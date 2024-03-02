Британське торгове судно Rubymar затонуло в Червоному морі внаслідок ракетної атаки хуситів.

Наразі спроби західних держав стримати хуситські напади на кораблі в Червоному морі призвели до протилежного ефекту.

 

 

Суховантаж Rubymar затонув у Червоному морі після ракетної атаки з боку хуситів. Про це повідомило інформаційне агентство «Аль-Арабія» з покликом на заяву визнаного світовою спільнотою уряду Ємену.

 

Про атаку на судно Rubymar 19 лютого заявив представник хуситів Яхья Саріа. Інформаційна аґенція Associated Press повідомляла, що через атаку на британське судно, яке ходило під прапором Беліза, воно опинилося під загрозою затоплення, тому екіпаж був змушений терміново евакуюватися.

 

Обстріли комерційних суден та військових кораблів з боку єменських хуситів почастішали у грудні 2023 року на тлі війни між Ізраїлем та палестинським терористичним рухом ХАМАС. У Червоному морі з 18 грудня минулого року діє коаліція з 12 країн щодо охорони морського судноплавства. А бойові кораблі Сполучених Штатів та Великої Британія практично щодня завдають ударів по військових об'єктах хуситів у Ємені. Однак поки що ці зусилля не мали успіху: інтенсивність хуситських атак за минулі два місяці лише зросла. Через атаки хуситів значно знизилися вантажоперевезення через Суецький канал. Його доходи скоротилися на 46,8%, з $804 млн. до $428 млн.

 

Окрім того, як стверджує уряд Ємену, який протистоїть хуситам, хуситські повстанці пошкодили міжнародні інтернет-кабелі на дні моря. А ще активність повстанців загрожує призвести до екологічної катастрофи в Червоному морі.

02.03.2024

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