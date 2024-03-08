744-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:20 Три французькі оборонні компанії мають намір розпочати виробництво в Україні вже цього літа, заявив, міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. Серед цих компаній, найімовірніше, буде франко-німецький оборонний консорціум KNDS, утворений французьким виробником озброєнь і військової техніки Nexter і німецькою машинобудівною компанією Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co KG.

15:05 Після значних втрат - літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50, а також винищувачів Су-34 і Су-35, росіяни значно знизили кількість ударів КАБами, а літаків ДРЛВ досі немає в Азовському морі, повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, зазначивши, що серед російських льотчиків почалися "дискусії" щодо рішення командування відправляти їх "в один кінець", які можуть призвести до саботажу.

14:35 Чехії та партнерам вдалося зібрати достатньо грошей, щоб закупити першу партію з 300 тисяч артилерійських снарядів для України, "однак мета - набагато більше", заявив прем'єр Чехії Петр Фіала.

14:25 Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що наразі "не йдеться про відправку сухопутних військ воювати" в Україну, водночас він допустив присутність іноземних військ як "інструкторів" або спеціалістів із розмінування.

14:00 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Mohajer-6 - це безпілотний літальний апарат іранського виробництва, наданий Росії і помічений у польотах над Чорним морем і Кримом. Mohajer-6 - це система розвідки, спостереження, захоплення цілей і рекогносцирування, але він також може здійснювати атаки класу "повітря-поверхня" за допомогою керованих боєприпасів вільного падіння. • Його практична дальність дії обмежена прямою видимістю для забезпечення контролю оператора в реальному часі: приблизно 200 км на висоті 3 км. Ця дальність може бути збільшена за рахунок передачі управління на іншу наземну станцію управління. • Тягла присутність системи в західному Криму, ймовірно, свідчить про те, що Росія намагається виявити загрози російським портам і суднам після нещодавніх успіхів України. • Існує реальна можливість, що її місія також включає підтримку російських процесів націлювання на південно-західне узбережжя України. Україна збила щонайменше один "Мохажер-6" - 23 вересня 2022 року над Чорним морем, а Росія, ймовірно, випадково збила систему над Кримом 6 червня 2023 року.

13:35 Рада керуючих МАГАТЕ більшістю голосів підтримала розроблену Україною резолюцію щодо ядерної безпеки, захищеності та гарантій в Україні, що закликає Росію до термінового виведення всього несанкціонованого персоналу, включно з військовими, із ЗАЕС та до негайного повернення станції під повний контроль компетентних органів України відповідно до існуючої ліцензії, виданої Державною інспекцією ядерного регулювання України.

13:10 Національний банк працює над підготовкою законопроекту про обмеження карткових переказів, однак вони стосуватимуться лише незначної частки безготівкових операцій громадян, заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев:

"Обмеження не стосуватимуться 99% безготівкових операцій, які здійснюються кожним із нас щодня. Йдеться лише про певні аномальні операції, які використовуються торговцями наркотиками, нелегальними спиртом та тютюном, а також представниками нелегального грального бізнесу для здійснення протиправної діяльності. Це великі злочинні "бізнеси", які намагаються залучити до своїх схем багатьох фізичних осіб. Абсолютна більшість безготівкових операцій населення є типовими. Але нетиповою є операція, коли пенсіонер на свою картку збирає гроші від 100 незнайомих йому людей. На жаргоні злочинців це називається "дропер", коли пенсіонер віддає свою картку мов би "в оренду" і за невеличкий відсоток акумулює на ній надходження від невідомих людей, а потім перекидає ці кошти злочинцю. Це я як приклад навів, варіанти схем можуть бути різні. Таким ось операціям Нацбанк і пропонує протидіяти. Система безготівкових розрахунків не може використовуватися для злочинної діяльності, це очевидно. Тому позиція НБУ для мене є абсолютно зрозумілою, аномалії вимагають пояснень. Це не означає, що людина не може користуватися послугами банків. Якщо пояснить, звідкіля і за що ці кошти, то рахунок розблокують, до власника не буде жодних питань."

12:25 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 145 населених пунктів на території 11 областей України, підтверджено ураження 320 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

12:00 Міністерство закордонних справ Китаю назвало переговори спеціального представника уряду КНР з питань Євразії Лі Хуея з українськими високопосадовцями у Києві відвертими та дружніми.

11:35 Президент Франції Емманюель Макрон на вчорашній зустрічі з парламентськими партіями заявив, що відправка військ в Україну можлива, якщо російські окупанти прорвуться на Київ чи Одесу, повідомив представник комуністичної партії Фаб'єн Руссель.

