Microsoft і Amazon закривають хмарні сервіс для компаній у Росії.

Це пов’язано з черговим пакетом антиросійських санкцій.

Компанії Microsoft та Amazon з 20 березня закриють для компаній у Росії доступ до хмарних сервісів, таких як Power BI та Dynamics CRM. Про це повідомило інформаційне агентство РБК із покликом на джерело на IT-ринку. Інформацію також підтвердила група компаній Softline, яка отримала відповідні повідомлення.

У Softline заявили, що таке рішення компанії пояснюють 12-м пакетом санкцій Європейської Унії від 19 грудня 2023 року, згідно з яким «запроваджуються обмеження на постачання до Росії різних видів програмного забезпечення».

«Згідно з інформацією, отриманою нами від правовласників, 20 березня 2024 року Microsoft і Amazon призупинять доступ до хмарних продуктів, таких як (включаючи, але не обмежуючись): Power BI, Dynamics CRM тощо. Ми очікуємо, що призупинення також торкнеться хмарних рішень, які містять ці продукти. Це означає, що з цієї дати ви не зможете скористатися цими продуктами або отримати доступ до даних, що містяться в них», – йдеться у повідомленні. Зазначається, що мова може йти про всі хмарні продукти Microsoft, Amazon і Google, які правовласники визначать як заборонені для постачання в Росію відповідно до вимог документа.

Співрозмовник РБК на IT-ринку розповів, що велика кількість російських компаній у комерційному секторі продовжувала користуватися продуктами Microsoft. «Один зі знайомих замовників згадував, що ще тиждень тому зустрічався з представниками Microsoft, і ті давали гарантії, що нічого не відімкнуть», – нарікав він.