Американський суд оштрафував розробників ізраїльської шпигунської програми Pegasus.

Їх звинуватили в зламі екаунтів користувачів застосунку WhatsApp.

Федеральний суд у Сполучених Штатах зобов'язав ізраїльську компанію NSO Group, яка розробила шпигунську програму Pegasus, виплатити месенджеру WhatsApp та його материнській компанії Meta майже 170 мільйонів доларів. У таку суму оцінено компенсацію за злам екаунтів користувачів месенджера. Про це повідомило видання Politico.

WhatsApp подав позов на NSO Group ще в жовтні 2019 року. У грудні 2024 року окружний суд Каліфорнії визнав ізраїльську компанію винною у зламі телефонів.

Невдовзі після винесення вироку на сайті Meta було опубліковано заяву фірми. «Сьогоднішній вердикт у справі WhatsApp є важливим кроком уперед для підвищення конфіденційності та безпеки, оскільки це перша перемога проти розробки та використання незаконного шпигунського програмного забезпечення, яке загрожує безпеці та конфіденційності кожного», – йдеться у дописі.

У повідомленні Meta також наголошується, що компанія домагатиметься судового рішення, яке заборонить NSO Group коли-небудь атакувати WhatsApp. Компанія також пообіцяла передати гроші, отримані від ізраїльської компанії, організаціям, які захищають цифрові права.

Компанія NSO Group, коментуючи рішення суду, наполягала на безпідставності претензій щодо Pegasus. Вона продовжує стверджувати, що її розробки «відіграють вирішальну роль у запобіганні поважним злочинам, у тому числі терористичним, і використовуються уповноваженими державними органами відповідально».

Pegasus – розробка компанії NSO Group, яку заснували вихідці з ізраїльських спецслужб. Компанія стверджує, що продає Pegasus винятково державним клієнтам по всьому світу. За твердженням розробників, програма призначена для стеження за терористами. Водночас відомі факти, коли представники влади деяких країн використовують її проти незалежних журналістів та опозиціонерів. Шпигунська програма може дати повний доступ до вмісту телефонів, включно з розкладом зустрічей, фотографіями та навіть листуванням у зашифрованих месенджерах.