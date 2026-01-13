У Палату представників Конґресу США внесено законопроєкт про анексію Ґренландії.

Наразі невідомо, чи справа дійде до його розгляду.

 

 

На розгляд Палати представників Конґресу Сполучених Штатів внесено законопроєкт, який передбачає анексію данського острова Ґренландія і перетворення його на 51 штат США. Про це повідомила газета The Hill. Документ називається «Закон про анексію та надання статусу штату Ґренландії» (Greenland Annexation and Statehood Act). Його автором є конґресмен-республіканець від штату Флорида Ренді Файн (Randy Fine).

 

«Ґренландія – це не віддалений форпост, який ми можемо собі дозволити іґнорувати, це життєво важливий актив національної безпеки. Той, хто контролює Ґренландію, контролює ключові арктичні судноплавні шляхи та архітектуру безпеки, яка захищає Сполучені Штати. Америка не може залишити це майбутнє в руках режимів, які зневажають наші цінності та прагнуть підірвати нашу безпеку», – пояснив Файн у пресрелізі до свого законопроєкту.

 

За його словами, законопроєкт дозволяє президентові США «вжити будь-яких необхідних кроків для здобуття Ґренландії як території Сполучених Штатів, зокрема шляхом спроб розпочати перемовини з Королівством Данія щодо анексії або іншого здобуття Ґренландії як території Сполучених Штатів».

 

«Наші противники намагаються закріпитися в Арктиці, і ми не можемо цього допустити», – написав Файн у соцмережі X.

 

Після того, як США стануть власниками Ґренландії, згідно зі законопроєктом, Трамп має надіслати до Конґресу звіт з можливими змінами у федеральному законодавстві, «які президент може вважати необхідними для визнання новонабутої території штатом».

 

Чи розглядатиме нижня палата Конґресу цей законопроєкт, наразі невідомо.

