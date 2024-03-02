739-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:35 В чергах на заблокованих поляками пунктах пропуску на українсько-польському кордоні на території Польщі в бік України очікують можливості проїзду понад 2400 вантажних транспортних засобів, речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону. Найбільша черга спостерігається у напрямку контрольних пунктів пропуску "Краківець" та "Ягодин", де за минулу добу проїхали лише 70 транспортних засобів.

11:05 Минулої доби в аварійний ремонт виведено один блок теплової генерації. Також в одній з областей через технічні труднощі були короткострокові порушення в роботі ТЕЦ. У резерві 15 одиниць генеруючого обладнання ТЕС та ТЕЦ, які будуть задіяні у разі потреби, повідомили в Міненерго. Дефіциту в енергосистемі немає. На поточну добу імпорту електроенергії в Україну не передбачено. Передбачається експорт до сусідніх країн – до 12200 МВт·год. Графіки відключень не застосовуються.

10:30 В Одесі біля тіла дев'ятої жертви російської атаки шахедами виявили тіло немовляти: мама намагалася закрити собою свою 8-місячну дитину – їх знайшли в обіймах, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

194,4% танків (з них 2,5% за минулий тиждень),

72,8% бойових броньованих машин (з них 0,9% за минулий тиждень),

222,0% автомобільної техніки (з них 4,9% за минулий тиждень),

330,6% артилерійських систем (з них 6,3% за минулий тиждень),

89,9% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

49,3% засобів ППО (з них 0,7% за минулий тиждень),

27,9% літаків (з них 0,6% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 65 населених пунктів на території 9 областей України, підтверджено ураження 134 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

09:35 Вночі російські війська завдали ракетного удару по Дніпру, що спричинило пожежу, яку загасили, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

09:30 В Одесі під завалами зруйнованої внаслідок російської атаки шахедами частини багатоповерхового будинку знайшли тіло дев'ятої жертви, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

09:20 Станом на 07:00 у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває, як і вчора, один російський корабель, який не є носієм крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:15 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська, схоже, готові ризикувати подальшими втратами авіації в гонитві за тактичними здобутками на сході України, ймовірно, вздовж лінії Авдіївка-Донецьк.

• Передачі північнокорейської зброї до Росії морським шляхом, судячи з усього, призупинилися з середини лютого 2024 року.

• Міністр закордонних справ Росії Лавров публічно відкинув нещодавню пропозицію президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана розмістити у себе переговорний майданчик для Росії та України.

• Міністр закордонних справ Росії Лавров використав Анталійський дипломатичний форум для просування кремлівських наративів щодо Молдови, які, ймовірно, підготують умови для потенційних гібридних операцій Кремля, спрямованих на дестабілізацію Молдови та запобігання її вступу до Європейської Унії.

• Російські високопосадовці визнали скорочення участі Вірменії в очолюваній Росією Організації Договору про колективну безпеку, що стало помітним зрушенням у російській офіційній риториці, яка раніше намагалася ігнорувати спроби Вірменії дистанціюватися від ОДКБ.

• Кремль, схоже, значною мірою дозволив прояви антивоєнних настроїв у Москві під час похорону лідера російської опозиції Алєксєя Навального 1 березня.

• Заступник міністра оборони Росії Іванов під час робочої поїздки до Південного військового округу Росії 2 березня оглянув російське суднобудівне підприємство та місце будівництва нового військового госпіталю в Республіці Дагестан.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: