Ігри в довгу

Юрко ТИМЧУК

Після того як Папа Франциск побавиться білим прапорцем, конклав кардиналів посадить його дивитися «20 днів у Маріуполі». Огляд подій тижня в Україні.

 

Агреман тижня

 

 

Одним з пунктів плану роботи на поточний рік, про який 25 лютого під час прес-конференції говорив президент Зеленський, виявився перехід Валерія Залужного з мілітарної сфери в дипломатичну. З цього приводу вітчиняне Міністерство закордонних справ повідомило: «У четвер, 7 березня 2024 року, президент України погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Міністерство закордонних справ України спрямувало британській стороні відповідний запит на агреман».

 

Сам Володимир Олександрович щодо майбутньої сфери діяльності Валерія Федоровича дав колишньому Головнокомандувачу гарну оцінку: «Генерал Валерій Залужний говорив мені саме про такий напрямок для себе - дипломатичний. Міністерство закордонних справ України направило відповідний запит на агреман. Наше союзництво з Британією має тільки зміцнюватися».

 

З островами, які Україні у цій війні допомагають чи не найбільше, нам щось пороблено. В попереднього посла в Сполученому Королівстві був віртуальний конфлікт з президентом, потім ця посада нібито готувалася для відставленого міністра оборони Олексія Резнікова. Тепер просувати інтереси України в Британії буде людина, яка має найвищий рейтинг довіри на своїй батьківщині, і про яку кажуть, що Верховний головнокомандувач відправив у Лондон відставленого Головнокомандувача у заслання.

 

Тепер конспірологія. Залужний в статусі посла у засланні здобуває все можливе озброєння для перемоги, воно приїздить на наші терени і… Далі – простір для фантазій.

 

 

Негарне тижня

 

 

Коли в далеких часах Папа казав вінценосному ідіоту йти в Каноссу, то було серйозно, то показували по телебаченню і популяризували в соціальних мережах. Тепер сучасний Папа є кавалком сюжету з казки Карло Коллоді і йому посол України при Святому Престолі Андрій Юраш на пальцях пояснює: «Звертатись варто не до України, а до Росії. Україна є жертвою. Україна – це держава, яка не може прийняти у жодному разі модель цього підняття "білого прапора", бо це дня нас є питання життя і смерті, для нашої ідентичності. Ми будемо вчергове пояснювати, говорити з Папою Римським про ці всі речі».

 

Українці будуть пояснювати «колективному Заходу», що вони його оберігають від російської зарази, але поки в Берлін (Відень, Цюріх тощо) не прилетить - не повірять.

 

Франциск вірить в те, що прилетить в Рим, але Ватикан не зачепить. Для Дена Брауна буде цілком гарна локація (для «Ангелів і демонів» чи «Інферно»), аби заробити Оскара в наступному році, найкращий сценарій. Якщо буде кому брати.


 

Гості тижня

 

 

Стосовно Залужного, то вже трохи відомо кого він матиме найцікавішим співбесідником. «Я в Києві, щоб бити на сполох, бо що б це означало, якби ми дозволили диктатору на кшталт Путіна захопити демократичну країну? Що б ви сказали про наші цінності свободи та демократії?», - задавав риторичні питання Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс.

 

Після візиту англійця виявилося, що Велика Британія виділяє 325 мільйонів фунтів стерлінгів (на 125 мільйонів більше, ніж оголошувалось раніше) для постачання понад 10 тисяч дронів, серед яких більшість – FPV-дрони, 1000 ударних безпілотників, а також розвідувальні та морські дрони. 

 

Грецький прем’єр Кіріакос Міцотакіс також відвідав Україну і заявив, що Греція повністю підтримує формулу миру України. Відбувалося це все в Одесі, де Міцотакіс з Зеленським ледь не познайомилис з російською ракетою. Про таку можливість розповідали росіяни, а грек сказав: "Коли я пересувався містом, був вражений. З одного боку це страшна картина руйнувань від атак Росії, а з іншого боку – незламність та сміливість українського народу".

 

Двополярність тижня

 

 

Президент Сполучених Штатів каже: "З часів Лінкольна і громадянської війни не було таких ударів по демократії, як зараз. Путінська Росія вторглася в Україну. Він (Путін, - авт.) не зупиниться на Україні. Але Україна може зупинити Путіна. Україна може зупинити Путіна, якщо ми надамо їм зброю, таку як треба", потім додає, що його попередник робив «жахливе і неприйнятне».

 

Китай не включає великий калібр, а запускає на захід спецпредставника у справах Євразії Лі Хуейя, який приїхв до Києва з «дружнім та відвертим» візитом. Китайцю показали уламки ракети, яка могла впасти і на його голову. Лі ніяк не коментував цю можливість і зберіг Poker face.

 

11.03.2024

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