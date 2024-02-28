735-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:
Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:
192,4% танків (з них 1,4% за минулий тиждень),
72,1% бойових броньованих машин (з них 0,9% за минулий тиждень),
218,4% автомобільної техніки (з них 3,1% за минулий тиждень),
325,4% артилерійських систем (з них 5,3% за минулий тиждень),
89,7% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),
48,7% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),
27,5% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),
36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).
09:50 В Одесі падіння уламків одного зі збитих дронів спричинило замикання в електромережі об'єкта критичної інфраструктури. Пожежу, що виникла, оперативно ліквідовано. Люди не постраждали, повідомили в командуванні Сил оборони півдня України.
09:40 Вночі росіяни атакували зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини та 10-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із району Приморсько-Ахтарськ – РФ. В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони і зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено всі 10 «шахедів» у межах Одеської та Миколаївської областей.
За минулі сім днів було збито 89 із 108 (82%) запущених по Україні БПЛА.
09:35 Станом на 07:00 у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває, як і вчора, один російський корабель, який не є носієм крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Російські війська намагаються використати тактичні можливості, що з'явилися після захоплення Авдіївки, і, схоже, підтримують відносно високий темп наступальних операцій, спрямованих на те, щоб просунутися якомога далі в районі Авдіївки до того, як українські війська встановлять більш згуртовану і важкопрохідну лінію оборони в цьому районі.
• Російські війська, ймовірно, намагаються створити оперативне маневрене угруповання для використання нещодавнього просування російських військ на Авдіївському напрямку.
• Російське командування, ймовірно, сподівається, що реорганізація командних структур дозволить створити більш згуртоване російське угруповання військ на всьому театрі бойових дій в Україні.
• Останні події в Придністров'ї, проросійському сепаратистському регіоні Молдови, навряд чи становитимуть військову загрозу для України, а скоріше вплинуть на перспективи інтеграції Молдови до Європейського Союзу.
• Міністр оборони Росії Шойґу продовжує підкреслювати нещодавні тактичні успіхи Росії в Україні як суттєві перемоги на полі бою з політичною метою напередодні майбутніх президентських виборів у Росії. Шойґу також підкреслив, що Центральний і Східний військові округи Росії протистоять передбачуваній антиросійській активності в Центральній Азії та Індо-Тихоокеанському регіоні.
• Як повідомляється, 27 лютого українські сили збили два російських Су-34, що стало десятим збитим російським військовим літаком за останні кілька днів.
• Служба безпеки України повідомила 27 лютого, що триваюча російська інформаційна кампанія з деморалізації українського суспільства посилиться в період з березня по травень 2024 року.
• Росія, ймовірно, 27 лютого протестувала елемент свого суверенного інтернету, намагаючись посилити контроль над окремими аспектами російського інформаційного простору.
• Український урядовець попередив, що Росія прагне нарощувати сили в окупованій Україні після формальної інтеграції окупованих та анексованих українських територій до складу російського Південного військового округу.
• За повідомленнями, російська влада систематизує усиновлення депортованих українських дітей у Росії.
09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:
28.02.2024
Протягом минулої доби відбулося 102 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 141 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.
Наприкінці минулої доби, російські окупанти атакували Україну, застосувавши 10 БпЛА типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 10 БпЛА було знищено.
Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Чернацьке, Чуйківка, Храпівщина, Грабовське, Юнаківка, Пустогород Сумської області; Бологівка, Іванівка, Берестове Харківської області; Виїмка, Веселе, Богданівка, Дружба, Новоселівка Перша, Первомайське, Курахове, Красногорівка, Новомихайлівка, Водяне, Старомайорське та Урожайне Донецької області; Левадне, Мала Токмачка, Оріхів, Роботине Запорізької області; Молодіжне Херсонської області.
Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку сили оборони відбили 13 атак противника в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області.
На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 11 ворожих атак в районах населених пунктів Терни та Роздолівка Донецької області.
На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 11 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 25 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.
На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та західніше Побєди Донецької області, де ворог, 29 разів намагався прорвати оборону наших військ, також відбито ще 4 атаки противника в районах південніше Вугледара, Старомайорського та Урожайного Донецької області.
На Оріхівському напрямку силами оборони відбито 8 атак противника в районах населених пунктів Малинівка та Роботине Запорізької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 1 безуспішний штурм позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.
Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу противника. Також підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено 2 винищувачі-бомбардувальники Су-34 та 4 розвідувальних БпЛА.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 4 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 артилерійських засобах, 1 засобу протиповітряної оборони та 2 радіолокаційних станціях противника.