740-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:05 За кілька тижнів до заяви президента Франції Еммануеля Макрона про можливість відправки військ в Україну для укомплектування оборонних систем, навчання ЗСУ, кібероперацій та допомоги в розмінуванні начальник штабу оборони Франції генерал Тьєррі Буркхард звернувся до своїх колег по НАТО з листом, у якому пропонувалося розглянути такий варіант і отримав негативну відповідь, пише колишній посол США в НАТО Іво Даалдер в Politico, зазначаючи: "Питання про те, як найкраще допомогти Україні, залишається серйозним і важливим. І щоб на нього відповісти, Захід повинен розглянути всі варіанти, включно з тими, які раніше були виключені. Однак робити це треба тихо, за зачиненими дверима. Скидання риторичних бомб свідчить про брак серйозності - і підриває справу".

14:40 Згідно з даними Національного банку України, Credit Agricole, Deloitte, Oxford Economics, Україна забезпечила у 2022-2023 рр. додаткове зростання ВВП Польщі на 1-3% щорічно, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

14:25 У Європейській комісії підтверджують, що вже в середині березня рамки для переговорів щодо членства України в Європейському Союзі будуть передані до Ради для подальшого затвердження державами-членами. Коли Рада зможе винести це питання на засідання - вирішуватиме президент Європейської ради Шарль Мішель. Якщо європейські лідери ухвалять переговорну рамку упродовж червня, то найімовірніше скликання міжурядової конференції буде залежати від Угорщини, оскільки ця країна буде головувати в Раді ЄС з 1 липня.

14:00 Західні спецслужби давно не довіряють Німеччині через витоки секретної інформації до Росії, пише Bild, коментуючи скандал із витоком розмови німецьких офіцерів про удар ракетами Taurus по Кримському мосту. Причиною називається "надмірне регулювання": лише зовнішню розвідку BND контролюють до семи держустанов: "У кожній західній країні інформація, що надходить від партнерських спецслужб, захищена: на її використання у судових справах чи слідчих комісіях, треба дозвіл цих спецслужб: секретна інформація належить їм. А у Німеччині не так, у нас вона не захищена, кожна таємниця загрожує стати надбанням громадськості. Ми маємо передавати її до судів та комітетів - спочатку це регулювалося судом, а тепер і законом. У результаті ми отримуємо дедалі менше інформації від наших партнерів, тому що вона не в безпеці".

13:45 Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув можливість постачання Києву авіаційних крилатих ракет Taurus, якщо для керування ними потрібна буде допомога німецьких військових: "Ви не можете передати систему озброєнь, яка має значну дальність, і не подумати про те, як здійснювати контроль за нею".

13:40 Україна очікує на представлення переговорної рамки Європейською комісією щодо вступу до ЄС не пізніше 12 березня, заявила Віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

13:20 Використовуючи радіолокаційні ракети, серед яких і ракета Х-31П, росіяни проводить розвідувальні дії з пошуку систем ППО чи радіолокаційних станцій, повідомила керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону:

"Зазвичай активність радіолокаційних ракет спостерігається тоді, коли у ворога не вистачає розвідданих. Таким чином, ми бачимо, що після втрати літака А50 ворог певним чином активізувався з цими ракетами, намагаючись розвідкою перевірити різні напрямки. Не маючи змоги на півдні зараз наближатися до наших територій для пуску керованих авіабомб, ворог застосовує ракети. Ракета Х-31П - це протилокаційна ракета, яка спрямована на пошуки систем ППО, радіолокаційних станцій. Саме така ракета свого часу влучила в іноземне судно, яке заходило в порт. Там теж є радіолокаційна система, і відповідно ракета втрапила у свою ж пастку. 3 березня ворог використав цю ракету, він намагався перевірити українську систему ППО, її готовність, аби знайти і знищити її. Коли ракета не знайшла відповідної цілі, вона втратила бойову спроможність. За минулу добу на півдні України, крім такого перевіряння української системи ППО, ворог застосував і балістичну зброю по Миколаївщині. На щастя, це був удар по відкритій території, і суттєвих руйнувань та постраждалих немає. Але сам факт, що з Криму застосовується балістика і б'є вона вона по тих територіях, які не належать безпосередньо до прифронтових, а вже глибше і далі, це намір ворога тримати під терором і тиском українську територію".

12:50 Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон провів приватну зустріч зі своїми однопартійцями-республіканцями, повідомляє CNN із посиланням на конгресменів, які брали участь у розмові. Джонсон відкидає схвалений Сенатом 13 лютого законопроєкт, але допускає голосування за "нову пропозицію, що зʼявилася в Палаті представників". Республіканці, які виступають на підтримку України, намагалися здобути підтримку Джонсоном "нового двопартійного пакета іноземної допомоги, який включає обмеження на кордоні США з Мексикою". І тепер голова комітету Палати представників із закордонних справ Майкл МакКол бере на себе провідну роль у спробі завершити пропозицію та досягти консенсусу наприкінці березня або у квітні.

12:20 Російські ракетоносії у Чорному й Азовському морях не виходили на бойове чергування з 19 лютого, наразі в цих морях є лише два патрульні ворожі кораблі, повідомила керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

12:10 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Протягом лютого 2024 року Росія проводила кампанію атак БПЛА-камікадзе на українську інфраструктуру, в тому числі електроенергетичну інфраструктуру. Українські сили протиповітряної оборони неодноразово збивали ці БПЛА, але російські удари з високою ймовірністю завдали шкоди українським електростанціям та електричним підстанціям. • Ці атаки відбулися по всій Україні, при цьому було завдано шкоди реґіональній енергетичній інфраструктурі, в тому числі в Донецьку, Дніпрі та на заході України, аж до Львова. Російські атаки, найімовірніше, були здійснені за допомогою комбінації БПЛА, ракетних систем класу "земля-земля" і звичайної реактивної артилерії, а не російської авіації дальнього радіусу дії, як це спостерігалося в 2022 і 2023 роках. • Цілком ймовірно, що Росія прагнула атакувати реґіональні енергетичні об'єкти, щоб погіршити промислову діяльність в Україні. Незважаючи на ці атаки, енергосистема України підтримує стабільну роботу мережі.

11:45 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 110 населених пунктів на території 9 областей України, підтверджено ураження 110 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:25 Тепла погода тримає рівень споживання електроенергії на стабільно низькому, як для опалювального періоду, рівні. Вчора, 3 березня добовий максимум споживання вчора був зафіксований, як і в попередню неділю 25 лютого, між 18:00 та 19:00 та на 0,5% нижче, ніж в останній вихідний лютого, повідомили в Укренерго. Сьогодні, 4 березня, станом на 10:00 рівень споживання електроенергії на 2,9% нижче за відповідний показник попереднього робочого дня – п’ятниці, 1 березня.

11:05 В аварійний ремонт виведено один блок ТЕС, у резерві - 11 блоків і 2 корпуси ТЕС та ТЕЦ, які будуть задіяні у разі потреби, повідомили в Міненерго. Дефіциту в енергосистемі не спостерігається.

10:50 Росіяни зменшили застосування тактичної авіації та керованих авіабомб, сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону:

"Ворог зменшив активність застосування авіації з використанням керованих авіабомб, але все-таки авіаудари продовжуються. А-50 дійсно тривалий час немає, не зʼявляється ані у Ростовській області, ані в акваторії Азовського моря. Противник заявив, що буде відновлювати ті, що на зберіганні знаходяться. Наскільки цей процес буде швидким, сказати важко. Але ці літаки їм вкрай потрібні, щоб планувати удари, проводити радіолокаційну розвідку. Протягом минулої ночі, вчорашнього дня кілька десятків керованих авіабомб були спрямовані з різних напрямків. Ніч справді була тихою, цю ніч знову було затишшя. Ворог завдав ударів і балістичною, і керованою авіаційною ракетою, і на ранок бачимо, що кілька ударних груп Су-34, Су-35 можуть готуватися до завдання ударів саме на східному та північному напрямках"

10:20 Нині зранку в Самарській області РФ було підірвано силові конструкції залізничного мосту, через який транспортували військові вантажі, зокрема інженерних боєприпасів, вироблених заводом АТ "Полімер" у місті Чапаєвську Самарської області, рух поїздів паралізовано на найближчі кілька тижнів, повідомили в ГУР МО.

10:00 Кіберфахівцям ГУР Міноборони України внаслідок DDoS-атаки вдалося одержати доступ до серверів міністерства оборони РФ, повідомили в ГУР.

"Тепер українська спецслужба володіє програмним забезпеченням для захисту інформації та шифрування, яке використовувало мо рф, а також ― масивом секретної службової документації російського міністерства війни.

Йдеться про накази, звіти, розпорядження, доповіді та інші документи, які циркулювали між більше, ніж дві тисячі структурних одиниць силового відомства росії.

Одержана інформація дозволяє встановити повну будову системи російського міноборони та його ланок.

Аналіз отриманих даних також допоміг ідентифікувати генералітет, інших високих керівників структурних підрозділів мо рф, а ще заступників, помічників, спеціалістів ― усіх, хто використовував софт для електронного документообігу під назвою «бюрократъ».

У розпорядженні воєнної розвідки України, наприклад, опинилась службова документація заступника міністра оборони рф ― іванова тімура вадімовіча.

Цей заступник шойґу відіграв важливу роль у тому, що кібератака стала успішною.

Робота у кіберпросторі росії, спрямована на перешкоджання й параліч діяльності відповідальних за війну проти українського народу силових органів та посадовців держави-агресора, триває"

09:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

194,7% танків (з них 2,7% за минулий тиждень),

73,0% бойових броньованих машин (з них 1,0% за минулий тиждень),

222,7% автомобільної техніки (з них 5,1% за минулий тиждень),

331,3% артилерійських систем (з них 6,5% за минулий тиждень),

90,0% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

49,4% засобів ППО (з них 0,9% за минулий тиждень),

27,9% літаків (з них 0,6% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

08:40 Оцінка ситуації на фронті станом на кінець минулої доби від OSINT-групи DeepState:

• Білоруський, Сіверський та Білгородський відтинки — без змін.

• Сватівський відтинок — Сили Оборони досягли певного успіху біля Табаївки. Відбито атаки ворога в районі Синьківки. Східніше Ямполівки та Тернів тривають зіткнення. Загалом активність ворога в смузі ОТУ "Лиман" суттєво спала, ворог провів ротацію підрозділів. Варто очікувати активізації найближчим часом.

• Бахмутський відтинок — ворог продовжує наступальні дії в Богданівці та Іванівському. Якщо в першому селі ситуацію можна назвати відносно стабільною, то в другому ситуація вкрай погана і цілком може закінчитися втратою села. Ворог готує резерви для спроби підійти впритул до Часового Яру. Росіяни активізувалися й північніше Кліщіївки.

• Авдіївський відтинок — ворог наступає в Бердичах, але атаки відбито. У Орлівці триває накопичення живої сили противника для нарощування тиску і захоплення решти села. Нагадаємо, що станом на 3 березня, село не перебуває під повним контролем московитів. Між Тоненьким і Орлівкою противник дещо покращив своє тактичне положення. Тривають постійні бої в Первомайському та околицях, ситуація там уточнюється. Спроби ворога зайти в Красногорівку (М) було успішно зупинено. Росіян посилив тиск на Новомихайлівку і продовжує закріплятися у руїнах. Вибити їх звідти при такій лінії зіткнення буде практично нереально.

• Бердянський відтинок — ситуація спокійна. Були спроби ворога наступати біля Новодонецького та Приютного.

• Запорізький відтинок — без змін. Росіяни проявляють активність біля Роботиного та Вербового. Крім того, фіксується певна активність ворога південніше Червоного. Це може бути як спробою перевірити нашу оборону, так і просто відволікаючий маневр.

• Таврійський відтинок — без змін.

08:15 Станом на 07:30 у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває, як і вчора, один російський корабель, який не є носієм крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Китай і Туреччина продовжують використовувати власні переговорні майданчики для врегулювання в Україні, якими Кремль користується для просування власних інформаційних операцій, спрямованих на те, щоб перешкодити подальшій міжнародній підтримці України.

• Нещодавні відносно високі втрати російської авіації, схоже, спонукають до суттєвого зниження активності російської авіації на сході України, хоча незрозуміло, як довго це триватиме.

• Затримки з наданням західної допомоги у сфері безпеки, ймовірно, зроблять енергетичну інфраструктуру України більш вразливою до російських ударів.

• Російські війська, що діють навколо Авдіївки, схоже, адаптуються до проведення наступальних наземних операцій із залученням підготовленого і непідготовленого особового складу.

• Німецькі посадовці підтвердили, що Кремль проводить інформаційну операцію, спрямовану на те, щоб стримати західні держави, передусім Німеччину, від надання додаткової військової допомоги Україні.

• Російський антитерористичний комітет оголосив 3 березня, що ФСБ Росії провела локальну операцію в Карабулаку, Республіка Інгушетія.

• Російські регіональні адміністрації продовжують докладати зусиль для розширення масштабів прихованої мобілізації.

08:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

07:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

07:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: