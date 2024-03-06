742-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:50 Вночі о 01:32 росіяни атакували село Мартове Чугуївського району в Харківській області сімома безпілотниками, частину з них збила протиповітряна оборона. Є влучання в будівлю закладу освіти, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
09:45 Вночі росіяни знову атакували Одещину ударними безпілотниками «Shahed-131/136». Сили ППО знищили 18 ворожих дронів. Внаслідок падіння уламків збитих дронів в Одеському районі пошкоджено черговий рекреаційний об'єкт, газогін та житлові будинки у приватному секторі. Загиблих та постраждалих серед цивільного населення немає, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.
09:40 У Хмельницькій області вночі протиповітряна оборона ліквідувала шість "Шахедів", але внаслідок атаки БПЛА пошкоджено об'єкт інфраструктури та приватний будинок, знеструмлено кілька громад, повідомила обласна військова адміністрація.
09:35 У Сумах унаслідок нічної атаки БпЛА було три влучання в різних частинах міста, є постраждалі, повідомила обласна військова адміністрація. Зокрема, пошкоджено житловий будинок, на першому поверсі якого розташована дитяча поліклініка.
09:30 У ніч на 6 березня 2024 року російські війська атакували 5-ма зенітними керованими ракетами С-300 із ТОТ Донецької обл. та 42-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» із чотирьох напрямків – Чауда, Балаклава – Крим, Курська обл., Приморсько-Ахтарськ – РФ.
В результаті бойової роботи збито 38 «шахедів» (90%) у межах Дніпропетровської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Харківської, Вінницької та Сумської областей.
За минулі сім днів було збито 74 із 85 (87%) запущених по Україні БПЛА.
09:25 Станом на 07:00 у Чорному морі, як і вчора зранку, немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• В ніч з 4 на 5 березня Україна біля берегів Керченської протоки знищила великий сторожовий корабель Чорноморського флоту "Сергєй Котов" проекту 22160.
• Російські мілблогери відреагували на загибель "Сергєя Котова", засудивши відсутність реакції російського військового командування на інцидент і піддавши ширшій критиці бюрократичну інерцію російського військового апарату.
• Російські літаки, схоже, продовжують наносити відносно велику кількість ударів по території України, незважаючи на повідомлення українських офіційних осіб про те, що українські сили збили кілька бомбардувальників протягом останніх тижнів.
• Росія і Китай поглиблюють свою стратегічну космічну співпрацю, включаючи співробітництво у сфері супутникового спостереження і дослідження космосу.
• Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт двох вищих російських командирів за звинуваченням у скоєнні російських військових злочинів - це перший випадок, коли МКС висунув звинувачення російському військовому командуванню.
• За повідомленнями, російські війська діють на "чорному ринку" з продажу українських військовополонених, у тому числі російським воєнізованим угрупованням, які, можливо, проводять власні обміни військовополоненими з Україною.
• Директор Служби розвідки і безпеки Молдови Александру Мустяца заявив 5 березня, що Кремль почав проводити багаторічні гібридні операції, спрямовані на дестабілізацію Молдови і недопущення її вступу до ЄС.
• За повідомленнями, російська влада розформовує елементи колишньої "групи Вагнера", які мали приєднатися до Росгвардії або наразі перебувають у Білорусі.
• Російські правоохоронні органи, ймовірно, посилюють репресії проти кримських татар в окупованому Криму.
09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:
Протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнень.
Загалом ворог завдав 4 ракетних та 106 авіаційних ударів, здійснив 154 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.
Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу “Shahed”. За попередньою інформацією, силами оборони знищено 38 із 42 цих дронів. Інформація щодо постраждалих та пошкодження об’єктів інфраструктури уточнюється.
Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Кислівка, Митрофанівка Харківської області; Новоєгорівка Луганської області; Терни, Часів Яр, Богданівка, Курдюмівка, Дружба, Семенівка, Вугледар Донецької області; Малинівка та Мала Токмачка Запорізької області.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 6 атак противника в районах населених пунктів Верхньокам’янське та Терни Донецької області.
На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 2 атаки противника в районах населених пунктів Іванівське та Біла Гора Донецької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 23 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Водяне, Невельське, Семенівка та Орлівка Донецької області.
На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Новомихайлівки, Пречистівки та Красногорівки Донецької області, де ворог, 39 разів намагався прорвати оборону наших військ.
На Оріхівському напрямку ворог здійснив 5 атак в районах населених пунктів Гуляйполе, Малинівка та Роботине Запорізької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби, противник здійснив 3 безуспішні штурмові дії.
Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Підрозділами Головного управління розвідки Міністерства оборони уражено ворожий корабель проєкту 22160 “сєрґєй котов”.
Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 пунктах управління, 1 району зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 складу боєприпасів, 1 зенітному ракетному комплексу Бук-М1 та 1 радіолокаційному комплексу розвідки і контролю стрільби “Зоопарк-1”.
06.03.2024