилася без втрати власних потреб, та згодом її було повернуто до роботи, повідомили в Міненерго. Система збалансована. Графіки відключень не застосовуються.

10:10 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

199,9% танків (з них 2,1% за минулий тиждень),

75,3% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

236,5% автомобільної техніки (з них 4,0% за минулий тиждень),

347,7% артилерійських систем (з них 4,8% за минулий тиждень),

91,2% РСЗВ (з них 0% за минулий тиждень),

51,1% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

27,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Російську авіабазу "Енгельс-2" в Саратовській області під ранок атакували безпілотники, пролунало щонайменше 4 вибухи.

09:30 Станом на 06:30 у Чорному морі, як і вчора, немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін після своєї перемоги на президентських виборах представив ФСБ як ключового гаранта безпеки і суверенітету Росії, що, ймовірно, свідчить про те, що російські спецслужби і силовики і надалі представлятимуть його основний електорат під час його п'ятого президентського терміну.

• Росія продовжує зусилля зі створення коаліції на противагу Заходу, розвиваючи двосторонні відносини з Іраном, Північною Кореєю та Китаєм.

• Як повідомляється, Центральний банк Вірменії заборонить використання російської національної платіжної системи "Мір", щоб запобігти потраплянню Вірменії під вторинні санкції США.

• Проросійські сили в Молдові продовжують підтримувати ширші гібридні зусилля Кремля з дестабілізації Молдови зсередини напередодні майбутніх президентських виборів у Молдові наприкінці 2024 року та парламентських виборів влітку 2025 року. Ілан Шор, проросійський молдовський політик, який перебуває під санкціями США, заявив в інтерв'ю російськомовному діаспорному телеканалу RTVi, опублікованому 16 березня, що він планує стати прем'єр-міністром Молдови після парламентських виборів 2025 року. Наразі Шор живе у вигнанні в Ізраїлі після того, як втік з Молдови у 2019 році, щоб уникнути відбування тюремного ув'язнення за звинуваченнями у масовому шахрайстві та відмиванні грошей. У 2023 році Конституційний суд Молдови визнав проросійську політичну партію Шора, Партію Шора, неконституційною. Впевнена заява Шора про те, що він планує стати прем'єр-міністром Молдови у 2025 році, вказує на те, що він сподівається, що проросійський політик стане президентом Молдови у 2024 році, виправдає його, скасує його тюремне ув'язнення, щоб він міг безпечно повернутися до Молдови, а потім, імовірно, призначить його прем'єр-міністром. Губернатор проросійського молдовського автономного регіону Гагаузія Євгенія Гуцул заявила 19 березня, що подасть до суду на президента Молдови Майю Санду за наклеп після того, як 18 березня Санду заявила журналістам, що Гуцул працює на "злочинне угруповання, а не на жителів Гагаузії", і тому Санду не підпише указ про включення Гуцул до складу молдовського уряду. У вересні 2023 року Санду заявила, що не підпише указ доти, доки прокуратура Молдови не завершить розслідування щодо корупції та хабарництва на виборах губернатора Гагаузії, які привели Гуцула до влади.

• Європейські партнери України продовжують докладати зусиль, щоб висунути важливі ініціативи з надання військової підтримки Україні. Агентство Bloomberg повідомило 19 березня, що Європейський Союз підготував законопроект, який дозволить переказувати прибутки від заморожених російських активів в Україну вже в липні 2024 року. Верховний комісар ЄС Жозеп Боррель заявив, що ЄС має переказувати 90 відсотків доходів від заморожених російських активів до фонду, яким керує ЄС, для фінансування безпекової допомоги Україні, і що він подасть офіційну пропозицію щодо цього механізму країнам-членам ЄС 20 березня. Віце-прем'єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш додатково оголосив 18 березня, що Німеччина і Польща створюють "бронетанкову коаліцію" для підтримки України, і зазначив, що Швеція, Велика Британія та Італія вже заявили про свою готовність взяти участь у коаліції.

• Російські військові підтвердили, що командувач Північного флоту адмірал Моісеєв замінив адмірала Євменова на посаді виконуючого обов'язки головнокомандувача ВМФ Росії.

• Голова комітету з оборони Державної думи Росії Картаполов заявив 19 березня, що російська армія не збільшуватиме кількість призовників, призваних під час майбутнього піврічного весняного призовного циклу, порівняно з попереднім осіннім призовним циклом 2023 року.

• Кремлівські чиновники продовжують брати безпосередню участь у незаконному вивезенні українських дітей на інші окуповані Росією території України та депортації українських дітей до Росії.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: