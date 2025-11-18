РБ ООН проголосувала за мирний план Трампа для Ґази.

Росія та Китай, хоч і не схвалили план, проте й не наклали на нього вето. ХАМАС розкритикував резолюцію.

Рада Безпеки ООН схвалила резолюцію з мирним планом президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Документ санкціонує перехід до другої фази плану американського президента з 20-ти пунктів. Серед них – створення Міжнародних сил стабілізації для демілітаризації території Гази та створення перехідних органів управління.

До складу Міжнародних стабілізаційних сил увійдуть контингенти багатьох країн. Проте наразі не уточнено, що саме це будуть за країни. Також у резолюції згадується перспектива створення палестинської держави, проти чого виступає Ізраїль. Це положення було включено на вимогу арабських країн.

Згідно з останньою версією резолюції, однією з функцій Міжнародних стабілізаційних сил стане «безстроковий вивід зі вжитку зброї недержавних озброєних груп», до яких належить ХАМАС, а також захист цивільного населення та шляхів доставки гуманітарної допомоги.

Крім міжнародних стабілізаційних сил, які мають взаємодіяти з Ізраїлем та Єгиптом, резолюція також передбачає створення нової палестинської поліції в Ґазі. Досі тамтешня поліція підпорядковувалася ХАМАСу.

З 15 країн-членів Радбезу 13, зокрема Велика Британія та Франція, проголосували за цю резолюцію. Росія та Китай утрималися, але при цьому не скористалися своїм правом вето.

Терористичний рух ХАМАС у своїй заяві розкритикував резолюцію невдовзі після її ухвалення, заявивши, що документ «не дотримується прав і вимог палестинського народу». «Надання міжнародним силам завдань і ролей усередині Сектора Ґаза, включаючи роззброєння опору, позбавляє цю силу її нейтралітету і перетворює її на сторону конфлікту, яка підтримує окупацію… План нав'язує міжнародний механізм опіки в Секторі Ґаза, який наш народ та його фракції відкидають», — заявив ХАМАС.