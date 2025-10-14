Трамп і лідери арабських країн підписали декларацію про мир у Ґазі.

На зустрічі не були присутні представники ворогуючих сторін — ХАМАСу та Ізраїлю.

Лідери Сполучених Штатів, Єгипту, Катару та Туреччини на саміті в Шарм-ель-Шейху підписали угоду про припинення вогню в Секторі Ґази, яка була досягнута за участю посередників і заснована на мирному плані з 20 пунктів, запропонованому американським президентом Дональдом Трампом. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

«Ми прагнемо терпимості, гідності та рівних можливостей для кожної людини, того, що дозволить цьому регіону стати землею, де всі зможуть реалізовувати свої надії у мирі, безпеці та процвітанні незалежно від раси, віросповідання та етносу», — сказано в документі.

«Разом ми досягли того, що всі вважали за неможливе. Нарешті на Близькому Сході настав мир. Чи вірите, три тисячі років знадобилося, щоб до цього підійти? І мир триматиметься», — заявив Трамп на саміті.

Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі заявив, що угода щодо Ґази «закриває болючий розділ в історії людства і відкриває нову еру миру та стабільності». За словами єгипетського лідера, підписання знаменує собою історичний день для всього світу. Фаттах ас-Сісі заявив, що у палестинців «є право користуватися свободою і жити у своїй незалежній державі, в країні, яка існує пліч-о-пліч з Ізраїлем у мирі, безпеці та взаєморозумінні».

Характерно, що на зустрічі не були присутні представники ворогуючих сторін — ХАМАСу та Ізраїлю. Відомо, що Трамп запросив до Єгипту прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, проте той відмовився, пославшись на початок свята Сімхат Тора. Аґенція Reuters, своєю чергою, повідомила з покликом на анонімні джерела в турецькій делегації, що з протестом проти появи ізраїльтян на саміті виступив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоґан.