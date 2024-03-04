741-й день війни Росії в Україні. Хроніка

16:45 Європейські дипломати зустрілися зі спецпредставником Китаю з питань Євразії Лі Хуеєм, повідомляє Європейська служба зовнішньої діяльності. Сторони обговорили війну Росії проти України та шляхи просування справедливого і сталого миру. Очікується, що наступний візит спецпредставника Китаю буде до Києва.

"Делегації ЄУ і Китаю обговорили незаконну агресивну війну Росії проти України та шляхи просування справедливого та сталого миру. Європейська сторона підкреслила повну відповідальність Росії за неспровоковану та невиправдану агресію і наголосила, що повага до принципів Статуту ООН, суверенітету та територіальної цілісності України має бути наріжним каменем будь-якого остаточного врегулювання".

16:00 Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова та командувача дальної авіації РФ Сєрґєя Кобилаша. Обидва ордери на арешт були видані в межах розслідування потенційних воєнних злочинів Росії в Україні, скоєних у період з 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023 року.

15:35 Макрон закликає союзників, що настав час активізуватися і "не бути боягузами" щодо війни в Україні, пише Reuters. Під час свого візиту до Праги французький президент обговорив підтримку оголошених минулого місяця планів Чехії щодо відправки Україні 800 тисяч боєприпасів.

"Ми, безумовно, наближаємося до того моменту в нашій Європі, коли буде доречно не бути боягузом. Франція і Чехія добре усвідомлюють, що війна повернулася на нашу землю, що деякі сили, які вже не зупинити, з кожним днем посилюють загрозу нападу на нас, і що ми повинні будемо діяти відповідно до історії та мужності, якої вона вимагає".

14:50 У США затримали колишнього службовця ВПС за розголошення секретної інформації про війну в Україні на сайті знайомств, повідомили у мін’юсті США. На сайті знайомств 63-річний Девід Франклін Слейтер нібито спілкувався з особою, яка видавала себе за жінку, що мешкає в Україні, й надсилав їй окремі секретні документи Пентагону про війну Росії в Україні. Працюючи в Стратегічному командуванні США, Слейтер мав доступ до розвідданих війни в Україні.

14:25 Європейська комісія пропонує продовжити угоди з Україною та Молдовою про "транспортний безвіз" та вносить зміни до угоди з Україною, повідомляє пресслужба Єврокомісії. Нова пропозиція пропонує зробити обов'язковим наявність документів, які підтверджують, що транспортний оператор належним чином уповноважений здійснювати міжнародні перевезення, та наявність спеціальних документів, які засвідчують, що операція без вантажу безпосередньо пов'язана з транзитною або двосторонньою операцією, а також посилити дотримання операторами автомобільних вантажних перевезень зобов'язань, пов'язаних з операціями.

14:00 Внаслідок знищення українськими силами патрульного корабля Чорноморського флоту РФ "Сєрґєй Котов" загинули 7 членів екіпажу, 52 члени екіпажу евакуйовані, серед них 6 поранених, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

13:45 Українські виробники дронів вже спроможні щомісяця виготовляти до 150 тисяч одиниць продукції, а до кінця року планують вийти на загальну цифру у 2 мільйони безпілотників, заявила заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Ганна Гвоздяр в ефірі телемарафону.

13:20 Витік розмови німецьких офіцерів про ймовірний удар по Кримському мосту ракетами Taurus стався через "небезпечне підключення": відомчі системи зв'язку не були зламані, один із учасників дзвінка скористався мобільною мережею або Wi-Fi готелю, повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус: "Не всі учасники дотримувалися процедури безпечного підключення. За наявними даними, стався витік даних учасника в Сінгапурі". Відомо, що у Сінгапурі 19 лютого перебував бригадний генерал Франк Грефе для відвідування авіаційної виставки.

12:50 За останні півтора року в Україні суттєво змінилося ставлення до державного контролю інформації в інтернет-джерелах: у 2022 році більшість українців – 60% – погоджувалися, що для зміцнення захисту від ворога держава має активніше контролювати інформацію в інтернет-джерелах. Водночас виступали проти і вважали це обмеженням прав і свобод 30%. Тепер більше тих, хто сприймає спроби активніших дій держави щодо інтернет-джерел як обмеження прав і свобод, – 49%. Водночас частка тих, хто вважає, що для зміцнення безпеки варто було б активніше контролювати інформацію в інтернет-джерелах, зменшилася до 44%, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 17–23 лютого 2024 року.

12:20 Єврокомісія у відповідь на вторгнення Росії в Україну пропонує Європейському Союзу стимулювати свою оборонну промисловість до "режиму військової економіки", передає Reuters. Європейський комісар з питань промисловості Тьєррі Бретон заявив:

"Нам необхідно змінити парадигму і перейти в режим військової економіки. Це також означає, що європейська оборонна промисловість повинна йти на більший ризик за нашої підтримки. У нинішньому геополітичному контексті Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку, незалежно від результату виборів наших союзників кожні чотири роки".

12:00 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• 4 березня 2024 року Сеєргєй Чемезов, голова російської оборонної компанії "Ростех", заявив, що найсучасніший російський основний бойовий танк Т-14 "Армата" надійшов на озброєння російської армії, але не буде розгорнутий в Україні. Чемезов заявив, що це пов'язано з високою вартістю, яка обмежує масштабне виробництво "Армати". • Дебют "Армати" відбувся в "день перемоги" 2015 року, коли він застряг під час репетиції. 1-ша гвардійська танкова армія повинна була отримати Т-14 "Армата" у 2021 році, однак малоймовірно, що він був переданий хоч якомусь підрозділу на передовій. У грудні 2022 року танк нового покоління був помічений під час навчань на півдні Росії, а кремлівські інформаційні агенції заявили, що він буде використаний в Україні. • На сьогоднішній день майже напевно можна стверджувати, що Т-14 "Армата" не був розгорнутий в Україні. Дуже ймовірно – через потенційну репутаційну шкоду від втрати "престижної" машини в бою, а також через потребу у виробництві більшої кількості танків, яку можна задовольнити лише за рахунок інших варіантів.

11:35 Вчора, у понеділок 4 березня, добовий максимум споживання вчора був зафіксований о 19:00, його рівень був на 1,2% вищим, ніж у попередній робочий день – п’ятницю, 1 березня, повідомили в Укренерго. Сьогодні, 5 березня, станом на 09:40 рівень споживання електроенергії на 0,8% нижчий за відповідний показник понеділка, 4 березня.

11:10 Протягом минулої доби російські війська з різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 159 населених пунктів на території 10 областей України, підтверджено ураження 94 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:00 У Бєлгородській області РФ зранку безпілотник атакував нафтобазу, внаслідок чого спалахнули три її резервуари. Джерело у розвідці підтверджує, що це була операція ГУР МОУ.

10:55 Виведено в ремонт високовольтну повітряну лінію 330 кВ НЕК «Укренерго». Через це на одній з АЕС тимчасово знижена потужність енергоблоків. У резерві 10 енергоблоків і 2 корпуси ТЕС і ТЕЦ, які будуть задіяні у разі потреби, повідомили в Міненерго. Графіки відключень не застосовуються.

10:45 Росіяни вивели на бойове чергування один російський корабель, який не є носієм крилатих ракет "Калібр", повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

10:20 Вночі в територіальних водах України, недалеко від Керченської протоки, спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" атакував патрульний корабель Чорноморського флоту РФ проєкту 22160 "Cєрґєй Котов"; місія відбулася у співпраці з Військово-морськими силами ЗСУ та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України; внаслідок удару морськими дронами "Magura V5" російський корабель зазнав ушкоджень корми, правого та лівого бортів, повідомили в ГУР МО. Українські сили вже здійснювали в липні та вересні минулого року успішні атаки на цей патрульний корабель, проте той зміг відновитися після проведення ремонту, цього разу судно точно знищено, повідомив представник ГУР Андрій Юсов, зазначивши, що "Сєрґєй Котов" спільно з також знищеним крейсером "Москва" брали участь у нападі на о. Зміїний.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

194,9% танків (з них 2,5% за минулий тиждень),

73,1% бойових броньованих машин (з них 1,0% за минулий тиждень),

223,6% автомобільної техніки (з них 5,2% за минулий тиждень),

332,9% артилерійських систем (з них 7,4% за минулий тиждень),

90,3% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

49,6% засобів ППО (з них 0,9% за минулий тиждень),

27,9% літаків (з них 0,4% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Вночі росіяни атакували 22 ударними безпілотниками типу «Shahed» (райони пусків – Балаклава, Крим). В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено 18 «шахедів» (82%) у межах Одеської області.

За минулі сім днів було збито 46 із 53 (87%) запущених по Україні БПЛА.

09:35 Станом на 07:00 у Чорному морі немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Заступник голови ради безпеки Росії Мєдвєдєв заявив, що Росія має намір розширити свої територіальні цілі, які поширюються вглиб території України.

• Головне управління військової розвідки України повідомило, що 4 березня невідомі підірвали вибухівку і серйозно пошкодили російський залізничний міст через річку Чапаєвка поблизу Чапаєвська Самарської області.

• Повідомляється, що президент Путін нагородив російського блогера, пов'язаного з повітряно-десантними військами і спецназом, що, ймовірно, є частиною довготривалих зусиль Кремля залучити блогерів і зробити їх лояльними.

• Російський уряд, як повідомляється, приховав дані про одержувачів соціальної допомоги у 2022 році, ймовірно, з метою приховати втрати першого року війни в Україні або нездатність уряду виплатити обіцяну соціальну допомогу вразливим верствам населення.

• Кремль продовжує докладати зусиль для забезпечення високої явки виборців на майбутніх президентських виборах, щоби створити видимість легітимності та широкої народної підтримки серед внутрішнього електорату Путіна.

• Російська влада, щоби стримувати надання Україні військової допомоги з боку Заходу. продовжує використовувати витік запису розмови німецьких офіцерів, які обговорюють теоретичну можливість надання Україні ракетних комплексів "Таурус".

• Російський новинний агрегатор заявив 4 березня, що російські війська замінили підрозділи засуджених "Штурм-Z" на підрозділи "Штурм-V" – механізм розподілу засуджених до регулярних російських військ замість того, щоб тримати їх ізольовано в підрозділах, що складаються лише з засуджених, як це було у випадку з формуваннями "Штурм-Z".

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: