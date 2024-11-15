Євроунія оштрафувала корпорацію Meta на 798 млн. євро.

Корпорацію визнали виною в порушенні правил конкуренції ЄУ через сервіс оголошень Facebook Marketplace.

 

 

Європейська комісія ухвалила рішення оштрафувати американську інтернет-корпорацію Meta на 798 мільйонів євро за порушення правил конкуренції на ринку онлайн-оголошень. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle. У Брюсселі компанію визнали виною в порушенні європейських антимонопольних правил, оскільки вона безпосередньо прив'язує сервіс оголошень Facebook Marketplace, який належить їй, до своєї соцмережі Facebook, що несправедливо щодо інших постачальників тих же послуг.

 

На торгівельному майданчику Marketplace користувачі мають можливість перепродавати товари, які були у вжитку. Доступ до сервісу надається через профіль у Facebook. Таким чином, Meta надає власній платформі «переваги, які не можуть компенсувати інші послуги оголошень», пояснила єврокомісарка з питань конкуренції Марґарете Вестаґер (Margrethe Vestager). «Усі користувачі Facebook автоматично отримують доступ і регулярно відвідують Facebook Marketplace, хочуть вони цього чи ні», – зазначила вона.

 

Крім того, в Брюсселі висловили занепокоєння тим, що Meta, окрім Facebook, який володіє Instagram і низкою інших сервісів, має особливий доступ до даних конкурентів, які розміщують рекламу на різних платформах.

 

Рішення Єврокомісії ухвалено за підсумками розслідування, яке тривало з червня 2021 року.

 

Керівництво Meta заявило, що оскаржить ухвалу Єврокомісії в суді. На думку компанії, рішення ЄК «іґнорує реальність процвітаючого європейського ринку онлайн-оголошень». «Користувачі Facebook можуть вирішувати, взаємодіяти чи ні з Marketplace, але багато хто цього не робить. Реальність така, що люди використовують Facebook Marketplace, оскільки хочуть, а не тому, що повинні. Дуже розчаровує те, що Комісія вирішила вжити регуляторних заходів проти безкоштовної та інноваційної послуги, створеної для задоволення споживчого попиту», — заявили в компанії.

 

До винесення судового рішення компанія дотримуватиметься приписів Єврокомісії, зазначається у заяві Meta.

15.11.2024

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