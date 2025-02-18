Meta прокладає найдовший у світі підводний оптоволоконний кабель.

Загальна довжина кабелю становитиме близько 50 тисяч кілометрів

Компанія Meta Марка Цукерберґа анонсувала проєкт Waterworth з прокладання підводного кабелю, який з'єднає Сполучені Штати, Індію, Південну Африку, Бразилію та низку інших реґіонів. Про це повідомив інформаційний ІТ-портал TechCrunch з покликом на офіційний блог компанії.

Це буде найдовший у світі волоконно-оптичний кабель із 24 волокнами, прокладений дном моря. Зараз частіше прокладають кабель із 8 або 16 волокнами, тобто з меншою пропускною здатністю. Як заявили в компанії, загальна довжина кабелю становитиме близько 50 тисяч кілометрів, а це більше, ніж довжина Екватора.

Компанія застосує нові методи прокладання кабелю на глибинах до 7 000 метрів та вдосконалені технології захисту в зонах підвищеного ризику, зокрема на мілководді, де можливі пошкодження через якірні системи суден.



На думку розробників, проєкт Waterworth сприятиме «розширенню економічної співпраці, цифрової інклюзії, відкриттю можливостей технологічного розвитку в усіх реґіонах», куди дійде кабель. «Розвиток штучного інтелекту змінює технологічний ландшафт, а надійна цифрова інфраструктура є ключовою умовою для його поступу. Тож проєкт Waterworth покликаний забезпечити стабільність, високу пропускну здатність і доступність передових технологій незалежно від місця проживання користувачів», – зазначається у блозі Meta. На даний час більше 95% інтернет-трафіку у світі проходить саме підводними кабелями.

Meta вже має досвід прокладання підводних кабелів, реалізувавши понад 20 таких проєктів за останнє десятиліття. Наприклад довжина кабель 2Africa, який з'єднує три континенти, сягає 45 тис. км.

Аналогічні проекти в 2024 році анонсувала компанія Google, яка прокладає підводний кабель між Африкою та Австралією та інвестує $1 млрд у розширення підводної кабельної мережі, що зв'язує Японію та США.