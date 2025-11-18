РБ ООН проголосувала за мирний план Трампа для Ґази.

Росія та Китай, хоч і не схвалили план, проте й не наклали на нього вето.  ХАМАС розкритикував резолюцію.

 

 

Рада Безпеки ООН схвалила резолюцію з мирним планом президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Документ санкціонує перехід до другої фази плану американського президента з 20-ти пунктів. Серед них – створення Міжнародних сил стабілізації для демілітаризації території Гази та створення перехідних органів управління.

 

До складу Міжнародних стабілізаційних сил увійдуть контингенти багатьох країн. Проте наразі не уточнено, що саме це будуть за країни. Також у резолюції згадується перспектива створення палестинської держави, проти чого виступає Ізраїль. Це положення було включено на вимогу арабських країн.

 

Згідно з останньою версією резолюції, однією з функцій Міжнародних стабілізаційних сил стане «безстроковий вивід зі вжитку зброї недержавних озброєних груп», до яких належить ХАМАС, а також захист цивільного населення та шляхів доставки гуманітарної допомоги.

 

Крім міжнародних стабілізаційних сил, які мають взаємодіяти з Ізраїлем та Єгиптом, резолюція також передбачає створення нової палестинської поліції в Ґазі. Досі тамтешня поліція підпорядковувалася ХАМАСу.

 

З 15 країн-членів Радбезу 13, зокрема Велика Британія та Франція, проголосували за цю резолюцію. Росія та Китай утрималися, але при цьому не скористалися своїм правом вето.

 

Терористичний рух ХАМАС у своїй заяві розкритикував резолюцію невдовзі після її ухвалення, заявивши, що документ «не дотримується прав і вимог палестинського народу». «Надання міжнародним силам завдань і ролей усередині Сектора Ґаза, включаючи роззброєння опору, позбавляє цю силу її нейтралітету і перетворює її на сторону конфлікту, яка підтримує окупацію… План нав'язує міжнародний механізм опіки в Секторі Ґаза, який наш народ та його фракції відкидають», — заявив ХАМАС.

18.11.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Пам'ятати співом
Дзвенислава Саф'ян
Український вокальний ансамбль Alter Ratio здійснив осінні виступи в Берліні та Гаазі, презентувавши програму «Lux Aeterna. Revoice», що поєднала новітню українську музику, поезію й електроніку.
15.11.25 | | Штука
Такі вигоди
Тарас Прохасько
Люди дійсно спали разом у тісних ліжках. Притискалися і відпиралися, користали з однієї білизни. І то ще добре, коли були більше-менше близькими. Такі то були вигоди
15.11.25 | | Дискурси
Шульц і Віткацій: діалог окремих світів
Петро Прокоп’як
В польській літературі міжвоєнного періоду є дві особи – дві візії – які здаються віддаленими одна від одної, як захід від сходу чи північ від півдня...
14.11.25 | | Минуле
«Територія знаку» Люби Лебідь-Коровай
Ірина Матоліч
Мистецтво знаку – пошук рівноваги між видимим і невидимим. Воно нагадує розмову з тишею, у якій контур, колір, лінія промовляють без звуку, повертаючи до архетипів, які попри зміну епох залишаються в культурі живими.
14.11.25 | | Штука
Долоня
Ростислав Шпук
Виявиться, що година – це конденсатор зі змінною ємкістю, який імпульсно перетворює заряд на розряд, втрачаючи ємкість з роками. І що сенс життя – теж змінна, вічно шукоме
13.11.25 | | Дискурси
Флейтові дарунки Музичної Академії
У неділю, 16 листопада, о 11.30 у Музеї Митрополита Андрея Шептицького, (м. Львів, вул. М. Кривоноса, 1) відбудеться концерт «Флейтові дарунки Музичної Академії» під керівництвом професора Андрія Карпяка
13.11.25 | | Штука
Хитра історія з Бродів
Тетяна ГУБРІЙ
У Театрі Заньковецької знову прем'єра: на сцену за драматургією Андрія Бондаренка вийдуть духи, описані ще Гавриїлом Костельником. Будуть вчити глядача, як пережити втрату
13.11.25 | | Галичина
Пристрасний світ наших бабусь
Юрій Винничук
Львівська преса за Польщі застерігала жінок не шпурляти важких предметів в голову своїм чоловікам. Причина поважна: можна не отримати аліментів
12.11.25 | | Дискурси

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.