Компанія Meta офірувала Трампу $1 млн на інавгурацію.

Цукерберґ зустрівся з Трампом і подарував йому розумні окуляри Ray Ban.

Компанія Марка Цукерберґа Meta, якій належать Facebook, Instagram та WhatsApp, офірувала один мільйон доларів до інавгураційного фонду президента-електа Сполучених Штатів Дональда Трампа. Про це повідомила газета The Wall Street Journal з покликом на слова представників компанії.

За інформацією WSJ, Meta погодилася на внесок ще до того, як Марк Цукерберґ зустрівся з Трампом у його маєтку Мар-а-Лаґо після його перемоги на виборах президента США. Стверджується, що на зустрічі у маєтку Цукерберґ продемонстрував останній винахід компанії – розумні окуляри Ray Ban – і спрезентував їх президентові-електу.

Окрім цього, Цукерберґ та його радники, за даними WSJ, зустрілися з сенатором Марко Рубіо, якого Трамп висунув на посаду держсекретаря. Також керівництво компанії Meta зустрілося з майбутніми старшими радниками Білого дому та з майбутньою керівницею апарату Білого дому Сьюзан Вайлз (Susan Wiles).

Нагадаємо, що у січні 2021 року Facebook та Instagram заблокували екаунти Дональда Трампа в соцмережах у зв'язку зі штурмом Капітолію. Проте вже на початку 2023 року акаунти на той момент претендента в президентські кандидати від Республіканської партії США розблокували. У серпні 2024 року Трамп пообіцяв, що пан Цукерберґ «проведе залишок у житті у в'язниці», якщо спробує вплинути на вибори 2024 року.