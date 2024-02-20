727-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:40 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 138 населених пунктів на території 11 областей України, підтверджено ураження 114 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:20 Протягом доби в короткострокові ремонти виходив корпус ТЕС та турбогенератор на одній з ТЕЦ, після усунення зауважень обладнання повернуто до роботи. У резерві 9 енергоблоків, які будуть задіяні у разі потреби, повідомили в Міненерго. Дефіциту електроенергії в енергосистемі не фіксується. Графіки відключень не застосовуються.

11:10 Добовий максимум споживання електроенергії 19 лютого був зафіксований близько18:30 на рівні на 0,2% нижче, ніж у попередній робочий день – п’ятницю, 16 лютого, повідомили в Укренерго. Сьогодні, 20 лютого, станом на 09:00 рівень споживання електроенергії на 1,5% вище за відповідний показник понеділка 19 лютого. Причина – хмарна погода по всій країні заважає роботі сонячних електростанцій.

10:55 Після збиття ворожих літаків відбулося суттєве зниження активності ворожої авіації, відзначив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

10:40 Швеція оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 682 мільйони доларів, це 15-й і найбільший пакет допомоги. Швеція направить Україні десантний катер класу CB90, переносні зенітно-ракетні комплекси RBS 70, артилерійські боєприпаси, протитанкове обладнання, гранатомети, ручні гранати та медичний транспорт. Пакет включає кошти, які дозволять Україні замовити нові шведські бойові машини піхоти CV 90.

10:35 Вранці о 5-й годині російські війська завдали авіаційно-артилерійського удару по Новослобідській громаді Конотопського району Сумської області, що за півкілометра від кордону, загорівся житловий будинок, пожежу локалізували, але виявили тіла двох загиблих, повідомляє обласна військова адміністрація.

10:20 Нідерланди вже передають безпілотники Україні для протистояння у боротьбі з російською агресією, повідомила міністр оборони Кайса Оллонгрен.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

190,9% танків (з них 2,0% за минулий тиждень),

70,7% бойових броньованих машин (з них 1,3% за минулий тиждень),

213,3% автомобільної техніки (з них 2,4% за минулий тиждень),

317,1% артилерійських систем (з них 6,7% за минулий тиждень),

88,6% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

47,8% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

27,2% літаків (з них 0,5% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Російські війська вночі атакували "шахедами" Полтавську область, у Кременчуцькому районі пролунали вибухи, в результаті спалахнула пожежа на промисловому об'єкті, повідомив голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

09:40 Уламки збитого російського "Шахеда" пошкодили 3 дачні будинки та 2 автомобілі у Дніпровському районі Дніпропетровської області, повідомив голова ОВА Сергій Лисак

09:30 Вночі росіяни атакували двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 (Бєлгородська обл.), керованою авіаційною ракетою Х-31 (Запорізька обл.) та 23-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» (Приморсько-Ахтарськ РФ). В результаті бойової роботи збито усі 23 «шахеди» в межах Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

За минулі сім днів було збито 39 із 41 (95%) запущених по Україні БПЛА.

09:15 Станом на 07:00 у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який не є носієм крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські гакери провели кібероперацію стосовно захоплення Авдіївки, яка, ймовірно, була спрямована на створення паніки в українському інформаційному просторі та ослаблення морального духу українців.

• Як повідомляється, темп російських наступальних операцій під Авдіївкою різко сповільнився після захоплення Авдіївки.

• Українські офіційні особи повідомили, що вранці 19 лютого українські сили збили ще два російські винищувачі, Су-34 і Су-35С, на сході України.

• Повідомляється, що Білий дім розглядає можливість надання Україні ракетних комплексів великої дальності ATACMS у разі, якщо Конгрес ухвалить рішення про надання Україні безпекової допомоги.

• Російський уряд пом'якшив вимоги до "співвітчизників", що проживають за кордоном, для отримання дозволу на переселення в Росію.

• Згідно з повідомленнями, еміратські банки почали обмежувати деякі операції з російськими юридичними особами та закривати рахунки російських громадян у вересні 2023 року через ризик запровадження вторинних санкцій з боку Заходу.

• Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підтвердив, що Вірменія не підтримує повномасштабне вторгнення Росії в Україну на тлі погіршення російсько-вірменських відносин.

• Заступник голови Ради безпеки Росії Мєдвєдєв заявив 19 лютого, що з 1 січня 2024 року Міністерство оборони Росії набрало понад 53 000 військовослужбовців.

• Російська влада, як повідомляється, повернула українських дітей, які перебувають в окупованій Україні та Росії, родичам в Україні.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: