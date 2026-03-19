Тим часом держборг США перевищив 39 трильйонів доларів.

Пентагон просить додаткових 200 млрд доларів на війну з Іраном.

Міністерство оборони США звернулося до Білого дому з проханням додатково запросити у Конґресу понад 200 млрд доларів на фінансування війни проти Ірану. Про це повідомила у четвер, 19 березня, газета The Washington Post з покликом на свої джерела. За їхніми словами, Пентагону потрібні кошти для термінового нарощування озброєнь, запаси яких за три тижні інтенсивних ударів по Ірану значно скоротилися. Тільки за перший тиждень війни Сполучені Штати витратили понад 11 млрд доларів.

«Це новий величезний запит, який майже напевно зіткнеться з опором законодавців, які виступають проти конфлікту», – зазначає The Washington Post.

Джерела видання у Білому домі вважають, що Конґрес навряд чи схвалить такий запит, оскільки запропонована сума близька до обсягу всієї допомоги Україні (близько 188 млрд доларів), наданої з початку повномасштабного вторгнення Росії. Тому за останні два тижні Пентагон запропонував Білому дому одразу кілька моделей фінансування війни в Ірані.

Чиновники та аналітики, які коментували цю ситуацію на прохання газети, вважають, що запит Пентагону стане перевіркою рівня політичної підтримки конґресменами війни з Іраном. За їхніми оцінками, демократи та частина республіканців можуть спробувати заблокувати запит, щоб висловити свою незгоду з участю США у військових діях.

Додатковою проблемою для будь-якого запиту Пентагону стануть обмежені потужності американської військової промисловості, яка не зможе швидко наростити виробництво у короткостроковій перспективі. Міністерство оборони хоче витратити виділені кошти на складні та дорогі зразки озброєнь, виробництво яких сильно залежатиме від доступної робочої сили та поставок критично важливих матеріалів, розповіли експерти в галузі американського військово-промислового комплексу.

Прохання Пентагону пролунало на тлі рекордного зростання державного боргу США: вперше в історії він перевищив 39 трильйонів доларів. Про це свідчать дані міністерства фінансів країни, які були оприлюднені в середу, 18 березня. Показник у 38 трлн був подоланий наприкінці жовтня 2025 року, позначка 37 трильйонів – у серпні того ж року.

Як стверджують фінансові експерти в коментарі для інформаційної агенції Associated Press, безпрецедентна величина боргу підкреслює суперечливі пріоритети адміністрації чинного президента Дональда Трампа. Вони, зокрема, згадують про контроверсійний закон Трампа про зниження податків, збільшення видатків на оборону та фінансування імміґраційної служби. Зростання держборгу означає для американців вищі відсоткові ставки за іпотечними кредитами та автокредитами, зниження заробітної плати через зменшення фінансових ресурсів підприємств, а також подорожчання товарів та послуг.