ЦАГАЛ відновив удари по Сектору Ґаза.

Ізраїль звинувачує ХАМАС в порушенні умов перемир'я.

У вівторок ввечері, 28 жовтня, Армія оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ) завдала серію авіа ударів по Сектору Ґаза. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу звинуватив палестинське терористичне угруповання ХАМАС в порушенні умов перемир'я, зокрема в обмані щодо повернення тіл заручників.

Канцелярія глави уряду Ізраїлю поширила заяву за підсумками наради, на якій обговорювалися заходи Ізраїлю у відповідь на неодноразові порушення режиму припинення вогню в Секторі Ґаза. «Після консультацій у галузі безпеки прем'єр-міністр Нетаньяху доручив армії негайно завдати потужних ударів у Секторі Ґаза», – зазначається в заяві канцелярії.

За даними представників органів охорони здоров'я в Секторі Ґаза, внаслідок ізраїльських ударів загинуло щонайменше дев'ятеро осіб. Зокрема четверо в районі Сабра міста Ґаза та п'ятеро в автомобілі, який був обстріляний у Хан-Юнісі.

Наразі ХАМАС попри домовленість не передав ізраїльській стороні тіла ще 13-ти загиблих заручників. Головний перемовник ХАМАСу Халіл аль-Хая заявив, що шукати тіла є проблематичним, оскільки ізраїльські обстріли «змінили рельєф Ґази». «Окрім того, деякі з тих, хто ховав тіла, загинули або більше не пам'ятають, де вони їх поховали», – додав він.

Ізраїльський міністр оборони Ісраель Кац звинуватив ХАМАС теж у нападі на вояків ЦАГАЛ: «Сьогоднішній напад терористичної організації ХАМАС на солдатів ЦАГАЛ в Ґазі є чітким порушенням, на яке ЦАГАЛ відповість із великою силою. ХАМАС багаторазово заплатить за напад на солдатів та порушення угоди про повернення загиблих заручників», – наголосив міністр. За його твердженням, бойовики ХАМАС обстріляли ізраїльських солдатів у Рафаху. ХАМАС заперечує свою причетність до того, що сталося.