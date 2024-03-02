739-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:35 В чергах на заблокованих поляками пунктах пропуску на українсько-польському кордоні на території Польщі в бік України очікують можливості проїзду понад 2400 вантажних транспортних засобів, речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону. Найбільша черга спостерігається у напрямку контрольних пунктів пропуску "Краківець" та "Ягодин", де за минулу добу проїхали лише 70 транспортних засобів.
11:05 Минулої доби в аварійний ремонт виведено один блок теплової генерації. Також в одній з областей через технічні труднощі були короткострокові порушення в роботі ТЕЦ. У резерві 15 одиниць генеруючого обладнання ТЕС та ТЕЦ, які будуть задіяні у разі потреби, повідомили в Міненерго. Дефіциту в енергосистемі немає. На поточну добу імпорту електроенергії в Україну не передбачено. Передбачається експорт до сусідніх країн – до 12200 МВт·год. Графіки відключень не застосовуються.
10:30 В Одесі біля тіла дев'ятої жертви російської атаки шахедами виявили тіло немовляти: мама намагалася закрити собою свою 8-місячну дитину – їх знайшли в обіймах, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:
Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:
194,4% танків (з них 2,5% за минулий тиждень),
72,8% бойових броньованих машин (з них 0,9% за минулий тиждень),
222,0% автомобільної техніки (з них 4,9% за минулий тиждень),
330,6% артилерійських систем (з них 6,3% за минулий тиждень),
89,9% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),
49,3% засобів ППО (з них 0,7% за минулий тиждень),
27,9% літаків (з них 0,6% за минулий тиждень),
36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).
09:45 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 65 населених пунктів на території 9 областей України, підтверджено ураження 134 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.
09:35 Вночі російські війська завдали ракетного удару по Дніпру, що спричинило пожежу, яку загасили, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
09:30 В Одесі під завалами зруйнованої внаслідок російської атаки шахедами частини багатоповерхового будинку знайшли тіло дев'ятої жертви, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
09:20 Станом на 07:00 у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває, як і вчора, один російський корабель, який не є носієм крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
09:15 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Російські війська, схоже, готові ризикувати подальшими втратами авіації в гонитві за тактичними здобутками на сході України, ймовірно, вздовж лінії Авдіївка-Донецьк.
• Передачі північнокорейської зброї до Росії морським шляхом, судячи з усього, призупинилися з середини лютого 2024 року.
• Міністр закордонних справ Росії Лавров публічно відкинув нещодавню пропозицію президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана розмістити у себе переговорний майданчик для Росії та України.
• Міністр закордонних справ Росії Лавров використав Анталійський дипломатичний форум для просування кремлівських наративів щодо Молдови, які, ймовірно, підготують умови для потенційних гібридних операцій Кремля, спрямованих на дестабілізацію Молдови та запобігання її вступу до Європейської Унії.
• Російські високопосадовці визнали скорочення участі Вірменії в очолюваній Росією Організації Договору про колективну безпеку, що стало помітним зрушенням у російській офіційній риториці, яка раніше намагалася ігнорувати спроби Вірменії дистанціюватися від ОДКБ.
• Кремль, схоже, значною мірою дозволив прояви антивоєнних настроїв у Москві під час похорону лідера російської опозиції Алєксєя Навального 1 березня.
• Заступник міністра оборони Росії Іванов під час робочої поїздки до Південного військового округу Росії 2 березня оглянув російське суднобудівне підприємство та місце будівництва нового військового госпіталю в Республіці Дагестан.
09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:
03.03.2024
Протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 1 ракетного та 50 авіаційних ударів, здійснив 112 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Свеса Сумської області; Берестове Харківської області; Північне, Терни, Нью-Йорк, Георгіївка, Водяне, Урожайне, Богоявленка та Старомайорське Донецької області; Вербове, Мала Токмачка та Роботине Запорізької області.
Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог здійснив 4 безуспішні атаки в районі населеного пункту Табаївка Харківської області.
На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 8 атак противника в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області.
На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 15 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка.
В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 14 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке та Невельське Донецької області.
На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки, де ворог, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.
На Оріхівському напрямку ворог провів 4 безуспішних атаки в районі населеного пункту Роботине та західніше Новопрокопівки Запорізької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Противник здійснив безуспішну спробу штурму в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.
Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу противника. Повітряні Сили ЗС України збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 артилерійському засобу противника.