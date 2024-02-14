Демократ Том Суоззі переміг на позачергових виборах до Конґресу США.

Він виборов місце в Палаті представників, яке раніше належало республіканцеві.

 

 

Демократ Том Суоззі (Tom Suozzi) переміг на позачергових виборах до Палати представників Конґресу США в політично неоднорідному приміському окрузі у штаті Нью-Йорк. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. За результатами голосування Суоззі випередив республіканку Мазі Пилип (Mazi Pilip).

 

Обидва кандидати змагалися за місце в Конґресі, що стало вакантним після демісії конґресмена-республіканця Джорджа Сантоса, який пропрацював законодавцем менше року. Ще на початку грудня 2023 року Палата представників проголосувала за позбавлення повноважень Сантоса. Його звинуватили в тому, що він використав зібрані на передвиборчу кампанію гроші не за призначенням, зокрема витрачав тисячі доларів на дорогий дизайнерський одяг. Крім цього, Сантос, як стверджує прокуратура, у період пандемії отримував допомогу з безробіття, хоча був працевлаштований. Також він надавав Конґресу неправдиву інформацію про свої доходи.

 

Перемога Суоззі ознаменує його повернення до Вашінґтона. Він був конґресменом протягом трьох каденцій, перш ніж відмовився від депутатства, щоб балотуватися в губернатор. Проте ця спроба виявилася безуспішною.

 

Результат виборів може мати велике значення при голосуванні важливих питань у Палаті представників, зокрема щодо допомоги Україні. Наразі республіканці зберігають невелику більшість у 219 місць. Демократи ж відтак диспонуватимуть 213 мандатами.

14.02.2024

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