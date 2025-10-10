Ізраїль та ХАМАС підписали угоду щодо Ґази.

Ізраїльський уряд ратифікував документ. ХАМАС заявив про припинення війни.

 

 

Офіційні представники Ізраїлю і терористичного руху ХАМАС підтвердили підписання угоди про припинення вогню в Секторі Ґаза і звільнення ізраїльських заручників в обмін на вихід з ізраїльських в'язниць великої кількості засуджених палестинців. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

Йдеться про перший етап реалізації ініціативи, яку висунув президент Сполучених Штатів Дональд Трамп з метою припинення бойових дій у Ґазі. Підписання угоди називають найбільшим кроком на шляху до завершення дворічної війни, започаткованої смертоносним нападом бойовиків ХАМАС на південь Ізраїлю 7 жовтня 2023 року. Жертвами теракту стали 1200 людей, понад 250 осіб було захоплено у заручники.

 

У п’ятницю зранку, 10 жовтня, уряд Ізраїлю ратифікував угоду з ХАМАСом. Тепер Армія оборони Ізраїлю відійде на нові рубежі всередині Сектора Ґаза, після чого ХАМАС матиме 72 години для звільнення заручників.

 

Очікується, що Ізраїль звільнить майже дві тисячі палестинських в'язнів в обмін на 48 заручників, захоплених в результаті нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року. Вважається, що лише близько 20 ізраїльських заручників досі живі.

 

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу назвав це «важливою подією» і подякував президентові США Дональду Трампу, а також його спецпосланцеві Стіву Віткоффу та зятю американського лідера Джареду Кушнеру, які були присутніми на засіданні кабінету.

 

Тим часом один із лідерів ХАМАСу Халіль аль-Хайя заявив, що конфлікт у Секторі Газа завершено. «Ми оголошуємо про закінчення війни. Ми отримали гарантії від братніх посередників та адміністрації США, які підтвердили, що війну повністю завершено», – цитує його слова телеканал Al Jazeera.

10.10.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Ювілейний рік: історія, мистецтво та сучасні сенси
Упродовж 9–12 жовтня 2025 року Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької урочисто відзначить 125 років від дня відкриття будівлі театру — однієї з найвпізнаваніших архітектурних перлин Львова та всієї України.
07.10.25 | | Штука
Заморозки на ґрунті і не тільки
Юрко ТИМЧУК
Бабине літо буде десь на китайський курбан-байрам, тобто нескоро. Так само довго доведеться чекати на ще багато потрібних і не так щоб аж дуже речей.
07.10.25 | | Україна
Фейкометне висміювання рашизму
Олег Харч
Війна для українського мистецтва стала каталізатором його прориву на міжнародну арену: з початку повномасштабного вторгнення чимало українських проєктів, багато наших художників почали здобувати світове визнання.
06.10.25 | | Штука
Мрії, сни і блаженні миті народження мелодії
Любов Кияновська
Один з провідних українських композиторів, геніальний Валентин Сильвестров шукає і знаходить принципово інший інтонаційний «простір, де мелодії існують на межі виникнення і зникнення...»
05.10.25 | | Штука
Поле за майданом
Віталій Портников
Що таке самотність для письменника, для поета, хто віддає свій творчий хист іншим? Коли до тебе байдужа сімʼя – чи коли байдужий народ? Не хотів би, щоб мене ховали отак
05.10.25 | | Дискурси
Редакторська репліка
Анастасія Левкова
...оце бажання запхати її у прокрустове ложе правил і математичних формул. А також нехтування історією мови та мовлення. Тим, як писали класики, як говорили й говорять люди
04.10.25 | | Дискурси
Симулякри Контрастів
Анна Кузик
Це був концерт не для відпочинку, а для співбуття в реальності, якою вона є – без прикрас, без слів, а тільки з абстрактним, але в цьому й найбільш глибинним видом мистецтва – музикою.
04.10.25 | | Штука
Елегія жовтневих ранків
Василь МАХНО
з ними ми горіхів наїмося, мудрості надкусим й самоти,  бо дощі над нами воду носять й кажуть: сніг взимі буде цвісти
04.10.25 | | Дискурси

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.