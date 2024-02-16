724-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:45 В аварійний ремонт виведено два блоки теплоелектростанцій, водночас до роботи повернуто один блок ТЕС. У резерві 12 енергоблоків генерації, які будуть задіяні у разі потреби, повідомили в Міненерго. Дефіциту електроенергії в енергосистемі не фіксується.

10:20 У Польщі продовжують блокувати рух на шести напрямках, у чергах перебувають близько 3,3 тисячі вантажівок, повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону. Найбільша черга на ПП "Краківець" – 1600 вантажівок, та на ПП "Ягодин" – понад 500.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

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Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

189,6% танків (з них 2,1% за минулий тиждень),

70,0% бойових броньованих машин (з них 1,1% за минулий тиждень),

212,1% автомобільної техніки (з них 2,3% за минулий тиждень),

313,8% артилерійських систем (з них 5,9% за минулий тиждень),

88,2% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

47,5% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

26,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:35 Станом на 6:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 2 російських кораблів, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:25 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські сили почали виходити з Авдіївки, а російські сили, схоже, зосереджені на тому, щоб ускладнити або запобігти повному виведенню українських військ.

• Німеччина і Франція підписали двосторонні угоди про безпеку з Україною 16 лютого.

• Офіційні особи НАТО все частіше попереджають, що Росія становить значну загрозу безпеці Альянсу.

• Дані незалежних російських опитувань свідчать про те, що більшість росіян здебільшого апатично ставляться до війни Росії в Україні, особливо ті росіяни, які особисто не втратили членів сім'ї в Україні і, таким чином, можуть повністю уникати думок про війну.

• Російська реакція на повідомлення про смерть ув'язненого опозиційного політика Олексія Навального 16 лютого була відносно приглушеною.

• Президент Росії Путін продовжує позиціонувати себе як залучений та ефективний лідер воєнного часу.

• Підконтрольні Росії суди в окупованій Україні продовжують виносити суворі вироки українським військовополоненим.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Противник і надалі продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснив 137 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, медичні заклади, а також об’єкти критичної інфраструктури. Авіаційних ударів зазнали: Уди, Гатище, Катеринівка Харківської області; Білогорівка Луганської області, Роздолівка, Терни, Авдіївка, Семенівка, Ласточкине, Олександропіль Донецької області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області. В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки ворога біля Синьківки Харківської області. На Лиманському напрямку наші воїни відбили 17 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське Донецької області та Білогорівка Луганської області. На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 13 атак окупантів поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 38 атак ворога в районі Ласточкиного, Авдіївки, західніше Бердичів та ще 5 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники, за підтримки авіації, 12 разів намагалися прорвати оборону наших військ. На Новопавлівському напрямку наступальних (штурмових) дій противника не відмічено. На Запорізькому напрямку ворог 3 рази безуспішно намагався атакувати позиції наших військ південно-східніше Малої Токмачки. В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 4 безуспішні штурми. Водночас, українські воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу окупантів. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 3 районах зосередження особового складу, 2 районах вогневих позицій артилерії, 1 складу боєприпасів, 2 радіолокаційних станціях, 2 засобах протиповітряної оборони противника.

07:20 Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський:

"Відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. У ситуації, коли ворог наступає по трупах своїх же солдатів із перевагою снарядів десять до одного, під постійними бомбардуваннями — це єдине правильне рішення. Оточення не допущено, особовий склад виведено, наші воїни зайняли оборону на визначених рубежах."

06:45 Головнокомандувач ЗС України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив: