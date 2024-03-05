Facebook, Instagram та Messenger «лягли».

У функціонуванні ресурсів стався ґлобальний збій, проте через кілька годин вдалося відновили їхню роботу.

 

 

Користувачі соцмереж Facebook та Instagram у вівторок, п’ятого березня, не змогли зайти на свої сторінки. Не працював також і фейсбуківський засіб спілкування Messenger. Телерадіокомпанія ВВС повідомляє про ґлобальний збій у роботі згаданих систем, які належать компанії Meta.

 

Люди, які намагалися зайти на вказані вебсайти та в додатки, отримували повідомлення про помилки та не могли оновити свої канали як зазвичай. Програми практично припинили роботу на всіх пристроях, зайти знову у свій екаунт не вдається ні на комп’ютерах, ні на смартфонах у додатках.

 

Ресурс Downdetector, який фіксує скарги користувачів на роботу інтернет-ресурсів, подає, що менш ніж за 10 хвилин туди надійшло понад 200 тисяч повідомлень про перебої в роботі Facebook і понад 45 тисяч – в Instagram. І ці цифри постійно зростають.

 

Сервіс Downdetector також показує, що збої в роботі фіксуються на платформах Google, Google Play, Gmail, Snapchat, TikTok та інших соцмережах.

 

«Нам відомо про проблему, яка впливає на вхід у Facebook. Наші інженерні команди активно намагаються розв'язати проблему якнайшвидше», – так компанія Meta згодом прокоментувала проблеми на своїх ресурсах.

 

Через кілька годин після початку збоїв фахівцям компанії Meta вдалося відновити роботу ресурсів.

05.03.2024

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