11:25 "Якщо хтось тут думає, що Путін зупиниться на Україні, я вас запевняю: він не зупиниться", – заявив президент США у щорічному посланні Конґресу 7 березня, наголосивши:

"Але Україна може зупинити Путіна, якщо ми підтримаємо її і дамо їй зброю, необхідну їй для захисту. Україна просить тільки цього. Зараз допомога Україні блокується тими, хто хоче, щоб ми відмовилися від нашого лідерства у світі. Моє послання президенту Путіну просте. Ми не підемо. Ми не відступимося, я не відступлюся".

11:05 Вчора добовий максимум споживання електроенергії був близько 10:00, на 1% перевищивши відповідний показник 6 березня, повідомили в Укренерго. Сьогодні станом на 10:00 споживання знизилось на 5% у порівнянні з тим же часом вчора: в більшість регіонів разом з похолоданням прийшла сонячна погода. Дахові СЕС забезпечують домогосподарства електроенергією, через що її споживання з мережі, попри похолодання, зменшилось.

11:00 У плановий ремонт виведено блок на одній з АЕС. В резерві – 9 блоків теплоелектростанцій, які будуть задіяні у разі потреби, повідомили в Міненерго. Триває водопілля, всі електростанції працюють на максимумі потужності, дефіциту електроенергії немає.

Експорт: протягом доби 12,8 ГВт·год, імпорт: у вечірні години 1,6 ГВт·год.

10:40 Сполучені Штати офіційно стали державою – членом коаліції, яка виступає за безпечне повернення в Україну дітей, незаконно депортованих і переміщених Росією в умовах війни.

10:25 Канада приєдналася до коаліції дронів для України, оскільки це допоможе зміцнити спроможність України у сфері бойових безпілотних літальних апаратів, повідомили в канадському уряді.

10:15 Посольства США та Великої Британії в РФ опублікували попередження про можливі теракти на території Москви протягом найближчих двох днів з рекомендацією уникати великих натовпів протягом наступних 48 годин. Держдепартамент США підвищив рівень небезпеки подорожей до Росії до максимального.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

196,4% танків (з них 2,4% за минулий тиждень),

73,8% бойових броньованих машин (з них 1,1% за минулий тиждень),

226,5% автомобільної техніки (з них 5,4% за минулий тиждень),

336,7% артилерійських систем (з них 7,2% за минулий тиждень),

90,7% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

49,9% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

27,9% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:35 В Одеській області цієї ночі внаслідок атаки ворожих дронів пошкоджено інфраструктурний об'єкт, будівлі якого тривалий час законсервовані, повідомляють Сили оборони півдня України.

09:30 Вночі росіяни атакували південь та схід України, застосувавши одну зенітну керовану ракету С-300, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 37 ударних БпЛА типу «Shahed» (район пусків безпілотників – Балаклава, Крим). В результаті бойової роботи збито 33 «шахеди» (89%) у межах Кіровоградської (8), Одеської (18), Херсонської (2), Миколаївської (2) та Харківської (3) областей.

За минулі сім днів було збито 89 із 101 (88%) запущених по Україні БПЛА.

09:25 Станом на 07:00 у Чорному морі, як і вчора зранку, немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• За оцінками литовської розвідки, Росія здатна продовжувати підтримувати нинішні темпи війни в Україні і, ймовірно, матиме можливість поступово розширювати свій військовий потенціал у найближчій перспективі.

• Литовська розвідка також вважає, що Росія навряд чи відмовиться від своїх довгострокових цілей підпорядкування України, навіть якщо їй не вдасться досягти цих цілей військовими засобами.

• За оцінками литовської розвідки, Росія в довгостроковій перспективі готується до конфронтації з НАТО, одночасно ведучи війну в Україні.

• Швеція офіційно вступила до НАТО 7 березня, ставши 32-м членом Альянсу.

• Губернатор проросійського молдовського автономного регіону Гагаузія Євгенія Гуцул зустрілася із заступником голови адміністрації президента Росії Кирієнком у Росії 7 березня, а молдовська влада оголосила, що кримінальна справа проти Гуцул незабаром буде передана до суду.

• Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї 7 березня повторив заклики Китаю до мирних переговорів між Росією та Україною; Росія, ймовірно, продовжить використовувати такі заклики для просування давніх інформаційних операцій, спрямованих на те, щоб спонукати Захід до поступок.

• Російська ФСБ оголосила 7 березня, що знешкодила терористичний осередок Ісламської держави, який готував напад на синагоги в Москві.

• Російські спецслужби, ймовірно, продовжують постачати й експлуатувати підсанкційні високоточні верстати та компоненти подвійного призначення для виробництва російської військової техніки.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: