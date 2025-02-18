Meta прокладає найдовший у світі підводний оптоволоконний кабель.

Загальна довжина кабелю становитиме близько 50 тисяч кілометрів

 

 

Компанія Meta Марка Цукерберґа анонсувала проєкт Waterworth з прокладання підводного кабелю, який з'єднає Сполучені Штати, Індію, Південну Африку, Бразилію та низку інших реґіонів. Про це повідомив інформаційний ІТ-портал TechCrunch з покликом на офіційний блог компанії.

 

Це буде найдовший у світі волоконно-оптичний кабель із 24 волокнами, прокладений дном моря. Зараз частіше прокладають кабель із 8 або 16 волокнами, тобто з меншою пропускною здатністю. Як заявили в компанії, загальна довжина кабелю становитиме близько 50 тисяч кілометрів, а це більше, ніж довжина Екватора.  

 

Компанія застосує нові методи прокладання кабелю на глибинах до 7 000 метрів та вдосконалені технології захисту в зонах підвищеного ризику, зокрема на мілководді, де можливі пошкодження через якірні системи суден.
 

На думку розробників, проєкт Waterworth сприятиме «розширенню економічної співпраці, цифрової інклюзії, відкриттю можливостей технологічного розвитку в усіх реґіонах», куди дійде кабель. «Розвиток штучного інтелекту змінює технологічний ландшафт, а надійна цифрова інфраструктура є ключовою умовою для його поступу. Тож проєкт Waterworth покликаний забезпечити стабільність, високу пропускну здатність і доступність передових технологій незалежно від місця проживання користувачів», – зазначається у блозі Meta. На даний час більше 95% інтернет-трафіку у світі проходить саме підводними кабелями.

 

Meta вже має досвід прокладання підводних кабелів, реалізувавши понад 20 таких проєктів за останнє десятиліття. Наприклад довжина кабель 2Africa, який з'єднує три континенти, сягає 45 тис. км.

 

Аналогічні проекти в 2024 році анонсувала компанія Google, яка прокладає підводний кабель між Африкою та Австралією та інвестує $1 млрд у розширення підводної кабельної мережі, що зв'язує Японію та США.

18.02.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Вірш для Анни Ґрувер
Василь МАХНО
Ханукальний сріберний підсвічник і молочні ріки з кисілем, і вкраїнські ледь пологі схили, і колядка та Не плач, Рахиле, й поспіша Пречиста в Вифлеєм.
15.02.25 | | Дискурси
Звір у лісі
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
Рись, прудка й спритна, лиш би не скакла згори, не напала зненацька. А вовк такий, шо зикне усі вивці, навіть їкшо ни ме їсти. Їк си даст, вистинає шо до одної, аби ни було.
14.02.25 | | Дискурси
Повнота життя
Тарас Прохасько
Сидів під трепетою. Трепета раз тріпотіла, раз трепетала. І вона мене загіпнотизувала. Згадав трепету, яка росла на протилежному бережку яру, над яким я ріс. З того все й почалося.
13.02.25 | | Дискурси
Перший портрет владики Андрея роботи Олекси Новаківського
Любов Волошин
«Малювавєм його під час мого гостинного перебування у Ексцелєнциї яко реконвалісцент»
13.02.25 | | Минуле
Високопоставлені аферисти
Юрій Винничук
Шулери засідали зазвичай у каварнях, а їхніми жертвами були недосвідчені молодики або провінціяли, які в столиці натрапляли на кращих гравців, ніж вони
12.02.25 | | Дискурси
Фата-моргана вічної молодості
Ірина Фотуйма
Написаний у 2003 році роман Степана Процюка «Тотем» спричинив бурю різноманітних емоцій, змістив спектри бачення нової літературної епохи і представив світові максимально натуралістичний образ травмованої та психологічно нестабільної нації.
12.02.25 | | Штука
Перша дружина і теща Михайла Рудницького: хто вони?
Євген Нахлік
Дружина Рудницького була донькою Ярослава Олесницького, а не його стрийка Евгена, як вважається нині
11.02.25 | | Минуле
Маск підтверджує слушність Залужного
Мирослав Чех
Маск оголосив про збільшення витрат на сучасні технології та штучний інтелект, бо своєю нинішньою зброєю США не виграють наступну війну
11.02.25 | | Дискурси

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.