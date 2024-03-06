742-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:50 Вночі о 01:32 росіяни атакували село Мартове Чугуївського району в Харківській області сімома безпілотниками, частину з них збила протиповітряна оборона. Є влучання в будівлю закладу освіти, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

09:45 Вночі росіяни знову атакували Одещину ударними безпілотниками «Shahed-131/136». Сили ППО знищили 18 ворожих дронів. Внаслідок падіння уламків збитих дронів в Одеському районі пошкоджено черговий рекреаційний об'єкт, газогін та житлові будинки у приватному секторі. Загиблих та постраждалих серед цивільного населення немає, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

09:40 У Хмельницькій області вночі протиповітряна оборона ліквідувала шість "Шахедів", але внаслідок атаки БПЛА пошкоджено об'єкт інфраструктури та приватний будинок, знеструмлено кілька громад, повідомила обласна військова адміністрація.

09:35 У Сумах унаслідок нічної атаки БпЛА було три влучання в різних частинах міста, є постраждалі, повідомила обласна військова адміністрація. Зокрема, пошкоджено житловий будинок, на першому поверсі якого розташована дитяча поліклініка.

09:30 У ніч на 6 березня 2024 року російські війська атакували 5-ма зенітними керованими ракетами С-300 із ТОТ Донецької обл. та 42-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» із чотирьох напрямків – Чауда, Балаклава – Крим, Курська обл., Приморсько-Ахтарськ – РФ.

В результаті бойової роботи збито 38 «шахедів» (90%) у межах Дніпропетровської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Харківської, Вінницької та Сумської областей.

За минулі сім днів було збито 74 із 85 (87%) запущених по Україні БПЛА.

09:25 Станом на 07:00 у Чорному морі, як і вчора зранку, немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• В ніч з 4 на 5 березня Україна біля берегів Керченської протоки знищила великий сторожовий корабель Чорноморського флоту "Сергєй Котов" проекту 22160.

• Російські мілблогери відреагували на загибель "Сергєя Котова", засудивши відсутність реакції російського військового командування на інцидент і піддавши ширшій критиці бюрократичну інерцію російського військового апарату.

• Російські літаки, схоже, продовжують наносити відносно велику кількість ударів по території України, незважаючи на повідомлення українських офіційних осіб про те, що українські сили збили кілька бомбардувальників протягом останніх тижнів.

• Росія і Китай поглиблюють свою стратегічну космічну співпрацю, включаючи співробітництво у сфері супутникового спостереження і дослідження космосу.

• Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт двох вищих російських командирів за звинуваченням у скоєнні російських військових злочинів - це перший випадок, коли МКС висунув звинувачення російському військовому командуванню.

• За повідомленнями, російські війська діють на "чорному ринку" з продажу українських військовополонених, у тому числі російським воєнізованим угрупованням, які, можливо, проводять власні обміни військовополоненими з Україною.

• Директор Служби розвідки і безпеки Молдови Александру Мустяца заявив 5 березня, що Кремль почав проводити багаторічні гібридні операції, спрямовані на дестабілізацію Молдови і недопущення її вступу до ЄС.

• За повідомленнями, російська влада розформовує елементи колишньої "групи Вагнера", які мали приєднатися до Росгвардії або наразі перебувають у Білорусі.

• Російські правоохоронні органи, ймовірно, посилюють репресії проти кримських татар в окупованому Криму.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: