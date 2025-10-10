Ізраїль та ХАМАС підписали угоду щодо Ґази.

Ізраїльський уряд ратифікував документ. ХАМАС заявив про припинення війни.

Офіційні представники Ізраїлю і терористичного руху ХАМАС підтвердили підписання угоди про припинення вогню в Секторі Ґаза і звільнення ізраїльських заручників в обмін на вихід з ізраїльських в'язниць великої кількості засуджених палестинців. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

Йдеться про перший етап реалізації ініціативи, яку висунув президент Сполучених Штатів Дональд Трамп з метою припинення бойових дій у Ґазі. Підписання угоди називають найбільшим кроком на шляху до завершення дворічної війни, започаткованої смертоносним нападом бойовиків ХАМАС на південь Ізраїлю 7 жовтня 2023 року. Жертвами теракту стали 1200 людей, понад 250 осіб було захоплено у заручники.

У п’ятницю зранку, 10 жовтня, уряд Ізраїлю ратифікував угоду з ХАМАСом. Тепер Армія оборони Ізраїлю відійде на нові рубежі всередині Сектора Ґаза, після чого ХАМАС матиме 72 години для звільнення заручників.

Очікується, що Ізраїль звільнить майже дві тисячі палестинських в'язнів в обмін на 48 заручників, захоплених в результаті нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року. Вважається, що лише близько 20 ізраїльських заручників досі живі.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу назвав це «важливою подією» і подякував президентові США Дональду Трампу, а також його спецпосланцеві Стіву Віткоффу та зятю американського лідера Джареду Кушнеру, які були присутніми на засіданні кабінету.

Тим часом один із лідерів ХАМАСу Халіль аль-Хайя заявив, що конфлікт у Секторі Газа завершено. «Ми оголошуємо про закінчення війни. Ми отримали гарантії від братніх посередників та адміністрації США, які підтвердили, що війну повністю завершено», – цитує його слова телеканал Al Jazeera.