Meta розробила ШІ-моделі для перетворення тексту та зображень на відео.

Компанія стверджує, що її система перевершить конкурентів за загальною якістю та природністю відео.

 

 

Компанія Meta репрезентувала сімейство моделей штучного інтелекту Movie Gen для створення реалістичних відеороликів на основі текстових інструкцій. Про це повідомила газета Financial Times.

 

«Сторітелінгові» моделі Movie Gen можна використовувати для різних завдань, включно зі створенням роликів тривалістю не більше 16 секунд, звукової доріжки на основі відео, а також редагування роликів і перетворення зображень у відео.

 

Компанія планує запропонувати Movie Gen голлівудським кіностудіям, артистам, інфлюєнсерам та розраховує інтегрувати ці моделі у свої платформи для користувачів не раніше наступного року.

 

«Моделі Movie Gen побудовані на комбінації ліцензованих та публічно доступних наборів даних», – стверджують представники компанії. Meta раніше використовувала для своїх ШІ-продуктів публічний контент зі своїх соцмереж Facebook та Instagram.

 

За словами віцепрезидента Meta з питань продуктів у сфері генеративного ШІ Коннора Гаєса (Connor Hayes), ці моделі можуть доволі ефективно проявити себе у створенні та редагуванні кліпів у Instagram. «І це той напрямок, в якому ми дивимося», – зазначив Гаєс.

 

Нагадаємо, що ще в лютому цього року аналогічну систему під назвою Sora репрезентувала компанія OpenAI. Проте Meta, покликаючись на результати сліпого тестування, стверджує, що її система перевершує конкурентів за загальною якістю та природністю відео.

 

05.10.2024

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