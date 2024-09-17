Meta забанила Russia Today у своїх застосунках.

Рішення ухвалено у зв'язку з «діяльністю, пов'язаною з іноземним втручанням».

Власник соціальної мережі Facebook компанія Meta заборонила міжнародній медіагрупі «Россия сегодня», телеканалу RT та «іншим пов'язаним з ними організаціями» користуватися її додатками по всьому світу. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на заяву Meta про блокування російських державних ЗМІ.

«Після ретельного розгляду ми розширили наші поточні заходи проти російських державних ЗМІ. “Россия сегодня”, RT та інші пов’язані організації тепер заборонені в наших застосунках у всьому світі у зв'язку з їхньою діяльністю, пов'язаною з іноземним втручанням», – йдеться в заяві компанії. Meta стверджує, що російські медіаресурси використовували обманну тактику для проведення таємних операцій впливу в інтернеті.

Раніше компанія тривалий час вживала більш обмежених заходів проти російських державних ЗМІ. Зокрема таких, як обмеження охоплення їхніх публікацій. Програми Meta включають Facebook, Instagram, WhatsApp та Threads.

Нагадаємо, що 13 вересня міністерство фінансів Сполучених Штатів розширило санкції проти медіагрупи «Россия сегодня», до якої входять аґенції «РИА Новости» та Sputnik, а також АНО «ТВ-Новости». Санкції запроваджено і проти генерального директора медіагрупи Дмітрія Кісєльова.

У Держдепартаменті США назвали RT «повноцінним агентом розвідапарату» та учасником «операції російського уряду» щодо продовження війни в Україні. За версією американського зовнішньополітичного відомства, більше року тому російський уряд таємно впровадив у RT підрозділ, який займається збором розвідданих у різних країнах і проводить у них операції впливу, у тому числі намагаючись впливати на вибори, що проходять там. Одним із прикладів Вашінґтон назвав «кампанію ворожого впливу» в Молдові, де 20 жовтня відбудуться вибори президента та референдум про вступ до Євроунії. Окрім того, RT організував збір коштів на закупівлю зброї та спорядження для російських солдатів, які воюють в Україні.