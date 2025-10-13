Останні живі ізраїльські заручники повернулися з полону ХАМАСу до Ізраїлю.

Ізраїль, своєю чергою, має звільнити сотні палестинських в'язнів.

 

 

Терористичний рух ХАМАС звільнив у понеділок, 13 жовтня, останніх 20 живих ізраїльських заручників, захоплених під час нападу на південь Ізраїлю сьомого жовтня 2023 року. Звільнення заручників відбулося в рамках запропонованого президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом плану закінчення війни в Секторі Ґази. ХАМАС також має передати тіла 28 загиблих заручників. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

 

Звільненню заручників передував відхід ізраїльської армії зі Сектора Ґази на узгоджені позиції. Ізраїль також має звільнити сотні палестинських в'язнів. Повідомляється, що перший автобус з палестинськими ув'язненими вже прибув до Ґази.

 

Також зранку в понеділок до Ізраїлю прибув президент США Дональд Трамп. Його прихід до Кнесету ізраїльські депутати зустріли бурхливими й тривалими оплесками.

 

«Це велика честь для мене – великий та прекрасний день. Новий початок… Після двох болісних років темряви та полону 20 відважних заручників повертаються в обійми своїх близьких. Ще двадцять вісім дорогоцінних близьких повертаються, щоб нарешті упокоїтися на святій землі на вічні часи», – зазначив у своєму виступі Трамп. Він також подякував своєму спеціальному посланцю Стіву Віткоффу і висловив надію, що той впорається і з іншою війною, яку США намагаються зупинити, – Росії з Україною.

 

13.10.2025

