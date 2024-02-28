735-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

192,4% танків (з них 1,4% за минулий тиждень),

72,1% бойових броньованих машин (з них 0,9% за минулий тиждень),

218,4% автомобільної техніки (з них 3,1% за минулий тиждень),

325,4% артилерійських систем (з них 5,3% за минулий тиждень),

89,7% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

48,7% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

27,5% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 В Одесі падіння уламків одного зі збитих дронів спричинило замикання в електромережі об'єкта критичної інфраструктури. Пожежу, що виникла, оперативно ліквідовано. Люди не постраждали, повідомили в командуванні Сил оборони півдня України.

09:40 Вночі росіяни атакували зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини та 10-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із району Приморсько-Ахтарськ – РФ. В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони і зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено всі 10 «шахедів» у межах Одеської та Миколаївської областей.

За минулі сім днів було збито 89 із 108 (82%) запущених по Україні БПЛА.

09:35 Станом на 07:00 у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває, як і вчора, один російський корабель, який не є носієм крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська намагаються використати тактичні можливості, що з'явилися після захоплення Авдіївки, і, схоже, підтримують відносно високий темп наступальних операцій, спрямованих на те, щоб просунутися якомога далі в районі Авдіївки до того, як українські війська встановлять більш згуртовану і важкопрохідну лінію оборони в цьому районі.

• Російські війська, ймовірно, намагаються створити оперативне маневрене угруповання для використання нещодавнього просування російських військ на Авдіївському напрямку.

• Російське командування, ймовірно, сподівається, що реорганізація командних структур дозволить створити більш згуртоване російське угруповання військ на всьому театрі бойових дій в Україні.

• Останні події в Придністров'ї, проросійському сепаратистському регіоні Молдови, навряд чи становитимуть військову загрозу для України, а скоріше вплинуть на перспективи інтеграції Молдови до Європейського Союзу.

• Міністр оборони Росії Шойґу продовжує підкреслювати нещодавні тактичні успіхи Росії в Україні як суттєві перемоги на полі бою з політичною метою напередодні майбутніх президентських виборів у Росії. Шойґу також підкреслив, що Центральний і Східний військові округи Росії протистоять передбачуваній антиросійській активності в Центральній Азії та Індо-Тихоокеанському регіоні.

• Як повідомляється, 27 лютого українські сили збили два російських Су-34, що стало десятим збитим російським військовим літаком за останні кілька днів.

• Служба безпеки України повідомила 27 лютого, що триваюча російська інформаційна кампанія з деморалізації українського суспільства посилиться в період з березня по травень 2024 року.

• Росія, ймовірно, 27 лютого протестувала елемент свого суверенного інтернету, намагаючись посилити контроль над окремими аспектами російського інформаційного простору.

• Український урядовець попередив, що Росія прагне нарощувати сили в окупованій Україні після формальної інтеграції окупованих та анексованих українських територій до складу російського Південного військового округу.

• За повідомленнями, російська влада систематизує усиновлення депортованих українських дітей у Росії.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: