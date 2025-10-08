ХАМАС заявив про готовність укласти угоду щодо Ґази.

Проте терористичний рух вимагає «реальних гарантій» від Ізраїлю і США.

Високопосадовець терористичного руху ХАМАС і голова його переговорної команди в Єгипті Халіль аль-Хая заявив про необхідність «реальних гарантій» від Ізраїлю і США щодо довгострокового припинення вогню. Він висловив готовність укласти угоду щодо повернення 48 ізраїльських заручників, які залишилися в полоні в Секторі Ґаза. Про це повідомив телеканал Euronews.

Непрямі мирні перемовини між Ізраїлем та ХАМАСом у єгипетському курортному місті Шарм-ель-Шейх на Червоному морі тривають уже третій день. В їхній основі лежить запропонований президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом мирний план.

Міністр закордонних справ Єгипту Бадр Абделатті, який виступає посередником, заявив, що у переговорах намітився поступ, і що вони спрямовані на якнайшвидше досягнення угоди щодо реалізації першого етапу плану Трампа. «У Шарм-ель-Шейху проходять переговори між ізраїльською та палестинською сторонами з питання досягнення угоди щодо першого етапу цього плану шляхом роботи зі звільнення заручників та низки палестинських ув'язнених, а також передислокації ізраїльських сил для підготовки умов на місці, щоб завершити кроки зі звільнення заручників», – заявив він.

Канцелярія прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу заявила, що Ізраїль «з обережним оптимізмом» ставиться до процесу в Шарм-ель-Шейху, розглядаючи його як технічні перемовини щодо плану, який уже був схвалений обома сторонами.

Нагадаємо, що план Дональда Трампа щодо припинення війни між Ізраїлем та ХАМАСом був опублікований 29 вересня. Він передбачає запровадження у Секторі Ґази тимчасового зовнішнього управління, поетапне виведення ізраїльських військ, звільнення ізраїльських заручників та палестинських ув'язнених. План підтримали більшість арабських країн регіону, які погодилися стати гарантами миру.